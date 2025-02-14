Ощутимое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сочи

Пострадавших в результате сейсмособытия нет

14 февраля 2025, 08:09, ИА Амител

Землетрясение / Фото: unsplash.com / Shefali Lincoln

Вечером 13 февраля в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4. Горожане ощутили подземные толчки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"На глубине 10 км, на расстоянии 8 км восточнее от села Солохаул в горах зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 4 балла", – рассказали в ведомстве.

По данным Shot, местные жители ощущали тряску в микрорайонах Мамайка и Гагарина, а также на Центральной набережной.

Известно, что пострадавших в результате землетрясения нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.