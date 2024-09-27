Осенний джекпот. Как выиграть выходные в пятизвездочный отель "Манжерок"?

Розыгрыш в честь своего дня рождения проводит ТРЦ "Арена"

27 сентября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KA6ei

Пятизвездочный отель в Горном Алтае / Фото предоставлено пресс-службой курорта "Манжерок"

"Большой семейный розыгрыш" подходит к своему завершению. Осталось буквально две недели до того, как 12 октября с 14:00 до 16:00 на дне рождении ТРЦ "Арена" станут известны имена трех самых удачливых семей, которые проведут осенние выходные в пятизвездочном отеле.

Напомним, что победителей ждет два дня и две ночи в отеле элитного уровня. Для полноценного отдыха премиум-класса организаторы включили в проживание:

завтраки, обеды и ужины в ресторане шведской линии;

посещение саун;

купание в бассейне;

занятия в тренажерном зале;

катание на канатной дороге с красивейшим видом.

А в качестве сюрприза – экскурсию, которая лучше всего будет соответствовать погодным условиям.

Поторопитесь принять участие в розыгрыше, возможно, именно ваша семья станет обладателем главного приза.

Чтобы стать участником, нужно:

Совершить покупку от 1000 рублей в любом из отделов ТРЦ "Арена" до 10 октября 2024 года. Написать ФИО и номер телефона на чеке. Сбросить чек в специальный ящик, который расположен на первом этаже ТРЦ "Арена" в зоне около фонтана. Прийти на день рождения ТРЦ 12 октября 2024 года.

Количество сбрасываемых чеков от одного человека не ограничено. Тем более что, помимо поездки на незабываемый отдых, ТРЦ "Арена" разыграет и другие ценные призы от партнеров.

Генеральные партнеры "Большого семейного розыгрыша": Laser Park*, ESTEL*.

Сроки проведения розыгрыша 1.05-12.10.2024. Информацию об организаторе проекта, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в официальной группе ВК ТРЦ "Арена".

Доставка победителей до отеля и обратно происходит за счет организаторов.

Возрастное ограничение 18+

* Laser Park ("Лазер Парк"); ESTEL ("Эстэль")

ООО "Феникс"

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