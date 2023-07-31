Острые проблемы в гинекологии: куда в Барнауле обращаться за помощью?
Специалисты поликлиники "Здоровье" предлагают пациенткам комплексный подход в лечении многих заболеваний
31 июля 2023, 19:18, ИА Амител LjN8Kagxy
Женский организм – это сложная система, здоровое функционирование которой позволяет женщине совершать настоящее чудо – рождение ребенка. Для своевременного выявления и лечения гинекологических заболеваний представительницам прекрасной половины необходимо обращаться к врачу. Например, специалисты поликлиники "Здоровье" сегодня предлагают своим пациенткам комплексный подход в лечении заболеваний: сочетание лекарственных препаратов с физиотерапией.
Что такое физиотерапия?
Метод лечения, в котором используют физические факторы: электрические и импульсные токи, электромагнитные поля, лазер и ультразвуковую терапию, озонотерапию, а также гирудотерапию.
Для чего ее используют?
Такой подход позволяет:
- улучшить состояние и качество жизни женщины;
- снизить лекарственную нагрузку, а в некоторых случаях полностью отменить лекарства;
- не получать побочные явления, свойственные медикаментозному лечению;
- профилактировать осложнения и рецидивы;
- сократить срок лечения.
При каких состояниях показана физиотерапия?
Физиотерапия в гинекологии показана при:
- хронических воспалительных процессах;
- эндометриозе;
- миоме матки;
- нарушениях менструального цикла;
- альгодисменорее;
- восстановительном лечении после операций;
- реабилитации после абортов и выскабливаний слизистой матки;
- подготовке к беременности женщин, имеющих в прошлом самопроизвольные выкидыши и замершие беременности;
- подготовке слизистой матки перед программой ЭКО;
- спаечных процессах в органах малого таза;
- бесплодии;
- профилактики лактостаза, мастита;
- сокращении матки в послеродовый период;
- хронических тазовых болях;
- рецидивирующих кольпитах;
- баквагинозах;
- краурозе вульвы.
К кому и куда можно обратиться за помощью?
Прием ведет врач акушер-гинеколог поликлиники "Здоровье", физиотерапевт восстановительного лечения в акушерстве и гинекологии Елена Снегирева.
Записаться на прием можно по адресу: г. Барнаул, ул. А. Петрова, 264 и телефону: 8-905-987-23-89.
ООО ПКД "Здоровье"Реклама
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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