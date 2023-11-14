Осужденный за убийство Анны Политковской получил помилование

Адвокат Хаджикурбанова заявил, что его клиент заключил уже второй контракт с Минобороны

14 ноября 2023, 17:29, ИА Амител

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Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный за убийство журналистки Анны Политковской, получил помилование. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Хаджикурбанова Алексей Михальчик рассказал, что его клиент участвует в СВО, подписал уже второй контракт с Министерством обороны и занимает руководящую должность в одном из боевых подразделений.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года. Журналистку застрелили в подъезде ее дома в Москве. По данным следствия, уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев получил заказ и создал преступную группу, одним из членов которой стал Хаджикурбанов.

В 2014 году суд назначил Сергею Хаджикурбанову наказание в виде 20 лет колонии строгого режима.