Останки мамонта случайно нашли на угольном карьере в Якутии

После обнаружения окаменелостей работы остановили

06 октября 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: Shot

Неожиданная находка остановила работы на угольном карьере в Якутии. Об этом сообщает Shot.

Рабочие обнаружили в породе останки древнего буйвола и мамонта. Всего откопали два бивня, череп и кость ноги.

Находки аккуратно отложили и ждут, пока на место приедут палеонтологи, которые дальше будут изучать местность в поисках окаменелостей.

Также специалистам предстоит доказать ценность находки.