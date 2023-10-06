Останки мамонта случайно нашли на угольном карьере в Якутии
После обнаружения окаменелостей работы остановили
06 октября 2023, 16:19, ИА Амител
Фото: Shot
Неожиданная находка остановила работы на угольном карьере в Якутии. Об этом сообщает Shot.
Рабочие обнаружили в породе останки древнего буйвола и мамонта. Всего откопали два бивня, череп и кость ноги.
Находки аккуратно отложили и ждут, пока на место приедут палеонтологи, которые дальше будут изучать местность в поисках окаменелостей.
Также специалистам предстоит доказать ценность находки.
16:52:41 06-10-2023
Там уголь очень хороший