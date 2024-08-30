От 1000 до 5000. Сколько россияне готовы потратить на букеты учителям к 1 сентября?

И на сколько вообще выросли траты к новому учебному году

30 августа 2024, 11:30, ИА Амител

Цветы. Букет. Праздник / Фото: amic.ru

Почти 80% российских школьников и их родителей собираются дарить букеты учителям на 1 сентября (и это больше, чем годом ранее). В среднем они потратят на цветы от 1000 до 5000 рублей, выяснили СК "Росгосстрах" и ВТБ в ходе опроса*.

Цветы

Итак, судя по опросу, потратить на цветы готовы:

до 1000 рублей – 21% респондентов;

от 1000 до 3000 руб. – 29%;

от 3000 до 5000 руб. – 24%;

более 5000 руб. – 12% участников опроса;

нарвут цветов в своем саду, тратиться не будут – 14%.

Каждый третий собирается лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый – участвует в покупке общего букета от всего класса. Каждый пятый планирует преподнести цветы даже нескольким учителям. А 21% опрошенных вообще не будут дарить цветы на 1 сентября.

Треть россиян отметили, что стоимость букета по сравнению с прошлым годом выросла на 5-10%, 28% респондентов сделали вывод, что цветы подорожали на 10-15%, еще 14% участников опроса считают – что более чем на 15%. По мнению четверти россиян, по сравнению с прошлым годом цены на цветы не изменились.

Самыми популярными цветами для букета в честь первого сентября стали:

хризантемы (22%);

розы (16%);

гладиолусы (11%);

микс из разных цветов (18%).

Общероссийский индекс букета, рассчитанный ВТБ и СК "Росгосстрах" как соотношение общих затрат на подготовку ребенка к школе к расходам на цветы, в этом году снизился на 1,9 п.п. и составил 8,9 (10,8 в прошлом году).

Другие траты

Что касается общих расходов на подготовку к школе, большинство сибиряков (75%) сообщили об увеличении затрат в этом году.

Вот сколько родители в Сибирском федеральном округе планируют потратить на подготовку детей к школе:

до 10 тысяч рублей – 9% опрошенных;

10-20 тыс. руб. – 45%;

20-30 тыс. – 25%;

30-50 тыс. – 17%;

более 50 тыс. – 5%.

"Начало учебного года влечет дополнительные траты для семьи. Это не только покупка школьных принадлежностей, но и оплата кружков, а также секций, курсов изучения иностранных языков, покупка цветов учителям и т.д.", – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

По его словам, часть потраченных денег можно вернуть, если расплачиваться картой и заранее подключить соответствующие категории кешбэка, который предлагают многие российские банки.

* Опрос проведен ВТБ и СК Росгосстрах в августе 2024 года среди 1272 россиян по репрезентативной выборке во всех федеральных округах РФ.