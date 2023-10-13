По акции можно выгодно отдохнуть в классном отеле со всеми удобствами и развлечениями

13 октября 2023, 12:14, ИА Амител erid: LjN8K1wyN

Отель "Геометрика" в Горном Алтае / Фото предоставлено компанией

Осень – отличное время не только для спокойного, но и красивого отдыха. Представьте, вы лежите на кровати в купольном домике где-то в Горном Алтае и смотрите через стеклянную крышу на багрово-золотые листья, наблюдаете за каплями дождя или любуетесь звездами. Именно так отдыхают гости концептуального отеля "Геометрика". Здесь тихо, уютно и очень красиво. А еще и выгодно, ведь как раз сейчас в отеле проходит акция "Полцены".

Оригинальная концепция

"Геометрика" – это всесезонный комплекс отдыха в уникальном архитектурном стиле из 13 оригинальных домов в форме геометрических фигур – Sfera*, Kub*, Prisma*, Georoom*.

Его открытие состоялось 14 февраля 2022 года, в День всех влюбленных. Это символично, ведь первыми гостями были любящие друг друга пары, которые однозначно влюбились и в это место.

"Мы хотели сделать нечто уникальное. По мнению нашей команды, цель достигнута. Мониторинг интернета не показал аналогичных архитектурных сооружений, если не считать аналогами сферы из целлофана, в которых, по отзывам, бывает жарко, холодно или душно", – говорят владельцы отеля.Дома в "Геометрике" же построены из стекла и дерева, с подогреваемыми полами, кондиционерами и всеми удобствами. В домиках большие окна, приватность сохраняется благодаря тонированным стеклам и хитроумной системе гардин. Возле каждого дома есть своя гриль-зона.





























Отель "Геометрика" в Горном Алтае / Фото предоставлено компанией

Живописное место

Месторасположение отеля – лучше не придумаешь. Здесь круглый год есть чем заняться: в 500 м находится озеро Манжерокское, а в 700 м – развлекательный горнолыжный кластер "Манжерок".

Все красоты природы, от вековых сосен до бирюзовой Катуни, становятся еще более привлекательными благодаря инфраструктуре высокого уровня, включающей отличную канатную дорогу, подъемник на горы, трассу разного уровня сложности, рестораны, спа-комплексы, экотропы и многое другое.

Отель постоянно совершенствуется. Например, скоро планируют открытие новых авторских уникальных домов Konus 360* и собственного рестобара Geo*, а также проката летнего и зимнего снаряжения.

Приезжайте отдохнуть, зарядиться и духовно наполниться.

"Геометрика" (ИП Заблоцкая Л. Ю.)

Адрес: Республика Алтай, с. Озерное,

Приозерный проезд, 1Б,

Тел.: +7 (913) 212-9- 888

Сайт

"ВКонтакте"*Sfera ("Сфера"); Kub ("Куб"); Prisma ("Призма"); Georoom ("Георум"); Konus 360 ("Конус 360"); Geo ("Гео").

Акция "Полцены" действует с 1.10. 2023 по 29.12.2023. Все подробности смотрите на сайте отеля в разделе "Новости".

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