От грудничка до подростка: в клинике "Антуриум" появилось педиатрическое направление

Медпомощь там оказывают не только педиатры, но и узкие специалисты

12 января 2024, 11:14, ИА Амител erid: LjN8K6SAQ

Ребенок. Осмотр педиатра / Фото: freepik.com

Здоровье ­– самый ценный дар, которым обладает человек. Именно поэтому люди стараются выбирать грамотных врачей и надежные клиники, особенно когда дело касается детей. В Барнауле одним из востребованных медцентров является многопрофильная клиника "Антуриум". Она заслужила доверие горожан благодаря профессионализму докторов и использованию современного оборудования. Недавно клиника расширила специализацию, открыв педиатрический кабинет. Рассмотрим, какие проблемы детского здоровья помогает решать "Антуриум".

Педиатр ­– первый врач малыша

В клинике "Антуриум" ведут прием грамотные специалисты, которые работают с детьми грудного, младшего дошкольного, школьного и подросткового возраста. Здесь также наблюдают ребятишек до 1 года (дают рекомендации по прикорму, физическому и нервно-психическому развитию).

Во время консультации доктор осматривает маленького пациента и при необходимости направляет его на дополнительные исследования:

клинико-лабораторные (анализ крови, мочи и др.);

функциональные (ЭКГ);

ультразвуковые;

рентгенологические;

эндоскопические (ФГДС, колоноскопия).

Пройти многие из них можно в день обращения (или на следующий день).

Осмотр и обследования детей / Фото: freepik.com

Важно помнить, что своевременная диагностика, правильное и вовремя начатое лечение, регулярные осмотры и профилактика помогают предотвращать различные проблемы со здоровьем у детей во взрослом возрасте.

Специалисты медцентра рекомендуют обращаться к педиатру, если у ребенка:

ОРВИ, ОРЗ, грипп и лихорадочные состояния неясного происхождения;

бронхит, тонзиллит, отит, аденоидит;

расстройства ЖКТ;

анемия;

младенческая колика;

крапивница;

боль неясного происхождения;

повышенная температура, утомляемость, слабость;

любые недомогания, не поддающиеся объяснению.

Узкие специалисты и медзаключения

В "Антуриуме" прием детей ведут и другие специалисты: оториноларинголог, травматолог, дерматолог, офтальмолог, пульмонолог и пластический хирург.

Помимо лечения, врач-педиатр выдает справки здоровым детям:

для посещения бассейна;

в детский сад и школу;

для лагеря;

для санатория;

санаторно-курортную карту.

Многопрофильная клиника "Антуриум"

Адрес: Барнаул, пр. Социалистический, 17

Тел.: (3852) 535-535, 500-814

"ВКонтакте"

"Телеграм"

Сайт



ООО ММК "Антуриум" (Л041-01151-22/00364355)

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста