От дорог до СВО. Единороссы обсудили реализацию партпроектов в Алтайском крае

Благоустройство, школы, спорт, культура — в крае реализуют 21 инициативу

14 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Осмотр федцентра / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Региональное отделение "Единой России" провело выездное совещание с координаторами и председателями общественных советов партийных проектов на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле. Медучреждение, которым руководит Владимир Пелеганчук (координатор направления "Здоровое будущее" в Алтайском крае), стало площадкой для обсуждения промежуточных итогов и планов по реализации 21 партийного проекта в городах и районах региона.

Ранее, по решению президиума политсовета, состав координаторов обновили. Руководство поручили представителям краевых министерств, ведомств и общественных объединений. В числе новых координаторов Евгений Зрюмов (Минцифры), Александр Мошкин (Минтранс), Антон Слободчиков (предпринимательство), а также Андрей Максимов, Никита Кожанов и Александр Чеботаев – представители отраслевых союзов.

В реализации проектов также участвуют сенаторы, депутаты Госдумы, АКЗС, гордумы и известные общественники. На совещании партийные билеты получили Юрий Абдуллаев и Андрей Максимов.

"Партийные проекты – это хороший технологический инструмент, который затрагивает практически все сферы жизни и категории населения, а значит, наших избирателей. Поэтому региональное отделение партии заинтересовано в активной и эффективной реализации партпроектов", – сказал секретарь реготделения, спикер АКЗС Александр Романенко.

Он призвал расширить общественные советы, привлечь к проектам активных жителей, контролировать ремонт и строительство соцобъектов, а также оказывать поддержку участникам СВО и их семьям.

Сенатор Наталья Кувшинова напомнила, что среди ключевых направлений – пять инфраструктурных проектов: "Городская среда", "Культура малой Родины", "Детский спорт", "Безопасные дороги" и "Новая школа". Только в 2024 году в крае благоустроили 133 общественные и дворовые территории, отремонтировали 76 дорог, 10 домов культуры и шесть спортзалов. Модернизировали 14 школ, закупили новое оборудование для ДК и спортклубов, поставили парты Героев, появились патриотические муралы, прошли фестивали дворового спорта.

"В целом на реализацию пяти инфраструктурных проектов в 2024 году было выделено свыше пяти миллиардов рублей, основная часть – из федерального бюджета. Все работы выполнены в установленные сроки", – отметила Кувшинова.

Особо выделили активность проекта "Женское движение Единой России" – его участницы помогают мобилизованным и жителям ЛНР и уже отправили более 560 тонн гуманитарной помощи. Проект "Историческая память" провел в 2024 году акции "Диктант Победы" и "Огненные картины войны", к последней присоединился и Рубцовск. В Год семьи активисты "Крепкой семьи" занимались законотворческой работой.

Наталья Кувшинова также сообщила, что партпроекты оптимизировали и теперь они имеют четкие показатели. Так, "Zа самбо" стал "Выбором сильных", а "Школа грамотного потребителя" и "Жители МКД" объединены в "Школу ЖКХ".

Совещание по проектам и осмотр федцентра / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Успешные практики представили координаторы Владимир Пелеганчук ("Здоровое будущее"), Евгений Зрюмов ("Цифровая Россия"), Марина Понкрашева ("Новая школа") и Алина Горлова ("Историческая память").