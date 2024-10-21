От Барнаула до Сахалина. Как Livan X6 PRO от Автоцентра АНТ покоряет просторы России

Купить проверенный кроссовер для путешествий можно по выгодной цене в Автоцентре АНТ

21 октября 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KPshf

Livan X6 PRO в путешествии / Фото: Алексей Рехтин

Автомобиль – это не просто средство передвижения, это возможность открывать новые горизонты и воплощать мечты в реальность. Поэтому важно найти такое авто, которое идеально впишется в образ жизни, станет надежным спутником в ежедневных делах и верным компаньоном в дальних путешествиях. Именно такой – стильный и надежный кроссовер Livan X6 PRO ("Ливэн Икс6 Про") – купил клиент Автоцентра АНТ Алексей Рехтин. И отправился на нем в дальнюю дорогу на Сахалин.

Сейчас Livan X6 PRO доступен в Автоцентре АНТ в Барнауле по специальной цене от 2 089 000 рублей до 31 октября 2024 года. Приходите на тест-драйв, чтобы лично оценить все преимущества авто.

Путешествие на Сахалин: реальная история клиента

Алексей Рехтин и его семья – постоянные клиенты Автоцентра АНТ. И когда перед Алексеем встал вопрос о покупке новой машины, он решил обратиться именно сюда, так как дилерский центр зарекомендовал себя как надежный и проверенный. Изначально Алексей вообще хотел приобрести подержанный автомобиль, но, увидев модель Livan X6 PRO, передумал.

"Планировал покупать именно кроссовер, обязательно белого цвета. Правда, сначала подержанный. Но Livan Х6 PRO мне очень приглянулся. Посмотрев, пощупав его, я забыл о других вариантах. С этого момента наши с автомобилем сердца стали биться в унисон", – поделился впечатлениями Алексей.

Во время тест-драйва он отметил просторный и светлый салон, удобные кресла, современный интерьер и продуманную эргономику. По словам Алексея, кроссовер быстро разгоняется, легко преодолевает "лежачих полицейских", уверенно тормозит. Менеджер подробно рассказал обо всех "фишках" и настройках авто. Алексей быстро понял: современные технологии не так страшны, как кажутся.

"С момента осмотра авто с пробегом и до того, как я начал составлять чемоданы в Livan, прошло немного времени. Еще одно спасибо в копилку всем сотрудникам Автоцентра АНТ за грамотную, быструю и честную работу", – поблагодарил Алексей.

Покупка Livan X6 PRO в Автоцентре АНТ / Фото: Алексей Рехтин

Первые впечатления от поездки на новом автомобиле у него были исключительно положительными. Авто оказалось просторным, заботливым (речь о напоминании пассажирам пристегнуться), с приемистым двигателем (и это еще не самая мощная версия), хорошим обзором и большим багажником.

Livan X6 PRO – это представитель китайской автомобильной группы Geely*, которая стремительно завоевывает популярность на мировом рынке благодаря высокому качеству, передовым технологиям и доступной цене. В модельном ряду Livan, помимо X6 PRO, представлены еще две модели, каждая из которых обладает своим неповторимым характером.

Livan X6 PRO в дороге

Первое путешествие Livan X6 PRO стало настоящим испытанием на прочность. Путь пролегал через Горный Алтай, Кемерово, Красноярск, Иркутск, озеро Байкал, Улан-Удэ, Хабаровск и, наконец, остров Сахалин. В дороге Алексея приятно удивил расход бензина: при скорости 110-120 км/ч составил 5-7 л на 100 км (Алексей заправляет не ниже АИ-95).

Ночное вождение стало еще комфортнее благодаря отличным фарам. Просторный салон кроссовера тоже порадовал путешественника. Здесь все продумано до мелочей: есть место для телефонов и их зарядки, что очень удобно в длительных поездках.

Панорамная крыша добавляла ощущение свободы, а грамотная тонировка давала хороший свет, но без "выжигания" на солнце. На мониторе от солнечных лучей не было бликов, информация читалась хорошо в любое время суток.

Экстерьер Livan X6 PRO – сдержанный, современный и стильный. По словам Алексея, автомобиль выглядит представительным, и многие спрашивают его, сколько он стоит. предполагая, что 4-5 млн рублей.

Livan X6 PRO в путешествии / Фото: Алексей Рехтин

Отлично отработала и подвеска.

"Нравится, как себя ведет трансмиссия, скорости переключаются незаметно. По городу езжу в режиме Comfort*, на трассе – Eco*, благо режимов много, есть из чего выбрать", – добавил Алексей.

В Автоцентре АНТ напоминают, как подготовиться к долгой поездке: проверьте все системы авто и замените технические жидкости, возьмите с собой моторное масло, запаску, лампочки, батарейки и дворники. А также воду, перекус и необходимые лекарства. Соберите аварийный набор (трос, инструменты, крокодилы-прикуриватели, светоотражающие жилеты). Запланируйте места для заправки. Останавливайтесь каждые два-три часа, чтобы размяться и отдохнуть.

Внешний вид и характеристики Livan X6 PRO

Livan X6 PRO – воплощение современного дизайна и передовых технологий. Под капотом X6 Pro скрывается мощный и экономичный двигатель объемом 1,5 литра (147 л. с.) с турбонаддувом, который обеспечивает хорошую динамику и уверенное управление. Автомобиль легко справляется с любыми дорожными условиями, будь то загруженная городская магистраль или загородная трасса. Высокий клиренс и вместительный багажник делают кроссовер идеальным выбором для путешествий и активного образа жизни.

Просторный салон Livan X6 PRO создан для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Эргономичные сиденья с подогревом, мультимедийная система с сенсорным экраном – все это сделает поездки максимально приятными.

Экран в Livan X6 PRO / Фото: Алексей Рехтин

Внешний вид X6 Pro по-настоящему динамичный. Резкие линии кузова, агрессивная передняя часть с фирменной решеткой радиатора и стильные LED-фары создают образ автомобиля, который не останется незамеченным в потоке. Стильный дизайн колесных дисков R18 придает автомобилю спортивный вид.

X6 Pro не только выглядит эффектно, но и обеспечивает хорошую безопасность. Высокопрочный каркас кузова, дополненный всесторонней системой защиты, позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Парковка с Livan X6 Pro – это удовольствие. Датчики и камера заднего вида с экраном и динамическими направляющими помогут маневрировать даже в самых сложных условиях.

Хотите испытать все прелести Livan X6 Pro? Запишитесь на тест-драйв модели в Автоцентр АНТ по телефону: + 7 (3852) 28-22-22.

Автоцентр АНТ, официальный дилер Livan

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249е

Время работы: пн-пт – 08:00-19:00; сб-вс – 09:00-17:00

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*Geely ("Джили"); Сomfort ("Комфорт"); Eco ("Эко").

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