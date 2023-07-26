Основателя Grouр-IB приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

По словам адвоката Сергея Афанасьева, защита будет обжаловать приговор и обратится к Путину

26 июля 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии основателя Grouр-IB Илью Сачкова. Как сообщает ТАСС, его признали виновным в государственной измене.

Суд также назначил ему один год ограничения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей. По словам адвоката Сергея Афанасьева, защита будет обжаловать приговор. А также обратится к президенту России Владимиру Путину. Они подчеркнули, что Сачков не признал свою вину.

Напомним, Сачков находился под стражей с сентября 2021 года. По версии обвинения, в 2011 году он передал секретные сведения представителям иностранной разведки, нанеся репутационный ущерб национальным интересам России. Заседания и расследование проходило в закрытом режиме.