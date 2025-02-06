Быстрее, проще, дешевле. Какие есть особенности строительства из сэндвич-панелей?

Рассказываем, чем хороша такая технология

06 февраля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGCDQSk

Строительство. Строительная каска / Фото: wirestock на Freepik

Строения, возведенные из сэндвич-панелей, ценятся за прочность, легкость и хорошие теплоизоляционные свойства. Такие конструкции применяют при строительстве как жилых, так и нежилых зданий. Расскажем, что характеризует строительство из сэндвич-панелей, а также то, в каких случаях оно более актуально.

Особенности материала

Сэндвич-панели – трехслойные конструкции, которые закрепляют на каркас и при необходимости обшивают облицовочными или кровельными материалами. Таким образом можно "собрать" как стены, так и кровлю дома или любого другого строения.

Слоев у конструкции три:

Внешняя облицовка. Она защищает панель от негативного воздействия окружающей среды. Обычно изготавливается из гладкого или рифленого стального листа с покрытием. Слой утеплителя. В качестве наполнителя могут применяться ламели из минеральной ваты или пенополиизоцианурата (вспененный полимер). Внутренняя облицовка. Она полностью схожа с внешней.

Основные особенности возведения зданий из сэндвич-панелей

Возможность применения сэндвич-панелей в различных типах зданий, включая малоэтажные строения, склады, ангары и т.д., сделало их широко распространенным вариантом. Особенности возведения и монтажа следующие:

здание из сэндвич-панелей мало весит, поэтому оно требует более облегченного и экономичного по стоимости основания. Как правило, используют свайный фундамент. Реже возводят плитный или ленточный фундамент, которые более прочны, но и затратны;

нет фактора сезонности – строить можно даже в холодное время года;

каркас может быть деревянным или металлическим. Каждый из этих материалов обладает целым списком плюсов и минусов, которые обязательно стоит учесть, в зависимости от площади и сложности строения, его назначения и прочих факторов;

для обустройства крыши используют как кровельные, так и стеновые сэндвич-панели. На каркас их прикрепляют при помощи уплотнительной ленты и саморезов с заполнением технологических швов теплоизоляционной пеной;

пол также обычно делают из сэндвич-панелей с закреплением их под нижнюю часть ростверка. Для оформления цоколя между сваями дополнительно набивают деревянную или металлическую обрешетку.

У зданий из сэндвич-панелей есть много преимуществ. Это не только стоимость и скорость возведения, но и экономичность при проведении отопления, несложность проектов и простота монтажа. С помощью выбора надежной компании, специализирующейся на изготовлении и монтаже сэндвич-панелей, все возможные риски можно практически свести к нулю.

ООО "Прометекс"

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