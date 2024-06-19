От 18 и старше. Как прошла очередная спартакиада "Алтайкрайэнерго"?

Пятую спартакиаду провели на лыжной базе "Локомотив"

19 июня 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KBgxD

Спартакиада "Алтайкрайэнерго" / Фото: пресс-служба компании

В "Алтайкрайэнерго" провели традиционный праздник спорта для энергетиков со всего Алтайского края. Спартакиада длилась два дня – 13 и 14 июня. Участие в ней приняли более 200 сотрудников компании всех возрастов: от 18 до 60 лет.

Как прошли соревнования?

Этот спортивный праздник с каждым годом приобретает все большую популярность среди сотрудников, а уровень подготовки участников только растет, отметил генеральный директор компании Сергей Приб. По его словам, в 2024 году мероприятие приурочили ко Дню России и посвятили Году семьи. Кстати, участие в спартакиаде приняли сразу восемь семейных пар и представители трудовых династий.

Соревнования прошли по восьми видам спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, гиревой спорт, шахматы, перетягивание каната, стритбол и дартс. Как всегда не обошлось и без веселых стартов, которые были включены в турнирную таблицу, а еще все желающие смогли проверить свой глазомер и развить тактическое мышление в петанке.

Кто победил?

Результаты общекомандного зачета:

Первое место у сотрудников филиала "Новоалтайские МЭС". Они побеждают уже третий год подряд. А все потому, что работают слаженно: и на соревнованиях, и в "Алтайкрайэнерго", говорят участники. Спортсмены одержали победу в настольном теннисе, дартсе и веселых стартах. Второе место снова у сотрудников аппарата управления. Они показали по-настоящему бойцовский характер и заняли первое место в стритболе и шахматах. Третье место досталось спортсменам из Рубцовских МЭС. Они обошли соперников в мини-футболе и волейболе. Играли ярко и организованно, очень радуя болельщиков. А еще команда получила Кубок генерального директора. Сергей Приб отметил, что новый сезон стал для рубцовчан настоящим прорывом в спорте. Они впервые за пять лет поднялись на пьедестал.

Спартакиада "Алтайкрайэнерго" / Фото: пресс-служба компании

Кстати, руководители компании также принимали участие в состязаниях. Для них организовали управленческий матч, включающий стрельбу из лука и пневматического оружия, броски в кольцо, дартс. И победу одержал директор филиала "Змеиногорские МЭС" Александр Белоусов. Серебро у директора Белокурихинских МЭС Петра Кудрявцева, а бронза у заместителя генерального директора – главного инженера Юрия Доманова.

Спартакиада "Алтайкрайэнерго" / Фото: пресс-служба компании

Лучшими на Спартакиаде Алтайкрайэнерго стали:

Лучший игрок по мини-футболу – контролёр энергосбыта филиала "Рубцовские МЭС" Дмитрий Артеменко,

Лучший вратарь по мини-футболу – электромонтёр филиала "Кулундинские МЭС" Денис Ширяев,

Лучший игрок по волейболу среди девушек – специалист сектора управления персоналом филиала "Змеиногорские МЭС" Мария Белоусова,

Лучший игрок по волейболу среди мужчин – заместитель начальника производственно-технической службы филиала "Рубцовские МЭС" Амир Мурумбаев.

Председатель объединенной профсоюзной организации Сергей Фомакин вручил Кубок профсоюза Белокурихинским МЭС, а памятный волейбольный мяч – Бийским МЭС.

Спартакиада "Алтайкрайэнерго" / Фото: пресс-служба компании

Кто еще поздравлял победителей?

Спартакиаду посетил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Он поздравил победителей и пожелал всем участникам активного развития и движения вперед.

"Ничто так не укрепляет коллектив, как спортивные мероприятия. Очень рад тому, что спартакиада "Алтайкрайэнерго" стала традицией. Вы с задором и зрелищно проводите ее и с каждым годом привносите что-то новое", – сказал министр.

Участников мероприятия также приветствовал заместитель начальника ЗСЖД по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов. Он поблагодарил коллектив компании за сотрудничество и выразил надежду на успешное взаимодействие и в дальнейшем.

АО "Алтайкрайэнерго"

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