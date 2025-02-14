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Ощутимое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сочи

Пострадавших в результате сейсмособытия нет

14 февраля 2025, 08:09, ИА Амител

Землетрясение / Фото: unsplash.com / Shefali Lincoln
Землетрясение / Фото: unsplash.com / Shefali Lincoln

Вечером 13 февраля в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4. Горожане ощутили подземные толчки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"На глубине 10 км, на расстоянии 8 км восточнее от села Солохаул в горах зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 4 балла", – рассказали в ведомстве.

По данным Shot, местные жители ощущали тряску в микрорайонах Мамайка и Гагарина, а также на Центральной набережной.

Известно, что пострадавших в результате землетрясения нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Россия Землетрясения

Комментарии 3

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Гость

09:02:49 14-02-2025

Анапу залило мазутом. Сочи трехонуло. Это им за их корысть. Господь уже всяко намекает, что нельзя так цены задирать.

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Гость2

17:45:35 14-02-2025

Анапу залило, потому что использовали старые речные танкеры в море(!).
А Сочи тряхануло потому что тектанические плиты двигаются.
Б-г не при чем

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Гость

22:39:54 14-02-2025

4 балла это ниочем, у нас 2 р в неделю так

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