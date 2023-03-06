Гости мероприятия назвали эту технику продуманной до мелочей

06 марта 2023, 10:28, ИА Амител

Мини-трактор Lovol / Фото: freepik.com

Маленький да удаленький – на рынок Алтайского края активно заходит популярная во всём мире линейка мини-тракторов Lovol. Официальным дилером бренда стала алтайская компания "МастерТрактор", которая представила новинки на фестивале "Сибирская масленица" в Новотырышкино.

"Мини-тракторы Lovol на российском рынке уже завоевали доверие клиентов и безупречную репутацию, но доступны были только для клиентов Центральной России. Поэтому мы вывели на рынок полностью проверенный в российских условиях продукт с широким спектром применения. Он подойдёт и для коммунальных служб, и частным лицам, и небольшим фермерским хозяйствам, да и вообще любым предприятиям, имеющим территории, а, следовательно, необходимость её обслуживания", – рассказали в ООО "МастерТрактор".

В компании подчёркивают: техника Lovol с первого взгляда вызывает доверие и интерес покупателей. Это обусловлено хорошим качеством, универсальностью применения и доступной ценой. Она агрегатируется с навесным и прицепным оборудованием, широкий модельный ряд которого "МастерТрактор" предлагает своим клиентам.

Линейка тракторов представлена моделями от 25 л.с. до 60 л.с. с широким спектром характеристик. Это и более простые модели, и тракторы третьей генерации, которые имеют:

дизельный четырёхтактный двигатель;

гидроусилитель руля;

двухдисковое сцепление, КПП 12+12 с синхронизатором, рычаги управления справа;

вспомогательный гидробак;

ВОМ, заднюю навеску, гидровыходы;

кабину с отопителем;

кондиционер;

ровный пол;

магнитолу;

мягкое сиденье.

Мини-трактор Lovol / Фото: ООО

Высокие показатели металлоёмкости, а, следовательно, долговечности эффективности тракторов оправдывают вложения потребителей в кратчайшие сроки.

"МастерТрактор" представил на мероприятии не только мини-тракторы Lovol, но и тракторы этого бренда мощностью 90 л.с. и более (ООО ТД "ЕАТС"), которые уже более четырёх лет работают в Алтайском крае и хорошо себя зарекомендовали.









Мини-трактор Lovol / Фото: freepik.com

ООО "МастерТрактор"

Адрес: г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 2Б/1, оф. 1

Тел.: (3852) 72-03-03

E-mail: m.tractor@mail.ru

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