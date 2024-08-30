От 1000 до 5000. Сколько россияне готовы потратить на букеты учителям к 1 сентября?
И на сколько вообще выросли траты к новому учебному году
30 августа 2024, 11:30, ИА Амител
Почти 80% российских школьников и их родителей собираются дарить букеты учителям на 1 сентября (и это больше, чем годом ранее). В среднем они потратят на цветы от 1000 до 5000 рублей, выяснили СК "Росгосстрах" и ВТБ в ходе опроса*.
Цветы
Итак, судя по опросу, потратить на цветы готовы:
- до 1000 рублей – 21% респондентов;
- от 1000 до 3000 руб. – 29%;
- от 3000 до 5000 руб. – 24%;
- более 5000 руб. – 12% участников опроса;
- нарвут цветов в своем саду, тратиться не будут – 14%.
Каждый третий собирается лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый – участвует в покупке общего букета от всего класса. Каждый пятый планирует преподнести цветы даже нескольким учителям. А 21% опрошенных вообще не будут дарить цветы на 1 сентября.
Треть россиян отметили, что стоимость букета по сравнению с прошлым годом выросла на 5-10%, 28% респондентов сделали вывод, что цветы подорожали на 10-15%, еще 14% участников опроса считают – что более чем на 15%. По мнению четверти россиян, по сравнению с прошлым годом цены на цветы не изменились.
Самыми популярными цветами для букета в честь первого сентября стали:
- хризантемы (22%);
- розы (16%);
- гладиолусы (11%);
- микс из разных цветов (18%).
Общероссийский индекс букета, рассчитанный ВТБ и СК "Росгосстрах" как соотношение общих затрат на подготовку ребенка к школе к расходам на цветы, в этом году снизился на 1,9 п.п. и составил 8,9 (10,8 в прошлом году).
Другие траты
Что касается общих расходов на подготовку к школе, большинство сибиряков (75%) сообщили об увеличении затрат в этом году.
Вот сколько родители в Сибирском федеральном округе планируют потратить на подготовку детей к школе:
- до 10 тысяч рублей – 9% опрошенных;
- 10-20 тыс. руб. – 45%;
- 20-30 тыс. – 25%;
- 30-50 тыс. – 17%;
- более 50 тыс. – 5%.
"Начало учебного года влечет дополнительные траты для семьи. Это не только покупка школьных принадлежностей, но и оплата кружков, а также секций, курсов изучения иностранных языков, покупка цветов учителям и т.д.", – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.
По его словам, часть потраченных денег можно вернуть, если расплачиваться картой и заранее подключить соответствующие категории кешбэка, который предлагают многие российские банки.
* Опрос проведен ВТБ и СК Росгосстрах в августе 2024 года среди 1272 россиян по репрезентативной выборке во всех федеральных округах РФ.
11:37:49 30-08-2024
Учителя спать не дают?
11:41:37 30-08-2024
НОЛЬ
15:59:06 30-08-2024
Третий день про это пишут!!!Ни про заслуженных учителей, ни про молодые кадры, ни про проблемы в школах, ни про ....Третий день на АМИТЕЛЕ муссируют стоимость букетов для учителей(((Куда катимся?
11:00:46 31-08-2024
вот незадача, а в разлагающейся пиндосии и гейропе в бесплатных школах вообще ни на что не тратяться родители, все школы предоставляют, даже ноутбуки ученикам выдают, кто купить не может, экскурсии/праздники тоже все оплачивается из бюджета, что бы дети были все в равных условиях и подхалимажем в виде подношения букетов на 1 сентября никто не занимается, тратят максимум на свои какие то хотелки по 40$ в среднем...а сколько кто потратил у нас к школе в этом году интересно и сколько еще нужно будет в течении года откашлять на поборы?