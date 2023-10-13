Осенние красоты Горного Алтая за "Полцены": отель "Геометрика" приглашает туристов
По акции можно выгодно отдохнуть в классном отеле со всеми удобствами и развлечениями
13 октября 2023, 12:14, ИА Амител erid: LjN8K1wyN
Осень – отличное время не только для спокойного, но и красивого отдыха. Представьте, вы лежите на кровати в купольном домике где-то в Горном Алтае и смотрите через стеклянную крышу на багрово-золотые листья, наблюдаете за каплями дождя или любуетесь звездами. Именно так отдыхают гости концептуального отеля "Геометрика". Здесь тихо, уютно и очень красиво. А еще и выгодно, ведь как раз сейчас в отеле проходит акция "Полцены".
Оригинальная концепция
"Геометрика" – это всесезонный комплекс отдыха в уникальном архитектурном стиле из 13 оригинальных домов в форме геометрических фигур – Sfera*, Kub*, Prisma*, Georoom*.
Его открытие состоялось 14 февраля 2022 года, в День всех влюбленных. Это символично, ведь первыми гостями были любящие друг друга пары, которые однозначно влюбились и в это место.
"Мы хотели сделать нечто уникальное. По мнению нашей команды, цель достигнута. Мониторинг интернета не показал аналогичных архитектурных сооружений, если не считать аналогами сферы из целлофана, в которых, по отзывам, бывает жарко, холодно или душно", – говорят владельцы отеля.Дома в "Геометрике" же построены из стекла и дерева, с подогреваемыми полами, кондиционерами и всеми удобствами. В домиках большие окна, приватность сохраняется благодаря тонированным стеклам и хитроумной системе гардин. Возле каждого дома есть своя гриль-зона.
Живописное место
Месторасположение отеля – лучше не придумаешь. Здесь круглый год есть чем заняться: в 500 м находится озеро Манжерокское, а в 700 м – развлекательный горнолыжный кластер "Манжерок".
Все красоты природы, от вековых сосен до бирюзовой Катуни, становятся еще более привлекательными благодаря инфраструктуре высокого уровня, включающей отличную канатную дорогу, подъемник на горы, трассу разного уровня сложности, рестораны, спа-комплексы, экотропы и многое другое.
Отель постоянно совершенствуется. Например, скоро планируют открытие новых авторских уникальных домов Konus 360* и собственного рестобара Geo*, а также проката летнего и зимнего снаряжения.
Приезжайте отдохнуть, зарядиться и духовно наполниться.
"Геометрика" (ИП Заблоцкая Л. Ю.)
Адрес: Республика Алтай, с. Озерное,
Приозерный проезд, 1Б,
Тел.: +7 (913) 212-9- 888
Сайт
"ВКонтакте"*Sfera ("Сфера"); Kub ("Куб"); Prisma ("Призма"); Georoom ("Георум"); Konus 360 ("Конус 360"); Geo ("Гео").
Акция "Полцены" действует с 1.10. 2023 по 29.12.2023. Все подробности смотрите на сайте отеля в разделе "Новости".Реклама
12:41:12 13-10-2023
Ага, про канатку расписали, а то, что она не работает - скромно умолчали
12:51:45 13-10-2023
гость (12:41:12 13-10-2023а то, что она не работает - скро... ну может многие просто любят посмотреть снизу на канатку)
13:00:16 13-10-2023
Завидую богатым людям, вот например захочу пожить дней 10 в“KUB HOUSE” - 7300 в день =одно проживание 73000 + дорога, питание,экскурсии... Пойду куплю тур AI в Турцию за 90, море.. солнышко...
14:08:46 13-10-2023
Гость (13:00:16 13-10-2023) Завидую богатым людям, вот например захочу пожить дней 10 в“... а это все и не для вас. А для богатых людей, которым ограничен выезд зарубеж
14:57:43 13-10-2023
Гость (14:08:46 13-10-2023) которым ограничен выезд зарубеж жалко их.. заграничного морюшка с океанчиком не видят(
15:27:21 13-10-2023
Гость (14:57:43 13-10-2023) жалко их.. заграничного морюшка с океанчиком не видят( ... их как раз и не жалко. Сами строят, сами платят. А нам их замусоренного горного и "не надь". Как-нибудь по морюшкам заграничным покатаемся. Пока выпускают, конечно