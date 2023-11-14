Осужденный за убийство Анны Политковской получил помилование
Адвокат Хаджикурбанова заявил, что его клиент заключил уже второй контракт с Минобороны
14 ноября 2023, 17:29, ИА Амител
Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный за убийство журналистки Анны Политковской, получил помилование. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат Хаджикурбанова Алексей Михальчик рассказал, что его клиент участвует в СВО, подписал уже второй контракт с Министерством обороны и занимает руководящую должность в одном из боевых подразделений.
Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года. Журналистку застрелили в подъезде ее дома в Москве. По данным следствия, уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев получил заказ и создал преступную группу, одним из членов которой стал Хаджикурбанов.
В 2014 году суд назначил Сергею Хаджикурбанову наказание в виде 20 лет колонии строгого режима.
17:42:59 14-11-2023
Президент РФ помиловал или кто? Надо знать.
18:18:36 14-11-2023
Помилование заключённых в России возможно только в соответствии с законодательством и при наличии указа президента
18:58:16 14-11-2023
УК РФ Статья 85. Помилование 1. Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица.
22:27:52 14-11-2023
Молодец пацан ,поступил по старинной русской поговорке"Или грудь в крестах ,или голова в кустах " . Рискнул и выиграл !
07:26:04 15-11-2023
получил заказ --- а заказчик в СВО участвует?
09:18:23 15-11-2023
Ну сейчас и жителя Курской области помилуют, а через 2 года и екатеринбургского школьника.