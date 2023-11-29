Осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана ударили по лицу из-за ссоры в тюрьме
По информации УФСИН, конфликт произошел на бытовой почве
29 ноября 2023, 21:59, ИА Амител
Бывшего американского пехотинца Пола Уилана, отбывающего в России срок за шпионаж в колонии в Мордовии, ударили по лицу. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.
По информации ведомства, конфликт между заключенными произошел на бытовой почве. Его развитие пресекли сотрудники учреждения — они доставили ее участников в медицинскую часть. Там у Уилана диагностировали ссадину под глазом.
Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. По факту происшествия правоохранительными органами проводится провека
Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и приговорили к 16 годам заключения по статье о шпионаже. Свою вину американец в ходе судебных разбирательств не признал.
22:24:59 29-11-2023
А нечего быковать.Хоть и пехотинец.
22:28:00 29-11-2023
Накануне он пожаловался на побои. Его брат рассказывал----- а он с братом постоянно общается? у него там поди и мобила есть? прям не мордовские лагеря, а пансионат какой то...
04:40:14 30-11-2023
Ну ничего. Выйдет - депутатом станет, как Бутина. Возможно, тоже от ЕР
07:12:22 30-11-2023
Гость (04:40:14 30-11-2023) Ну ничего. Выйдет - депутатом станет, как Бутина. Возможно, ... Ты дебил?
08:32:11 30-11-2023
Гость (04:40:14 30-11-2023) Ну ничего. Выйдет - депутатом станет, как Бутина. Возможно, ... ага депутатом от северо-американского федерального округа)))
09:10:29 30-11-2023
Гость (04:40:14 30-11-2023) Ну ничего. Выйдет - депутатом станет, как Бутина. Возможно, ... В дурдоме тоже есть интернет !!!!
10:44:51 30-11-2023
Я стесняюсь спросить- а это тюрьма обычная, где граждане РФ отбывают? И к ним подсадили пендоса? Или это специальная зона для незваных "гостей"?