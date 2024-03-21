Осторожно, клещи! Где в Барнауле сделать прививку от клещевого энцефалита?

В медицинском центре "Аско-Мед" рассказали, почему важно вакцинироваться жителям Алтая

21 марта 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8K8T8d

Вакцинация. Прививка / Фото: prostooleh / freepik.com

Пришла долгожданная весна. Тает снег, и совсем скоро наступит время пикников, поездок на дачу и прогулок на природе. Однако важно помнить, что с приходом тепла просыпаются не только растения, но и клещи. А Сибирь, Урал и Дальний Восток – эндемичные районы по клещевым инфекциям, наиболее опасной из которых является энцефалит. Поэтому перед началом активного отдыха на свежем воздухе следует позаботиться о мерах предосторожности и защите от укусов клещей. В компании "АСКО-МЕД-ПЛЮС" рассказали, как подготовиться к теплому сезону, почему важно вакцинироваться от клещевого энцефалита и где это можно сделать в Барнауле.

В какое время года чаще всего кусают клещи?

Сезон активности кровососущих начинается с приходом весны, поэтому уже в марте-апреле можно ожидать первые укусы. Число активных особей достигает пика в мае-июне. А потому поездки на природу во время майских праздников могут быть особенно опасными.

С наступлением лета вероятность стать жертвой клеща снижается, потому что членистоногие плохо адаптируются к сухой и жаркой погоде. В это время года они прячутся в траве и тени. Но хотя кусают в жару они реже, полностью исключить вероятность неприятной встречи нельзя.

Очередной всплеск активности приходится на сентябрь и октябрь.

Что такое энцефалит и чем он опасен?

Клещевой энцефалит – это острое инфекционное заболевание, которое протекает с поражением центральной нервной системы, общей интоксикацией организма и высокой температурой. Инфекция может приводить к параличу, поражению оболочек головного и спинного мозга, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Если невакцинированный пациент своевременно не обратится за помощью, заболевание может привести к инвалидизации и даже к летальному исходу.

Поможет ли вакцинация не заразиться?

Вакцинация – наиболее эффективный способ защиты от вируса. Статистика многих лет показывает, что у привитого человека формируется стойкий иммунитет к болезни. Даже если заболевание все-таки разовьется, оно, как правило, протекает в легкой форме и что самое главное – без осложнений.

Как проходит вакцинация и сколько прививок нужно поставить?

Есть две схемы первичного курса вакцинации:

плановая (ее проводят с ноября по март двукратно с интервалом 1-7 месяцев);

ускоренная (вводят две инъекции с интервалом в две недели).

Вакцинацию от клещевого энцефалита можно проводить в любое время года. Однако для выработки устойчивого иммунитета к заболеванию требуется не менее двух недель после второй прививки. Поэтому для обеспечения максимальной защиты рекомендуют завершить курс вакцинации не менее чем за две недели до планируемой поездки в эндемичные районы.

Для поддержания защитного уровня иммунитета необходимо проводить ревакцинацию. Первую – через год после первичного курса. Все последующие – каждые три года.

Можно ли вакцинировать детей и с какого возраста?

Да. На сегодняшний день есть отечественные вакцины, которые можно использовать для детей с 1 года.

Важно понимать, что ребенок не всегда на глазах у взрослых. Он может самостоятельно оторвать слегка присосавшегося клеща, выбросить его, и ничего не сообщить родителям. Но даже при кратковременном прокусывании кожи вирус успевает попасть в ранку.

Вакцинировать ребенка или нет – решают родители, а врачи помогают подобрать препарат и включить процедуру в схему других плановых прививок с учетом особенностей и возраста.

Где можно вакцинироваться от клещевого энцефалита в Барнауле?

Поставить прививку в Барнауле можно в медицинских центрах "АСКО-МЕД-ПЛЮС", расположенных по адресам:

ул. Мало-Олонская, 17 (пн-чт – с 08:00 до 18:00 ч; пт – с 08:00 до 17:00 ч; сб – с 09:00 до 17:00 ч, без обеда; вс – выходной);

ул. 65 лет Победы, 6 (пн-пт – с 08:00 до 18:00 ч; сб – с 09:00 до 17:00 ч, без обеда; вс – выходной).

Телефон для записи 8-800-511-54-39.

Каждый ли клещ является энцефалитным?

К счастью, не все клещи являются носителями вируса. В зависимости от местности и года количество инфицированных особей может варьироваться. В Алтайском крае – обычно от 2 до 10%. Риск заражения вирусом клещевого энцефалита в разных регионах также отличается.

Наибольшее количество клещей – носителей вируса в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Поэтому если вы живете или планируете поездку в эндемичный регион – заблаговременно позаботьтесь о вакцинации.

Если я прошел вакцинацию, мне больше не страшны клещи?

Вакцина защищает только от одной инфекции – энцефалита. Однако клещи способны переносить и другие инфекционные заболевания (более 20 видов), например: боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, риккетсиоз, бабезиоз и другие. Поэтому не нужно забывать о правилах профилактики и дополнительной защиты от укусов.

Как дополнительно себя обезопасить?

Если вы планируете поездку в регион, эндемичный по клещевым заболеваниям, особенно в теплое время года, вам следует соблюдать некоторые меры предосторожности:

Надевайте светлую одежду: это поможет вам заметить клещей раньше, чем они успеют присосаться к коже. Заправляйте брюки в обувь или в носки, а рубашку – в брюки. Закрывайте шею и голову, носите капюшон или головной убор. Осматривайте себя каждый час. Используйте специальные средства для отпугивания клещей (репелленты).

Что делать, если клещ все-таки присосался?

Клеща нужно удалить и как можно скорее. Для этого обратитесь в ближайший травмпункт. Удалить клеща можно и самостоятельно, однако делать это нужно аккуратно: выкручивающими движениями, ухватив как можно ближе к коже, чтобы не оставить в ранке головку членистоногого. Можно использовать петлю из нитки или специальное устройство.

При извлечении кровососущего следуйте следующим правилам:

не давите на тело клеща, чтобы не допустить попадания инфекции в ранку;

место укуса продезинфицируйте и вымойте руки;

старайтесь не раздавить клеща, поскольку инфицирование возможно и через слизистые.

После извлечения поместите клеща в герметичную емкость (положите туда еще смоченную вату) и обратитесь в ближайшие пункты помощи.

Медицинские центры "АСКО-МЕД-ПЛЮС" находятся в Барнауле по адресам:

ул. Мало-Олонская, 17;

ул. 65 лет Победы, 6.

"АСКО-МЕД-ПЛЮС"

Тел.: 8-800-555-84-09

info@asko-med.ru

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