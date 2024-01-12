От грудничка до подростка: в клинике "Антуриум" появилось педиатрическое направление
Медпомощь там оказывают не только педиатры, но и узкие специалисты
12 января 2024, 11:14, ИА Амител erid: LjN8K6SAQ
Здоровье – самый ценный дар, которым обладает человек. Именно поэтому люди стараются выбирать грамотных врачей и надежные клиники, особенно когда дело касается детей. В Барнауле одним из востребованных медцентров является многопрофильная клиника "Антуриум". Она заслужила доверие горожан благодаря профессионализму докторов и использованию современного оборудования. Недавно клиника расширила специализацию, открыв педиатрический кабинет. Рассмотрим, какие проблемы детского здоровья помогает решать "Антуриум".
Педиатр – первый врач малыша
В клинике "Антуриум" ведут прием грамотные специалисты, которые работают с детьми грудного, младшего дошкольного, школьного и подросткового возраста. Здесь также наблюдают ребятишек до 1 года (дают рекомендации по прикорму, физическому и нервно-психическому развитию).
Во время консультации доктор осматривает маленького пациента и при необходимости направляет его на дополнительные исследования:
- клинико-лабораторные (анализ крови, мочи и др.);
- функциональные (ЭКГ);
- ультразвуковые;
- рентгенологические;
- эндоскопические (ФГДС, колоноскопия).
Пройти многие из них можно в день обращения (или на следующий день).
Важно помнить, что своевременная диагностика, правильное и вовремя начатое лечение, регулярные осмотры и профилактика помогают предотвращать различные проблемы со здоровьем у детей во взрослом возрасте.
Специалисты медцентра рекомендуют обращаться к педиатру, если у ребенка:
- ОРВИ, ОРЗ, грипп и лихорадочные состояния неясного происхождения;
- бронхит, тонзиллит, отит, аденоидит;
- расстройства ЖКТ;
- анемия;
- младенческая колика;
- крапивница;
- боль неясного происхождения;
- повышенная температура, утомляемость, слабость;
- любые недомогания, не поддающиеся объяснению.
Узкие специалисты и медзаключения
В "Антуриуме" прием детей ведут и другие специалисты: оториноларинголог, травматолог, дерматолог, офтальмолог, пульмонолог и пластический хирург.
Помимо лечения, врач-педиатр выдает справки здоровым детям:
- для посещения бассейна;
- в детский сад и школу;
- для лагеря;
- для санатория;
- санаторно-курортную карту.
Многопрофильная клиника "Антуриум"
Адрес: Барнаул, пр. Социалистический, 17
Тел.: (3852) 535-535, 500-814
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ООО ММК "Антуриум" (Л041-01151-22/00364355)
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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