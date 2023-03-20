Основатель группы Cream Soda провалился под лед в Ярославской области

Компания его друзей отмечала день рождения и в какой-то момент решила потанцевать на замёрзшей реке

20 марта 2023, 19:04, ИА Амител

Фото: соцсети

Один из основателей российской хаус-группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Дима Нова) провалился под лёд на Волге в Ярославской области. Информацию в своём Telegram-канале подтвердил музыкальный коллектив.

"Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселёва до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти", – заявили в Cream Soda.

По информации Telegram-канала Mash, инцидент произошёл возле села Диево-Городище, где Свиргунов приобрёл себе дом ещё во время пандемии. В ночь с 19 на 20 марта он отмечал там свой день рождения с друзьями.

В какой-то момент компания начала танцевать на льду, который не выдержал и треснул. В воду провалились пять человек, двое из них смогли выбраться. Один позднее скончался в машине скорой помощи. Остальные, в том числе Свиргунов, пока считаются пропавшими без вести.

Cream Soda – российская электронная музыкальная группа. Их наиболее известные хиты – "Никаких больше вечеринок", Volga, "Плачу на техно" и "Атомы".