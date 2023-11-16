Основателя сетей "Тануки" и "Ерш" объявили в розыск

Уголовное дело связано со скандалом вокруг фитнес-клуба Black Star Fitness в Москва-Сити

16 ноября 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: om-saratov.ru

МВД России объявило в розыск ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Как пишет Telegram-канал Shot, уголовное дело связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в Москва-Сити. Арендодатель якобы обвиняет на тот момент действовавшее руководство компании, в том числе его учредителя Орлова, в причинении ущерба на 110 млн рублей из-за умышленной неоплаты аренды и внесения инфраструктурных изменений без разрешения. Причиной стал бассейн, который начал строить клуб.

Сейчас компания "Меркурий Фитнес", которой принадлежал закрытый в 2022 году зал, находится на стадии банкротства. Сам Орлов в августе продал доли в трех фирмах и уехал за границу.