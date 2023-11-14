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Осужденный за убийство Анны Политковской получил помилование

Адвокат Хаджикурбанова заявил, что его клиент заключил уже второй контракт с Минобороны

14 ноября 2023, 17:29, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный за убийство журналистки Анны Политковской, получил помилование. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Хаджикурбанова Алексей Михальчик рассказал, что его клиент участвует в СВО, подписал уже второй контракт с Министерством обороны и занимает руководящую должность в одном из боевых подразделений.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года. Журналистку застрелили в подъезде ее дома в Москве. По данным следствия, уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев получил заказ и создал преступную группу, одним из членов которой стал Хаджикурбанов.

В 2014 году суд назначил Сергею Хаджикурбанову наказание в виде 20 лет колонии строгого режима.

Комментарии 6

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Гость

17:42:59 14-11-2023

Президент РФ помиловал или кто? Надо знать.

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Гость

18:18:36 14-11-2023

Помилование заключённых в России возможно только в соответствии с законодательством и при наличии указа президента

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Пузырек

18:58:16 14-11-2023

УК РФ Статья 85. Помилование 1. Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица.

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Коротин Виктор

22:27:52 14-11-2023

Молодец пацан ,поступил по старинной русской поговорке"Или грудь в крестах ,или голова в кустах " . Рискнул и выиграл !

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Гость

07:26:04 15-11-2023

получил заказ --- а заказчик в СВО участвует?

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Гость

09:18:23 15-11-2023

Ну сейчас и жителя Курской области помилуют, а через 2 года и екатеринбургского школьника.

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