Освещение установят на трассах в Алтайском крае

Фонари появятся на участке протяженностью более 50 километров

27 августа 2023, 15:26, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На региональных трассах в Алтайском крае установят освещение. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Фонари появятся на участке протяженностью более 50 километров.На данный момент работы уже завершены на трассах Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области в Крутихинском районе, Акатьево — Сухоп — Новотроицк в Солтонском районе и Целинное — Овсянниково в Целинном районе.

Ведутся работы на участках через Обь в Барнауле, Алейске, в Красногорском, Суетском, Троицком, Новичихинском, Петропавловском и Краснощековском районах.