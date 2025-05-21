Осталось мало мест. Как зарегистрироваться на "ЗаБег.РФ" в Барнауле

Читайте в материале и о том, как получить стартовый пакет

21 мая 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFFwDpsJ

Забег в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева

Буквально несколько дней остается до начала большого забега "ЗаБег.РФ". Девятый всероссийский полумарафон с синхронным стартом пройдет в Барнауле в субботу, 24 мая 2025 года. Слотов осталось совсем немного (около 50 штук), поэтому тем, кто еще не успел зарегистрироваться, стоит поторопиться. Напоминаем, старт будет на проспекте Ленина, 59 (площадь перед администрацией края). Фан-зону мероприятия откроют в 10:00. Рассказываем, где участникам получить стартовый пакет и что взять с собой.

Где получить стартовый пакет?

Их выдадут 23 мая в шатре на площади Советов:

12:00 – Начало выдачи стартовых номеров

18:00 – Разминка с амбассадором

20:00 – Окончание выдачи стартовых номеров

Также 23 мая пройдет беговая экскурсия по маршруту:

18:00 – Встреча участников

18:10 – Разминка

19:10 – Окончание беговой экскурсии

Расписание на 24 мая:

08:30 – Начало выдачи стартовых номеров (только иногородние), открытие камеры хранения и раздевалок

10:00 – Открытие фан-зоны

10:55 – Разминка на 1 км

11:00 – Старт на 1 км

11:20 – Разминка на 5 и 10 км

11:30 – Старт на 5 и 10 км

11:40 – Окончание выдачи стартовых номеров (только иногородние)

11:45 – Церемония награждение на 1 км

12:55 – Разминка на 21,1 км и командную эстафету

13:00 – Старт на дистанцию 21,1 км и командную эстафету

13:20 – Церемония награждение на дистанции 5 и 10 км

16:00 – Церемония награждение на дистанции 21,1 км и командной эстафеты

16:05 – Закрытие трассы

17:00 – Закрытие соревнований, камеры хранения и раздевалок.

Как добраться до стартового городка?

Адрес для навигатора: Барнаул, площадь Советов. Координаты GPS: 53.346825, 83.776896

Что нужно с собой?

С собой нужно взять хорошее настроение, боевой настрой и обязательно – медицинскую справку.

Ее участники будут предъявлять при получении номера на дистанции: 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и эстафету. В случае отсутствия данного медразрешения, стартовый номер участнику не выдают и не допускают к участию в соревнованиях. Стартовый взнос не возвращают.

Получить справку можно в любой многопрофильной поликлинике.

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Возрастное ограничение для участия в забеге 6+, само мероприятие без возрастных ограничений

ИП Шаповалова А.Д.

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