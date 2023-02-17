Аудиторы обнаружили неточности более чем на 1,1 млрд рублей

17 февраля 2023, 14:55, Александра Черданцева

Фото: ededchechine / Freepik

Счётная палата Барнаула выявила в 2022 году нарушений при работе органов местного самоуправления и бюджетных организаций более чем на 1,1 млрд рублей. В основном они касались ведения учёта и отчётности, то есть бухгалтерские неточности. Об этом на заседании городской думы 17 февраля рассказала глава СП краевой столицы Ирина Анцупова.

Что именно проверяет Счётная палата?

СП Барнаула проверяет работу органов местного самоуправления краевой столицы, муниципальных учреждений, унитарных предприятий и других организаций города, которые используют муниципальное имущество, получают субсидии и кредиты за счёт бюджета города.

Аудиторы палаты смотрят расходование бюджета, закупки, использование имущества. И находят нарушения.

Что это за нарушения?

В 2022 году Счётная палата проверила как чиновники и представители указанных организаций распорядились 93 млрд рублей (из них 68 млрд – стоимость имущества).

"Всего выявлено 1,3 тыс. нарушений на 1,127 млрд рублей (1,2% от суммы проверенных средств). Нецелевого использования бюджетных средств не установлено", – подчеркнула глава контрольного органа.

Основной объём нарушений (как и в прошлом году) – ведение учёта и отчётности. Таких огрехов было 85,5% от общего объёма выявленных ошибок на сумму 964 млн рублей. Из них 855 млн – это неверное отражение стоимости земельных участков. 96% нарушений уже устранили.

6,4 млн рублей ­– нарушения при составлении отчётности о расходовании бюджета в восьми органах МСУ города. Это в четыре раза меньше, чем годом ранее, так что качество подготовки отчётности растёт, подчеркнула Анцупова. При этом все недостатки уже устранены.

89,9 млн рублей – нарушения при осуществлении муниципальных закупок. И в основном это несоблюдение сроков оплаты и превышение нормативов при заключении контрактов. Большую их часть уже не устранить, потому что контракты завершены.

70 млн рублей – нарушения при исполнении и формировании бюджета. В основном они допущены органами МСУ при прогнозировании, полноте исполнения и своевременности взимания неналоговых доходов от использования земельных участков. Уже устранено на 55 млн.

Семь специалистов, допустивших нарушения, привлечены к административной ответственности, ещё семь – к дисциплинарной, 11 наказали уменьшением премии.

А что, палата всегда находит какие-то нарушения?

Да. Так, в прошлом году Счётная палата Барнаула выявила в расходовании бюджетных средств и управлении муниципальным имуществом 297 нарушений на 1,3 млрд рублей. В 2021-м, как и в 2022-м, нецелевых трат не было. Например, по итогам 2021 года палата нашла нарушений на 25,8 млн рублей при исполнении бюджета-2020, на 1,2 млн – использовании муниципальных нежилых помещений и на 3,9 млн – в сфере закупок.

В 2020 году нарушений было на 8,5 млрд рублей, а в 2019-м – 800 млн.