Особую систему для тракторов, которая бережет почву, начали производить на Алтае

Опытные образцы колёсных дисков уже прошли проверку на качество

21 февраля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: alt-prom.ru

Барнаульский завод мехпрессов начал производить особую систему для тракторов, которая бережёт плодородный слой почвы.

Как сообщает Министерство промышленности и энергетики Алтайского края, новое изделие предприятия – "барабан-проставка". Оно позволяет устанавливать на трактор дополнительные четыре колеса. За счёт этого снижается давление на плодородный слой. Кроме того, это повышает производительность техники.

Опытные образцы колёсных дисков уже прошли проверку на качество. И ряд заказчиков заинтересовались новой продукцией.

Напомним, Барнаульский завод мехпрессов – единственный в России на сегодняшний день производитель колёсных дисков для крупной и сельскохозяйственной техники.

Как отмечают в министерстве, в последнее время предприятие реализовало ряд важных проектов. В их числе производство колёсных дисков для тяжёлой и сельскохозяйственной техники. Работа над запуском этого проекта шла пять лет. На его реализацию Фонд развития Алтайского края выдал предприятию льготные займы в размере 203 миллионов рублей. Ещё 350 млн предприятие вложило собственных средств. Итоговая стоимость проекта (с учётом общестроительных работ и закупа оборудования) составит около одного миллиарда рублей.