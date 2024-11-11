Осенний sale. Санаторий "Сосновый бор" дарит скидку 20% на путевку с лечением

Выгодная акция продлится всего три дня

11 ноября 2024, 14:30, ИА Амител erid: LjN8K2Lkb

Санаторий "Сосновый бор" / Фото предоставлено компанией

Осень – это не только время уютных пледов и предвкушения Нового года, но и пора активных распродаж. "Черная пятница", Всемирный день шопинга, 11 ноября – дата, вызывающая у многих трепетное ожидание. И не зря: в этот день можно не только выгодно обновить гардероб или приобрести желаемую технику, но и позаботиться о своем здоровье. Санаторий "Сосновый бор" не остался в стороне от волны скидок и объявил акцию "Осенний sale*". Это прекрасная возможность спланировать новогодние каникулы и оздоровительный отдых в живописном уголке Алтайского края.

Здоровье – лучший подарок

С 11 по 13 ноября 2024 года каждый желающий может приобрести путевки с лечением сроком от десяти суток (кроме размещения в апартаментах и кедровом домике) со скидкой 20%.

Бронирование открыто на даты с 1 по 28 декабря 2024 года.

В акции участвуют следующие категории номеров:

стандарт (11 номеров);

стандарт плюс (11 номеров);

семейный (3 номера);

люкс (1 номер).

Здесь вы сможете отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой природы и укрепить здоровье благодаря современным медицинским процедурам, сбалансированному питанию и чистому воздуху.

Забронируйте свой зимний отдых прямо сейчас: количество номеров ограничено. Скидки и акции не суммируются.

От Дня холостяка к Всемирному дню шопинга

История распродажи 11.11 берет свое начало в китайском городе Нанкин. В 1993 году студенты местного университета придумали праздник для тех, кто еще не встретил свою любовь, и назвали его День холостяка. Этот день задумывали как альтернативу Дню святого Валентина, когда люди могли дарить себе подарки и признаваться в любви. Дату 11.11 выбрали не случайно: каждая цифра символизирует одиночек.

Однако праздник постепенно трансформировался в день покупок и шопинга. Продавцы, заметив рост продаж в этот день, начали проводить различные акции, чтобы привлечь еще больше покупателей. В 2009 году к распродаже присоединилась Alibaba Group*, и ее руководитель Джек Ма провел первую масштабную распродажу на площадке Tmall*. Акция стала настолько популярной, что ее стали проводить ежегодно.

Спустя несколько лет она превзошла по выручке продажи во время "Черной пятницы". С тех пор в Китае 11 ноября стало Всемирным днем шопинга и главной распродажей года. Популярность китайских товаров привела к тому, что распродажа 11.11 стала поистине глобальной, быстро завоевывая весь мир.

Санаторий "Сосновый бор"

Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48

Ватсап: +79640861920

Sales@sb22.ru

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АО "Санаторий Сосновый бор"

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