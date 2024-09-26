ОРВИ, диабет и рак. Какими человеческими недугами страдают домашние животные

Опасны ли для хозяев болезни домашних животных

26 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Животные в ветлечебнице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Помните Крошика? Пермский кот стал мировой знаменитостью, растолстев на 17 килограммов. Кот даже не мог самостоятельно передвигаться. А все потому, что сердобольные сотрудницы больницы, в подвале которой жил пушистый, кормили его бесконтрольно. Кот же сметал все, заедая скуку и одиночество – совсем по-человечески используя еду для повышения настроения. "Пищевая зависимость", – ставят диагноз диетологи. Amic.ru поговорил с ветеринарным врачом клиники "ВетГарант" Екатериной Клюевой о том, какие еще общие с человеком болезни бывают у наших питомцев.

Болезни психики

Пищевая зависимость Крошика (или поедание несъедобных вещей) – яркий пример поведенческого расстройства у животных.

По части нарушений работы головного мозга у питомцев бывают парезы или параличи нервов, инсульты, они могут страдать эпилепсией, периодически терять сознание. Встречаются у животных и обсессивно-компульсивные расстройства (чрезмерно повторяющиеся действия) – например, преследование собственного хвоста, атаки на невидимых насекомых вокруг головы, лизание лап до язв – подобно навязчивому мытью рук у человека.

С возрастом у животных, как и у людей, можно наблюдать снижение когнитивных способностей, повышение тревожности, а также симптомы, похожие на человеческую деменцию: нарушение сна, дезориентация в пространстве, изменения во взаимодействии с другими животными или людьми, неопрятность в еде и туалете.

"Вообще, нарушения в работе нервной системы встречаются у домашних животных не часто – больше от травм головы, нежели в результате врожденной патологии. Это регулируется на уровне инстинктов. Например, мама-кошка способна замечать ненормальность котят в помете. У такого детеныша нет шанса выжить – она его придавит или съест", – объясняет врач.Страдают домашние животные и депрессией. Правда, крайне редко и лишь когда хозяин отлучается надолго. Питомец скучает, становится апатичным, отказывается от еды и воды. Но стоит хозяину вернуться, как все проходит.

Тем не менее для диагностики нарушений в работе нервной системы животным проводят МРТ головного мозга, а лечением психических патологий лохматых и хвостатых занимается специальный невролог.

Ожирение

Симптомы: движения грудной клетки при дыхании стали незаметными, не удается прощупать ребра, походка "вразвалочку". Влияет на вес малоподвижный образ жизни – как у людей. А также – несбалансированное питание, и это уже вина хозяина:

"Кормить животных, особенно стерилизованных, лучше всего специальными готовыми кормами и строго в соответствии с указаниями суточных дозировок на упаковке – такая пища грамотно сбалансирована по всем необходимым питательным веществам и витаминам. Наименее удачный вариант – смешанное кормление, когда к готовому корму добавляется еда с хозяйского стола. Вроде бы и дал-то всего ничего, но это приводит к ощутимому переизбытку белка", – говорит врач.

Мочекаменная болезнь, скачки артериального давления, патологии сердечно-сосудистой системы, расстройства пищеварения – лишь немногие последствия ожирения у животных. А самое серьезное – болезни опорно-двигательного аппарата. Артриты, артрозы, разрывы связок, межпозвоночные грыжи – даже если питомец похудеет – останутся с ним навсегда.

Ожирение может быть вызвано и нарушениями в работе эндокринной системы (поджелудочной и щитовидной желез) и дисбалансом гормонов.

"Если животное набирает вес, первым делом пробуем разобраться с питанием. Не помогает – ищите проблемы со здоровьем и подбирайте лечение в зависимости от причины", – напомнила Екатерина Клюева.

Сахарный диабет

Симптомы: сильная жажда или постоянный голод, сопровождающийся не набором, а потерей веса. Возможен, напротив, отказ от еды, диарея или рвота, а вместе с ними – вялость, апатия. Животное может начать обильно и часто метить все, что угодно, у мочи появляется характерный запах ацетона. Кроме того, моча животного-диабетика содержит глюкозу, поэтому иногда первым признаком для хозяина могут стать липкие следы от лап питомца. Однако все это – лишь косвенные признаки, которые могут указывать и на другие патологии. Окончательный диагноз ставится по анализам крови и мочи на уровень глюкозы и гормонов щитовидной железы, а также по результатам УЗИ.Чаще сахарный диабет развивается у кошек (не котов!) из-за нарушения обмена веществ. Как правило, это киски, которые уже имеют проблемы с ЖКТ, поджелудочной железой, хроническое воспаление желчного пузыря или печени. Триггером может послужить несбалансированный рацион питания, частые стрессы или беременность.

Сахарный диабет – жизнеугрожающее заболевание. Лечение назначается в зависимости от формы диабета, в некоторых случаях, как и людям, необходима пожизненная инсулинотерапия. Ну и, конечно, тщательно сбалансированное питание, включающее ряд ограничений. Например, под запрет попадает молоко: лактоза плохо усваивается, вызывая застойные явления в кишечнике.

Аллергия

По наблюдениям доктора, чаще всего возникает на еду. Хотя в целом аллергическая реакция может проявиться на что угодно, кроме хозяина: об аллергии кошек на человека ветеринарии ничего неизвестно.

Симптомы: обильное течение из носа и глаз, опухшие веки и красные глаза – встречаются иногда. Чаще проявления на коже: множественные папулы и прыщики, зверь яростно расчесывает себя, иногда до кровоточащих участков или залысин, может появиться неприятный запах от шерсти и рвота.

Тесты на аллергены для животных существуют, однако врач считает их долгим и неоправданно дорогим путем решения проблемы:

"Панель из 50-60 наиболее распространенных факторов возникновения аллергии будет стоить в районе 8-10 тысяч рублей, но не факт, что какой-либо компонент выдаст положительную реакцию. Проще убрать тот или иной компонент из жизни и понаблюдать", – рекомендует доктор.

Болезни кожи

Дерматологические болезни у питомцев тоже бывают. Самые частые возбудители – грибок, подкожные клещи, блохи, власоеды. Для человека чрезвычайно опасен стригущий лишай, так как им можно заразиться от своего любимца.

Симптомы: интенсивный зуд – животное может расчесать себя до мокнущей экземы, раздражения, покраснения участков кожи, облысение, прежде всего, на мордочке, за ушами и на лапах, гнойные бугорки, вялость и потеря аппетита."Лишай ни с чем не перепутать: это несколько десятков (!) участков, которые выглядят как шелушащиеся кольца по краю и с гладкой кожей внутри. Животное просто "изъедено" болезнью и нестерпимо чешется", – объясняет доктор.

Псевдогрипп и псевдоОРВИ

Домашние питомцы подхватывают и различные инфекционные заболевания. Однако собачья или кошачья "простуда" похожа на человеческую только симптомами. Возбудители разные, и заразиться друг от друга питомец и хозяин не могут. А вот другие животные этого же вида – запросто.

Легкие инфекции у животных обычно протекают бессимптомно и быстро проходят. Серьезные заболевания потребуют и серьезного лечения. У собак это питомниковый кашель и чумка, у кошек – кальцивироз и ринотрахеит. Они смертельно опасны.

Симптомы: высокая температура, обильные выделения из носа и глаз, чих, сухой или влажный кашель, одышка.

"Вирусы передаются воздушно-капельным путем, а это значит, подхватить его кошка может, сидя на подоконнике у открытого окна, или с придверного коврика, верхней одежды, обуви – их питомцы часто обнюхивают, встречая своих хозяев", – напомнила Екатерина Клюева.

Врач предупредила: животным нельзя давать никаких лекарств без консультации с ветеринаром. Человеческие препараты для них очень токсичны – даже небольшая доза способна вызвать смертельное отравление.

Только врач может назначить правильное лечение.

"А лучше всего – своевременно проводить профилактическую вакцинацию. И следить за качеством питания: и перекормленное, и истощенное животное более восприимчиво к инфекциям. Как и человек, для укрепления иммунитета оно должно регулярно получать витамины, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты", – советует врач.

Онкозаболевания

У животных тоже бывает рак. В лидерах – хомячки. Они вообще живут мало и редко умирают от естественной старости, часто на закате дней буквально обрастая опухолями и сгорая за считанные недели. Далее идут кошки, а замыкают тройку лидеров собаки. Самые распространенные злокачественные опухоли у домашних животных – опухоли молочных желез. На втором месте – вирусообусловленные лимфомы, на третьем – злокачественные опухоли опорно-двигательного аппарата, саркомы.

Симптомы: длительный отказ от еды, истощение, не проходящие в течение нескольких дней кашель и хрипы, тусклость, проплешины и колтуны в шерсти, снижение физической активности. Если питомец не выходит встречать вас, не играет, прячется в темные места – это серьезный повод для беспокойства.Лечится рак животных так же, как и у людей. Операции – под общим наркозом. Проводится и лучевая терапия, Правда, в России есть всего несколько центров, оказывающих подобные услуги. Для радиотерапии используется обычное лучевое оборудование – никаких специальных аппаратов для животных не существует. При химиотерапии животных лечат "человеческими" лекарствами, с одной лишь разницей – используют только внутривенные препараты.

Мы в ответе за тех, кого приручили

Екатерина Клюева напомнила, что лечить домашних питомцев сложно и дорого. Гораздо легче и дешевле обходятся профилактические обследования и вакцинация.

В ежегодный профилактический чек-ап для животных доктор посоветовала включать общий и биохимический анализы крови и УЗИ внутренних органов. А для породистых собак и кошек дополнительно – УЗИ сердца, так как с ним у пушистых аристократов часто бывают проблемы. Плюс своевременная вакцинация: она позволяет сформировать у животного стойкий иммунитет против большинства смертельно опасных болезней.

"Это если животное в целом не проявляет никаких признаков патологии. Если же у питомца уже известны хронические заболевания, то необходимо контролировать и их динамику. Впрочем, все как у людей", – заключает врач.