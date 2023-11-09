Ощутимый плюс. О погоде в Алтайском крае 9 ноября

Местами температура воздуха поднимется до +7 градусов

09 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 9 ноября продолжится потепление. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, по югу местами до +7. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с.