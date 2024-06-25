От Барнаула до Горно-Алтайска пройдет автопробег флагманских тягачей Jac К7

Желающих купить технику и поближе с ней познакомиться ждут по двум адресам

25 июня 2024, 17:32, ИА Амител erid: LjN8KLpEA

Техника Jac / Фото: компания Big Machine

Компания Big Machine* и Jac Motors* организуют первый автопробег флагманских седельных тягачей Jac К7. В начале своего пути 26 июня 2024 года они отправятся от кафе "Облепиха" на выезде из Барнаула и остановятся в Бийске у кафе "Горная страна". Далее 27 июня тягачи представят в Горно-Алтайске у столовой в районе аэропорта по адресу Трактовая, 21.

Jac K7 – высокотехнологичный седельный тягач, рассчитанный на перевозку грузов любого вида на большие расстояния. Автомобиль можно использовать в различных отраслях (от строительства и промышленности до сельского хозяйства и розничной торговли). Колесная формула 4х2 и расстояние между осями 3900 мм обеспечивают компактные габариты. При снаряженной массе 7568 кг Jac K7 может работать в составе автопоезда полной массой до 45 т.

Техника Jac / Фото: компания Big Machine

На тягаче используют элементы ведущих поставщиков – автоматическую 12-ступенчатую коробку передач ZF Traxon*, ведущий мост Meritor*. За безопасность отвечают системы активной и пассивной безопасности, в числе которых ABS, контроль устойчивости и система электронного торможения.

Гости "выставки" в рамках автопробега смогут изучить авто внутри и снаружи, пообщаться с представителями отделов продаж коммерческой техники и руководителем грузового автосервиса, а также получить специальные предложения с выгодой до 15 тысяч рублей. Также компания Big Machine подготовила информационные материалы о других автомобилях бренда Jac.

В их числе:

самосвалы;

КМУ;

евротент;

изотерма;

рефрижератор и другие.

Техника Jac / Фото: компания Big Machine

Также гости смогут узнать об особенностях эксплуатации и обслуживания тягачей Jac К7.

После завершения мероприятия автомобили отправятся обратно в Барнаул, завершая свой маршрут протяженностью более 500 км.

Итак, всех, кто заинтересован в технике Jac, ждут по двум адресам:

26.06.2024 в 13:00 – г. Бийск, кафе "Горная страна";

27.06. 2024 в 11:00 – г. Горно-Алтайск, столовая по ул. Трактовой, 21.

* Big Machine ("Биг Машин"); Jac Motors ("Джак Моторс"); ZF Traxon ("ЗедЭф Траксон"); Meritor ("Меритор")

ООО "Бигмашин"

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