Ощутимое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сочи
Пострадавших в результате сейсмособытия нет
14 февраля 2025, 08:09, ИА Амител
Землетрясение / Фото: unsplash.com / Shefali Lincoln
Вечером 13 февраля в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4. Горожане ощутили подземные толчки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"На глубине 10 км, на расстоянии 8 км восточнее от села Солохаул в горах зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 4 балла", – рассказали в ведомстве.
По данным Shot, местные жители ощущали тряску в микрорайонах Мамайка и Гагарина, а также на Центральной набережной.
Известно, что пострадавших в результате землетрясения нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
09:02:49 14-02-2025
Анапу залило мазутом. Сочи трехонуло. Это им за их корысть. Господь уже всяко намекает, что нельзя так цены задирать.
17:45:35 14-02-2025
Анапу залило, потому что использовали старые речные танкеры в море(!).
А Сочи тряхануло потому что тектанические плиты двигаются.
Б-г не при чем
22:39:54 14-02-2025
4 балла это ниочем, у нас 2 р в неделю так