От Калининграда до Владивостока: "Пятерочка" отмечает юбилей

Как все начиналось: выгодные цены во главе угла и высокие темпы роста

20 февраля 2024, 16:35, ИА Амител erid: LjN8JvMZm

Торговая сеть "Пятерочка" / Фото предоставлено компанией

1999 год в стране ознаменовался не только выходом фильма "Сибирский цирюльник", но и началом работы первого дискаунтера. Четверть века назад, 15 февраля, на проспекте Славы в Санкт-Петербурге открыли первый магазин "Пятерочка".

Необходимое рядом

Магазин предложил потребителям разнообразные товары, собранные в одном месте по выгодным ценам. Люди смогли купить все необходимое рядом с домом. "Пятерочку" полюбили благодаря изобилию товаров, хорошему обслуживанию и внимательному отношению к качеству. Спустя два года магазины появились и в Москве.

Сегодня по всей России, включая маленькие населенные пункты, – более 21 тыс. "Пятерочек".

Главный приоритет – люди

"Пятерочка" – один из крупнейших и лучших работодателей страны (согласно рейтингу HeadHunter*) более чем с 230 тыс. сотрудников. К 25-летию ретейлера сотрудники, проработавшие в компании этот период, получат крупные премии и скидки на покупки в магазинах сети на весь период работы.

"Всегда "Пятерочка" выручала. Это было бы невозможно без надежного тыла, наших сотрудников. Каждый ежедневно прикладывает максимум усилий, чтобы покупатели возвращались вновь и вновь", – прокомментировал генеральный директор сети "Пятерочка" Владислав Курбатов.

Технологии, ретейл и мир вокруг

За годы работы сеть преобразилась в инновационную компанию с передовыми технологиями, которые улучшают работу сотрудников и делают шопинг удобным. Это и автоматизация операционных процессов, и внедрение бесконтактной приемки товаров. Во многих магазинах есть кассы самообслуживания, в прошлом году запустили сервис оплаты с помощью улыбки.

"Пятерочка" развивает и онлайн-направление. Приложение сети для смартфонов используют более 15 млн человек, оно позволяет получить доступ к программе лояльности "Х5 Клуб*". Почти у каждого второго россиянина есть карта лояльности сети. За прошлый год им отправили более 1 млрд сообщений о выгодных предложениях. С 2019 года компания осуществляет экспресс-доставку.

Собственная торговая марка

"Пятерочка" развивает бренд "Красная цена" – один из лидеров на рынке собственных торговых марок. Эти продукты узнаваемы и востребованы благодаря высокому качеству. В 2023 году доля СТМ в товарообороте компании достигла 24%, что значительно превышает средний показатель на рынке и свидетельствует о высоком спросе.

Заметным изменением в сети стало появление готовой еды, свежей выпечки и горячего кофе в магазинах. Сегодня более 9 тыс. точек имеют пекарни, а более 5,5 тыс. – кофемашины.

В 2023 году торговую сеть удостоили премии правительства РФ в области качества продукции.

"Пятерочка" выручает

Сеть магазинов отслеживает потребительское настроение. "Пятерочка" внесла изменения в свое ценностное предложение, уделив особое внимание выгодным ценам. Компания пересмотрела ассортимент, перевела часть промоакций в формат "Каждый день низкая цена" и вернула легендарный слоган, который удачно подчеркивает ее ценности.

Развиваемся и помогаем

Также "Пятерочка" помогает развивать предпринимательство в России, продвигая свою сеть франчайзинга. За прошлый год количество партнерских точек выросло на 37,5%, сегодня их более 325.

О добре и заботе

"Пятерочка" помогает нуждающимся и поддерживает социальные проекты. "Корзина доброты" помогла более 700 тыс. человек. А проект фудшеринга – еще более 70 тыс. нуждающихся. "Островок безопасности", который сеть проводит совместно с отрядом "ЛизаАлерт", вернул домой более 5 тыс. потерявшихся, включая 300 детей.

С 2014 года "Пятерочка" направляет выручку от продажи "Конфет доброты" на помощь больным детям, благодаря чему уже удалось помочь 209 маленьким пациентам.

Также "Пятерочка" занимается развитием проекта "Центры местного сообщества", который объединяет жителей одного района и работников компании вокруг социальных и культурных инициатив. За последние три года их стало больше тысячи. Участие в проекте приняли свыше 9 млн человек. Более 16 тыс. сотрудников сети стали волонтерами.

С момента появления первого магазина до превращения в большую сеть "Пятерочка" стала сильным и известным брендом. Сегодня она является самым любимым продуктовым магазином россиян.

*HeadHunter ("ХэдХантер"); Х5 (Икс5").

ООО "Агроторг"

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