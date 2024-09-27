Осенний джекпот. Как выиграть выходные в пятизвездочный отель "Манжерок"?
Розыгрыш в честь своего дня рождения проводит ТРЦ "Арена"
27 сентября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KA6ei
"Большой семейный розыгрыш" подходит к своему завершению. Осталось буквально две недели до того, как 12 октября с 14:00 до 16:00 на дне рождении ТРЦ "Арена" станут известны имена трех самых удачливых семей, которые проведут осенние выходные в пятизвездочном отеле.
Напомним, что победителей ждет два дня и две ночи в отеле элитного уровня. Для полноценного отдыха премиум-класса организаторы включили в проживание:
- завтраки, обеды и ужины в ресторане шведской линии;
- посещение саун;
- купание в бассейне;
- занятия в тренажерном зале;
- катание на канатной дороге с красивейшим видом.
А в качестве сюрприза – экскурсию, которая лучше всего будет соответствовать погодным условиям.
Поторопитесь принять участие в розыгрыше, возможно, именно ваша семья станет обладателем главного приза.
Чтобы стать участником, нужно:
- Совершить покупку от 1000 рублей в любом из отделов ТРЦ "Арена" до 10 октября 2024 года.
- Написать ФИО и номер телефона на чеке.
- Сбросить чек в специальный ящик, который расположен на первом этаже ТРЦ "Арена" в зоне около фонтана.
- Прийти на день рождения ТРЦ 12 октября 2024 года.
Количество сбрасываемых чеков от одного человека не ограничено. Тем более что, помимо поездки на незабываемый отдых, ТРЦ "Арена" разыграет и другие ценные призы от партнеров.
Генеральные партнеры "Большого семейного розыгрыша": Laser Park*, ESTEL*.
Сроки проведения розыгрыша 1.05-12.10.2024. Информацию об организаторе проекта, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в официальной группе ВК ТРЦ "Арена".
Доставка победителей до отеля и обратно происходит за счет организаторов.
Возрастное ограничение 18+
* Laser Park ("Лазер Парк"); ESTEL ("Эстэль")
ООО "Феникс"Реклама
Комментарии в эфире