От Гены Букина до Воланда. Виктор Логинов о том, какого кино сейчас не хватает России

Виктор Логинов дал единственный спектакль в Барнауле, в котором сыграл Воланда

19 сентября 2024, 10:15, ИА Амител

Актера Виктора Логинова российский зритель запомнил по роли Гены Букина из сериала "Счастливы вместе". И это хорошо, считает актер: "Значит, я уже оставил свой след". Кстати, вскоре стартуют съемки продолжения этого сериала. Но кроме этого Виктор Логинов очень глубокий и востребованный актер театра и кино. На прошлой неделе он приезжал в Барнаул со спектаклем "Мастер и Маргарита", где сыграл Воланда. А сразу после него дал интервью в "Переговорке" на amic.ru. Узнали, считает ли Виктор Логинов себя заложником роли Гены Букина и мечтает ли покорить Голливуд. Почему его Воланд значительно отличается от экранного образа и каких фильмов сейчас очень не хватает российскому кинематографу. А еще счастливый четвертым браком актер рассказал о секрете семейного благополучия.

Кто в "Переговорке"



Виктор Логинов – российский актер, телеведущий. Прославился после роли Гены Букина в телесериале "Счастливы вместе".

Родился 13 февраля 1975 года в городе Кемерове. Увлекся театром еще в школе.

Учился в ЛГИТМиКе (мастерская И. П. Владимирова), в Кемеровском политехе, в Кемеровской государственной академии культуры. С 1992-го по 1994 год и с 1999-го по 2001 год – актер Кемеровского муниципального театра "На Весенней".

Работал машинистом подземных установок на шахте "Березовская", шахтером, спасателем, экскурсоводом в Горной Шории. Позже – диджеем на радио, арт-директором ночного клуба, телеведущим на "РТР-Урал".

В Екатеринбурге был одним из ведущих актеров в Екатеринбургском академическом театре драмы и Камерном театре Музея писателей Урала. В 2004 году окончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности "актер театра и кино".

В 2006-м уехал в Москву для съемок в телесериале "Счастливы вместе".

С того же года работает на телевидении ведущим различных развлекательных программ.

Был женат четыре раза.

02:00 Каково играть Воланда после роли Гены Букина? И почему Виктор Логинов показывает Воланда ироничным персонажем, не таким, как мы его привыкли видеть на экране.

03:42 Сравнивает ли себя Виктор Логинов с Олегом Басилашвили, который играл Воланда в телеверсии режиссера Бортко, и как относится к последней экранизации "Мастера и Маргариты"?

05:05 "Сердечко трепыхается". С каким настроением актер прилетел в Сибирь и к кому отправится первым делом, как приедет в Кемерово, свой родной город?

06:10 "Для этого нужно переиначить мозги". О том, как Виктор Логинов снимался в разных странах и хотел ли покорить Голливуд?

07:02 "Это моя маленькая победа". Считает ли себя Виктор Логинов заложником роли Гены Букина из сериала "Счастливы вместе"?

08:31 Каких фильмов и каких героев сейчас не хватает в современном кинематографе?

09:43 "Я делал это увлеченно". Как Виктор Логинов работал шахтером в родном Кемерове.

11:40 "Воланд – это не злодей". Почему Виктор Логинов мечтает сыграть настоящего злодея и какой он в настоящей жизни – добрый или не очень?



13:04 "Стать незыблемым звеном друг для друга". Как в четвертом браке актер понял главный секрет счастливой семейной жизни.

14:13 О новых проектах, новом театре и продолжении съемок сериала "Счастливы вместе".

16:55 Любимая фраза из романа "Мастер и Маргарита".