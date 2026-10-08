Ключевую роль сыграли не только пищевые привычки, но и урбанизация: доступность фастфуда, рост доли рафинированных продуктов в рационе и малоподвижный образ жизни на фоне цифровизации труда

08 октября 2026, 15:30, ИА Амител

Подросток, ожирение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России за последние пять лет количество людей с ожирением выросло почти вдвое, а среди детей до 14 лет — в 1,3 раза, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, пишет РИА Новости.

"За последние пять лет количество зарегистрированных людей (с ожирением - ред.) в нашей стране увеличилось почти в два раза. А детей в возрасте до 14 лет в 1,3 раза", – сказал он в ходе конгресса "Ожирение и метаболические нарушения".

Камкин отметил, что в 2025 году в России официально зафиксировано свыше 3,7 миллиона людей с диагнозом ожирение, что составляет свыше 2% от общей численности населения. Из этого числа около 700 тысяч – несовершеннолетние.

"Подчеркну, что это данные официальной статистики. И сколько еще граждан у нас не обращались по этому поводу к медицинским специалистам, здесь число может быть гораздо выше", – заключил замглавы Минздрава.

Ранее сообщалось, что клинические рекомендации по лечению ожирения планируют изменить в России.