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Останки мамонта случайно нашли на угольном карьере в Якутии

После обнаружения окаменелостей работы остановили

06 октября 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: Shot
Фото: Shot

Неожиданная находка остановила работы на угольном карьере в Якутии. Об этом сообщает Shot.

Рабочие обнаружили в породе останки древнего буйвола и мамонта. Всего откопали два бивня, череп и кость ноги.

Находки аккуратно отложили и ждут, пока на место приедут палеонтологи, которые дальше будут изучать местность в поисках окаменелостей.

Также специалистам предстоит доказать ценность находки.

Наука

Комментарии 1

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16:52:41 06-10-2023

Там уголь очень хороший

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