Осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана ударили по лицу из-за ссоры в тюрьме

По информации УФСИН, конфликт произошел на бытовой почве

29 ноября 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывшего американского пехотинца Пола Уилана, отбывающего в России срок за шпионаж в колонии в Мордовии, ударили по лицу. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

По информации ведомства, конфликт между заключенными произошел на бытовой почве. Его развитие пресекли сотрудники учреждения — они доставили ее участников в медицинскую часть. Там у Уилана диагностировали ссадину под глазом.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. По факту происшествия правоохранительными органами проводится провека

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и приговорили к 16 годам заключения по статье о шпионаже. Свою вину американец в ходе судебных разбирательств не признал.