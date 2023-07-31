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Острые проблемы в гинекологии: куда в Барнауле обращаться за помощью?

Специалисты поликлиники "Здоровье" предлагают пациенткам комплексный подход в лечении многих заболеваний

31 июля 2023, 19:18, ИА Амител LjN8Kagxy

Прием у гинеколога / Фото: freepik.com
Прием у гинеколога / Фото: freepik.com

Женский организм – это сложная система, здоровое функционирование которой позволяет женщине совершать настоящее чудо – рождение ребенка. Для своевременного выявления и лечения гинекологических заболеваний представительницам прекрасной половины необходимо обращаться к врачу. Например, специалисты поликлиники "Здоровье" сегодня предлагают своим пациенткам комплексный подход в лечении заболеваний: сочетание лекарственных препаратов с физиотерапией.

Что такое физиотерапия?

Метод лечения, в котором используют физические факторы: электрические и импульсные токи, электромагнитные поля, лазер и ультразвуковую терапию, озонотерапию, а также гирудотерапию.

Для чего ее используют?

Такой подход позволяет:

  • улучшить состояние и качество жизни женщины;
  • снизить лекарственную нагрузку, а в некоторых случаях полностью отменить лекарства;
  • не получать побочные явления, свойственные медикаментозному лечению;
  • профилактировать осложнения и рецидивы;
  • сократить срок лечения. 

При каких состояниях показана физиотерапия?

Физиотерапия в гинекологии показана при:

  • хронических воспалительных процессах;
  • эндометриозе;
  • миоме матки;
  • нарушениях менструального цикла;
  • альгодисменорее;
  • восстановительном лечении после операций;
  • реабилитации после абортов и выскабливаний слизистой матки;
  • подготовке к беременности женщин, имеющих в прошлом самопроизвольные выкидыши и замершие беременности;
  • подготовке слизистой матки перед программой ЭКО;
  • спаечных процессах в органах малого таза;
  • бесплодии;
  • профилактики лактостаза, мастита;
  • сокращении матки в послеродовый период;
  • хронических тазовых болях;
  • рецидивирующих кольпитах;
  • баквагинозах;
  • краурозе вульвы.

К кому и куда можно обратиться за помощью?

Прием ведет врач акушер-гинеколог поликлиники "Здоровье", физиотерапевт восстановительного лечения в акушерстве и гинекологии Елена Снегирева.

Записаться на прием можно по адресу: г. Барнаул, ул. А. Петрова, 264 и телефону: 8-905-987-23-89.

ООО ПКД "Здоровье"


Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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