Дерево снова в моде. Какие тренды, цвета, фактуры в мебели будут модными в 2023-м
Рассказываем, каких правил придерживаться, чтобы интерьер не устарел уже в следующем году
22 февраля 2023, 07:30, ИА Амител
Главный тренд в дизайне в 2023 году – отделка интерьера в нейтральных тонах. Туда можно легко вписать актуальную и стильную мебель. Поэтому для тех, кто собирается поменять и обновить обстановку своей квартиры, мы собрали модные советы. Стильный и не устаревший образ к завершению ремонта – услада для глаз и ещё один повод позвать друзей в гости.
Натуральные материалы
Тенденция на минимализм отходит на второй план. Универсальность и функциональность теперь кажется обезличенной и неуютной. Поэтому модные мебельные дома делают ставку на тактильно приятную мебель. Актуальной становится природная фактура. Именно она оживит пространство, приблизив нас к естественной среде обитания.
Какие материалы выбрать?
Дерево. Деревянная мебель легко комбинируется с нейтральным оформлением, также она экологична и долговечна. Это может быть стол с ножками из массива дуба, который придаст тепла бетонным стенам кухни-гостиной. А для тренировки модной насмотренности предлагаем вам актуальные варианты от компании Lazurit.
Фактурные ткани. К примеру, трендовый велюр, который гармонично смотрится в обивке кровати, дивана, акцентного кресла или даже комода.
Кожа. В новых проектах вы точно встретите кожу. Мода на этот материал актуальна как никогда. Фактура будет роскошно смотреться в обивке диванов, кресел и даже столов.
Грамотное зонирование
В доме хочется уединения и спокойствия: даже если кухня-гостиная достаточно просторная, важно выделить зоны, чтобы каждый член семьи мог заниматься своими делами.
Для оформления функциональных зон подойдут:
- невесомые подвесные тумбы вместо традиционного рабочего стола или массивных комодов;
- функциональные аксессуары – зеркало с вешалкой и крючком для сумки;
- компактные банкетки на утончённых деревянных ножках.
Небрежный шик
На смену аскетичному минимализму приходит небрежный шик. Живопись, фотография и керамика ручной работы: обилие мелочей разрушает привычные рамки оформления квартиры. Не старайтесь соответствовать конкретному стилю, а попробуйте передать атмосферу лёгкого творческого хаоса. Например, не придерживайтесь строгой симметрии, смешайте тона древесины, ткани и других материалов, импровизируйте.
Сложные тона
Эпоха монохрома подходит к концу. Ограничиваться бело-серой палитрой уже не актуально, а тёплые цвета добавят уюта и придадут характер. Но это не значит, что ремонт нужно полностью переделать. Обновить колористику можно с помощью нового гарнитура или дивана.
Какие цвета будут актуальными?
Тёплая гамма с коричневыми и розовыми тонами. Вспомните прилавки с яркими специями: паприка, куркума, корица, мускатный орех, гималайская соль, а также медовые: от песочных и древесных до насыщенных янтарных. Или тёплый серый цвет, в его нейтральных оттенках прекрасно смотрится лаконичная кровать или круглый пуф. А ещё всевозможные вариации зелёного: приглушённый мятный, насыщенный травянистый, или оливковый. Палитра прекрасно сочетается с органическими тканями – велюром, шениллом или кожей.
Какую мебель выбирать?
Диваны. Главное – эстетика и функциональность. Рекомендуем присмотреться к новинкам: выразительному "Могран" или уютному "Хейли".
Кровати. Ищите модели пониже, изголовье – на ваш выбор. Пусть оно будет акцентным, как у кровати "Моне", или невероятно мягким, как у модели "Монтель Норе".
Закрытые корпусные элементы, например, подвесные тумбы в стиле минимализм из коллекции "Пронто" или "Шеффилд".
Кресла. Формы лаконичные, палитра спокойная, декор – на минимум.
Обеденные группы. Столы с необычными столешницами, стулья – с ножками в массиве дерева. Их можно купить комплектом по приятной стоимости в Lazurit.
Стильный декор. Идеальная комбинация: круглые пуфы, приставные столики, настенные зеркала и декоративные панно с понравившейся абстракцией.
В мебельной компании Lazurit как отдельный элемент мебели, так и целые коллекции в едином стиле и цветовой гамме для каждой комнаты или сразу для всей квартиры. Корпусная и модульная мебель изготовлена из натуральных и экологичных материалов. Компания предоставляет трёхлетнюю гарантию на все товары, на фурнитуру гарантия пожизненная.
Чтобы грамотно создать ваш индивидуальный интерьер, дизайнер в салоне Lazurit нарисует 5D-проект с размерами комнат или же приедет лично домой с образцами материалов и сделает замеры для дизайн-проекта сам.
До конца февраля 2023 года в Lazurit скидки до 60% на матрасы, мебель и диваны. Цена по акции действительна до 28.02.2023. Количество товара ограничено. Организатор акции – ООО "ТД Лазурит". ОГРН 1073917000068.
ООО "Торговый дом "Лазурит"
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