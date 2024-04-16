Освежающий и полезный: компания "Бочкари" выпустила новый квас "Андреич" овсяный

Это прекрасный напиток на каждый день для всех, кто выбирает полезные продукты

16 апреля 2024, 12:14, ИА Амител erid: LjN8KEncw

Квас "Андреич" овсяный / Фото: компания "Бочкари"

Лето уже близко. А вместе с ним и жара, справиться с которой теперь можно не только вкусно, но и полезно. Компания "Бочкари" пополнила линейку кваса "Андреич" новой позицией – "Андреич" овсяный. Напиток издавна готовили на Руси, и неудивительно, ведь овес содержит множество биологически активных веществ. Новый "Андреич" не только прекрасно утоляет жажду и освежает, но и приносит пользу организму.

Овес помогает:

снижать уровень холестерина;

выводить шлаки и токсины;

улучшает обмен веществ.

А также содержит множество микроэлементов, органических кислот и белков, важных для здоровья человека. Неудивительно, что продукты на его основе так популярны среди сторонников здорового образа жизни.

Квас "Андреич" овсяный / Фото: компания "Бочкари"

Квас "Андреич" овсяный – натуральный белый нефильтрованный квас, полученный методом живого брожения. Он обладает мягким вкусом и ароматом. Благодаря минимальной пастеризации продукт сохраняет все полезные свойства овса.

ООО "Бочкаревский пивоваренный завод"

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