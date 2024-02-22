От идеи в провинции до мирового влияния: в Барнауле пройдет крупный бизнес-форум
Участники получат не только теоретические знания, но и практические инструменты для роста
22 февраля 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K1yME
Совсем скоро Барнаул станет площадкой для значимого события в мире предпринимательства на Алтае. 29 февраля 2024 года пройдет один из крупнейших бизнес-форумов, который соберет более 500 гостей, действующих предпринимателей, собственников и управленцев бизнеса со всего региона.
Основная цель мероприятия
Форум объединит людей, которые смогут обменяться реальным опытом и получить новые знания от экспертов бизнеса.
Каждый сможет найти что-то полезное и применить это в своей деятельности. Форум станет отличной возможностью познакомиться друг с другом, обменяться контактами и идеями, найти потенциальных партнеров для совместных проектов.
Приглашенные спикеры
На мероприятии выступят предприниматели-эксперты, среди которых:
- Валерий Покорняк (основатель холдинга "Алтан" и бренда макарон Granmulino*);
- Алексей Куреленок (основатель проектов Barnaul 22* и Man from Siberia*);
- Дмитрий Линьков, стоящий за популярным брендом Dimmy Yammy*;
- Станислав Кадров (сеть кофеен FreeMan's*, "Центральная кофейня");
- Андрей Яковлев (основатель холдинга и сети хозмаркетов "Агроном");
- Алина Крайнова (основатель сети магазинов Krainova.shop*);
- Айнура Субханкулова (свадебный организатор, создатель масштабных проектов с высокими чеками);
- Алла Гефке (владелец и идейный вдохновитель кондитерской премиум-класса, более 10 лет на рынке).
Каждый спикер поделится с участниками не только своими успехами, но и трудностями, которые ему довелось преодолеть на пути развития.
Место проведения форума
Бизнес-встреча пройдет в Барнауле 29 февраля 2024 года по адресу: ул. Солнечная Поляна, 15 ("Времена года").
Узнать подробнее и приобрести билет участника можно на официальном сайте форума: manfromsib.com/event *.
* Granmulino ("Гранмулино"); Barnaul 22 ("Барнаул22"); Man from Siberia ("Ман Фром Сибериа"); Dimmy Yammy ("Димми Ямми"); FreeMan's ("ФриМэнс"); Krainova.shop ("Крайнова.шоп"); manfromsib.com/event ("манфромсиб.ком/ивент")
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13:27:24 22-02-2024
Жиденько. Покорняк еще туда-сюда.
14:33:59 22-02-2024
одну такую "изобретательницу 20 теорем уже практически посадили"
00:41:19 23-02-2024
Я думала уже Рыбаков приезжает. А тут ...
01:20:36 23-02-2024
Действительно! Покорняк согласен! Остальные кто заплатил,тот сам себя и пропиаривать будет! Идейные вдохновители франшиз!)
10:53:39 25-02-2024
А темы форума какие? Ни в статье, ни на сайте - нет информации
09:25:53 28-02-2024
Любопытно (10:53:39 25-02-2024) А темы форума какие? Ни в статье, ни на сайте - нет информац... успешный успех