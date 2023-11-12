Виновата любовь. Почему бизнесмены реставрируют легендарные постройки Барнаула

Обычный предприниматель никогда за такое не возьмется без личного порыва

12 ноября 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Улицу Пушкина в Барнауле украшает "Аптека Крюгер": фасад окрасили в сочный зеленый цвет, окна обрамляют ажурные кружева. Девять лет занимается восстановлением реликвии основатель музея "Мир времени" и барнаульский предприниматель Сергей Корепанов. Он мечтает поскорей закончить работы и перевезти сюда все экспонаты. А предприниматель Евгений Лишин пытается спасти легендарный универмаг на улице Мало-Тобольской, 36. В интервью представители бизнеса рассказали, зачем им такая головная боль - реставрация исторических зданий.

Виновата любовь

"Нужен какой-то личный порыв: или любовь к истории, или любовь к городу, или, как у нас было: желание, чтобы музей попал в центр города. Все прекрасно понимают, что это малоблагодарная задача, очень тяжелая", – говорит Сергей Корепанов, вспоминая, как начинал работы по реставрации аптеки Крюгер.

Были и злопыхатели, которые жаловались во все двери: мол, дом не реставрируют, а уничтожают. Пришлось доказывать свою правоту в суде. Зато проблем с восстановлением облика аптеки Крюгер не было – здание часто попадало в объективы.

А вот с легендарным универмагом на улице Мало-Тобольской, 36 - сложнее: до сих пор не отыскали ни одного снимка вблизи. Дом пережил революцию, лихие девяностые и сильный пожар. Теперь его спасает предприниматель Евгений Лишин. Делится: как и первые строители дома – купец Сухов с сыновьями – делает это не только для себя, но и для Барнаула.

"Мне реально интересно этим заниматься. Потому что и в процессе разбора завалов, и когда идет реставрация, смотрим, как кладку вели в то время, какие технологии применяли. Мы нашли, допустим, рельс, на котором клеймо стоит Демидовского завода 1880 года – для нас это было "вау". Люди, проходящие мимо, смотрят на здание, видят, что оно меняется, и говорят: "О, как классно!" И это меня тоже очень сильно мотивирует", – добавил Корепанов.

Самым трудным предприниматель считает оснастить старинное здание коммуникациями – водой, электричеством. Перестроить на современный лад. Например, в стенах пришлось закладывать кирпичом пустоты от десятков дымоходов. Но уже в следующем году в планах – провести в дом газ и тепло, а после завершения работ Евгений Лишин мечтает открыть в здании кафе.

Хэппи-энд не для всех

Такое применение – ресторан – нашли и дому купца Шадрина. Судьба "Русского чая" все-таки сложилась благополучно. Постройка годами находилась в запустении, переходя из рук в руки. Но работы завершила команда под руководством Нодара Шонии, выкупив дом около трех лет назад. Реставрацией занимаются те, у кого есть совесть, констатирует известный барнаульский краевед Данил Дегтярев. Ну или личные мотивы: например, один из домов в Барнауле выкупил бизнесмен, чтобы создать там "родовое гнездо". Однако многие городские реликвии хэппи-энда пока не увидели.

"Если проехать по улице Анатолия в сторону Покровского собора, там будет стоять справа сруб деревянный. Это был памятник архитектуры, деревянный жилой дом начала XX века, его начали реставрировать лет 10-12 назад, потом, видимо, деньги закончились, и все, сейчас стоит там голый сруб. Другой пример – Гоголя, 56. Там находится сейчас здание медико-социальной экспертизы. Когда его строили, на его месте было два памятника архитектуры. Один из них – деревянный дом. Сейчас он лежит на складе. Застройщик получил разрешение на снос этого памятника при условии, что он его восстановит. Но он его так и не восстановил", – отметил краевед.

Настоящая притча во языцех – барнаульский сереброплавильный завод – так и не обрел крышу, чтобы сгоревшие постройки не были утрачены до конца. Да и в опустошительном пожаре 1917 года многие здания попросту не уцелели. Реставрация подобных проектов требует баснословных вложений. К примеру, Евгений Лишин оценивает стоимость работ на Мало-Тобольской в десятки миллионов рублей.

Пусть восстановление исторического фонда Барнаула – скорее исключение, чем правило, но положительная тенденция налицо. К примеру, еще пять объектов культурного наследия власти готовы продать частникам для их дальнейшего восстановления.