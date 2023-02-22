Рассказываем, каких правил придерживаться, чтобы интерьер не устарел уже в следующем году

22 февраля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: lazurit.com

Главный тренд в дизайне в 2023 году – отделка интерьера в нейтральных тонах. Туда можно легко вписать актуальную и стильную мебель. Поэтому для тех, кто собирается поменять и обновить обстановку своей квартиры, мы собрали модные советы. Стильный и не устаревший образ к завершению ремонта – услада для глаз и ещё один повод позвать друзей в гости.

Натуральные материалы

Тенденция на минимализм отходит на второй план. Универсальность и функциональность теперь кажется обезличенной и неуютной. Поэтому модные мебельные дома делают ставку на тактильно приятную мебель. Актуальной становится природная фактура. Именно она оживит пространство, приблизив нас к естественной среде обитания.

Какие материалы выбрать?

Дерево. Деревянная мебель легко комбинируется с нейтральным оформлением, также она экологична и долговечна. Это может быть стол с ножками из массива дуба, который придаст тепла бетонным стенам кухни-гостиной. А для тренировки модной насмотренности предлагаем вам актуальные варианты от компании Lazurit.

















Мебель с деревом в декоре / Фото: lazurit.com

Фактурные ткани. К примеру, трендовый велюр, который гармонично смотрится в обивке кровати, дивана, акцентного кресла или даже комода.

















Мебель с тканями в декоре / Фото: lazurit.com

Кожа. В новых проектах вы точно встретите кожу. Мода на этот материал актуальна как никогда. Фактура будет роскошно смотреться в обивке диванов, кресел и даже столов.





Мебель с кожей в декоре / Фото: lazurit.com

Грамотное зонирование

В доме хочется уединения и спокойствия: даже если кухня-гостиная достаточно просторная, важно выделить зоны, чтобы каждый член семьи мог заниматься своими делами.

Для оформления функциональных зон подойдут:

невесомые подвесные тумбы вместо традиционного рабочего стола или массивных комодов;

функциональные аксессуары – зеркало с вешалкой и крючком для сумки;

компактные банкетки на утончённых деревянных ножках.





























Мебель / Фото: lazurit.com

Небрежный шик

На смену аскетичному минимализму приходит небрежный шик. Живопись, фотография и керамика ручной работы: обилие мелочей разрушает привычные рамки оформления квартиры. Не старайтесь соответствовать конкретному стилю, а попробуйте передать атмосферу лёгкого творческого хаоса. Например, не придерживайтесь строгой симметрии, смешайте тона древесины, ткани и других материалов, импровизируйте.

Сложные тона

Эпоха монохрома подходит к концу. Ограничиваться бело-серой палитрой уже не актуально, а тёплые цвета добавят уюта и придадут характер. Но это не значит, что ремонт нужно полностью переделать. Обновить колористику можно с помощью нового гарнитура или дивана.

Какие цвета будут актуальными?

Тёплая гамма с коричневыми и розовыми тонами. Вспомните прилавки с яркими специями: паприка, куркума, корица, мускатный орех, гималайская соль, а также медовые: от песочных и древесных до насыщенных янтарных. Или тёплый серый цвет, в его нейтральных оттенках прекрасно смотрится лаконичная кровать или круглый пуф. А ещё всевозможные вариации зелёного: приглушённый мятный, насыщенный травянистый, или оливковый. Палитра прекрасно сочетается с органическими тканями – велюром, шениллом или кожей.

Какую мебель выбирать?

Диваны. Главное – эстетика и функциональность. Рекомендуем присмотреться к новинкам: выразительному "Могран" или уютному "Хейли".





























Диваны Lazurit / Фото: Lazurit

Кровати. Ищите модели пониже, изголовье – на ваш выбор. Пусть оно будет акцентным, как у кровати "Моне", или невероятно мягким, как у модели "Монтель Норе".









Кровати Lazurit / Фото: Lazurit

Закрытые корпусные элементы, например, подвесные тумбы в стиле минимализм из коллекции "Пронто" или "Шеффилд".

Кресла. Формы лаконичные, палитра спокойная, декор – на минимум.

Обеденные группы. Столы с необычными столешницами, стулья – с ножками в массиве дерева. Их можно купить комплектом по приятной стоимости в Lazurit.

Стильный декор. Идеальная комбинация: круглые пуфы, приставные столики, настенные зеркала и декоративные панно с понравившейся абстракцией.

В мебельной компании Lazurit как отдельный элемент мебели, так и целые коллекции в едином стиле и цветовой гамме для каждой комнаты или сразу для всей квартиры. Корпусная и модульная мебель изготовлена из натуральных и экологичных материалов. Компания предоставляет трёхлетнюю гарантию на все товары, на фурнитуру гарантия пожизненная.

























Мебель Lazurit / Фото: Lazurit

Чтобы грамотно создать ваш индивидуальный интерьер, дизайнер в салоне Lazurit нарисует 5D-проект с размерами комнат или же приедет лично домой с образцами материалов и сделает замеры для дизайн-проекта сам.

До конца февраля 2023 года в Lazurit скидки до 60% на матрасы, мебель и диваны. Цена по акции действительна до 28.02.2023. Количество товара ограничено. Организатор акции – ООО "ТД Лазурит". ОГРН 1073917000068.

ООО "Торговый дом "Лазурит"

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