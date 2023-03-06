От 25 "лошадей". Популярные мини-тракторы представили на сибирском фестивале
Гости мероприятия назвали эту технику продуманной до мелочей
06 марта 2023, 10:28, ИА Амител
Маленький да удаленький – на рынок Алтайского края активно заходит популярная во всём мире линейка мини-тракторов Lovol. Официальным дилером бренда стала алтайская компания "МастерТрактор", которая представила новинки на фестивале "Сибирская масленица" в Новотырышкино.
"Мини-тракторы Lovol на российском рынке уже завоевали доверие клиентов и безупречную репутацию, но доступны были только для клиентов Центральной России. Поэтому мы вывели на рынок полностью проверенный в российских условиях продукт с широким спектром применения. Он подойдёт и для коммунальных служб, и частным лицам, и небольшим фермерским хозяйствам, да и вообще любым предприятиям, имеющим территории, а, следовательно, необходимость её обслуживания", – рассказали в ООО "МастерТрактор".
В компании подчёркивают: техника Lovol с первого взгляда вызывает доверие и интерес покупателей. Это обусловлено хорошим качеством, универсальностью применения и доступной ценой. Она агрегатируется с навесным и прицепным оборудованием, широкий модельный ряд которого "МастерТрактор" предлагает своим клиентам.
Линейка тракторов представлена моделями от 25 л.с. до 60 л.с. с широким спектром характеристик. Это и более простые модели, и тракторы третьей генерации, которые имеют:
- дизельный четырёхтактный двигатель;
- гидроусилитель руля;
- двухдисковое сцепление, КПП 12+12 с синхронизатором, рычаги управления справа;
- вспомогательный гидробак;
- ВОМ, заднюю навеску, гидровыходы;
- кабину с отопителем;
- кондиционер;
- ровный пол;
- магнитолу;
- мягкое сиденье.
Высокие показатели металлоёмкости, а, следовательно, долговечности эффективности тракторов оправдывают вложения потребителей в кратчайшие сроки.
"МастерТрактор" представил на мероприятии не только мини-тракторы Lovol, но и тракторы этого бренда мощностью 90 л.с. и более (ООО ТД "ЕАТС"), которые уже более четырёх лет работают в Алтайском крае и хорошо себя зарекомендовали.
ООО "МастерТрактор"
Адрес: г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 2Б/1, оф. 1
Тел.: (3852) 72-03-03
E-mail: m.tractor@mail.ru
Комментарии в эфире