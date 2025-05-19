От мечты до империи. Барнаульский застройщик "Фирсова Слобода" отмечает 20-летие

Компания начиналась с одного дома, теперь в портфолио уже семь крупных проектов

19 мая 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFFwk44G

ЖК "Палитра" / Фото: "Фирсова Слобода"

Три поселка "Фирсова Слобода", "Новая грань", "Палитра", "Завидово", "Ботаника" – за 20 лет компания "Фирсова Слобода" не просто создала инфраструктуру для жизни в частном доме, но и целую культуру коттеджного строительства. Застройщик прошел путь от небольшого клубного проекта до нескольких масштабных жилых комплексов с развитой инфраструктурой, пережив кризисы и перестройки, воплощая новые идеи и укрепляя доверие клиентов. Накануне дня рождения в компании рассказали amic.ru об основных этапах становления. А еще запустили акцию – 20 участков со скидкой 20%.

2005 год. Начало пути

Компанию основал ныне известный алтайский девелопер Андрей Слободян. Все началось с одного дома, который он хотел построить для себя. Но подходящей локации в пригороде найти не удалось. Хочешь сделать что-то хорошо – сделай сам, и бизнесмен решает создать новый коттеджный поселок. Проект начинался как клубное поселение для топ-менеджеров ПО "Сибирьэнергоуглеснаб". Знакомство с Павлом Ефремовым, главой Первомайского района Алтайского края, и личная поддержка последнего, помогают проекту стартовать. Официального названия "Фирсова Слобода" еще не было, но идея уже получала очертания.

Андрей Слободян / Фото: "Фирсова Слобода"

2005–2008 гг. Поиск решений и первые успехи

Один в стройке не воин: команду формируют такие ключевые люди, как главный инженер Николай Кирин, директор агентства недвижимости "Дом" Геннадий Малков, архитектор Станислав Зенков. Проект, в который сначала мало кто верил, поддержали также Ольга Шуринова (глава отдела земельных отношений администрации района), Ольга Морозова (руководитель творческой мастерской), Сергей Сивец (начальник ДСУ-7). Проект перестает быть "клубным" и выходит в открытую продажу, что становится стартом для бурного развития.

2009–2012 гг. Первый кризис

Проект первой "Слободы", что называется, "зашел". На волне успеха компания запускает "Фирсову Слободу – 2" на 700 домов. Но грянувший кризис замедляет продажи. Для удержания рынка команда снижает объемы инженерных работ, отказывается от подземной прокладки кабелей и асфальта. Тем не менее проект становится востребован. Ключевые сотрудники и партнеры этого периода: Владимир Павлов (ООО "Бетон-Град"), Юрий Малахов (директор ООО "ГТМ-Строй"), Сергей Борисов (главный инженер), Евгений Денисов (директор ООО "Единое Окно").

"Фирсова Слобода" / Фото: "Фирсова Слобода"

2013–2017 гг. Взрывной рост

Стартует "Фирсова Слобода – 3" на 540 домов. Инфраструктура схожа с предыдущим проектом. Валютный кризис 2014 года подстегивает спрос: люди вкладывают деньги в недвижимость. Однако к 2017-му компания сталкивается с проблемой перепроизводства: на вторичном рынке слишком много похожих участков, продажи новых существенно падают.

2018–2020 гг. Новый взгляд

К команде присоединяются Михаил Кочетов (давний товарищ Андрея Слободяна, ставший у руля компании) и Ирина Писаренко (руководитель отдела продаж). Вдохновленные новым взглядом, "Фирсова Слобода" реализует проект "Новая Грань" на 450 домов с бетонными дорогами, уличным освещением и детской площадкой. Компания выходит на новый инфраструктурный уровень: начинает создавать товарищества собственников недвижимости в управлении своими жилыми комплексами.

Марина Ракина, Михаил Кочетов, Станислав Зенков / Фото: "Фирсова Слобода"

2021–2024 гг. Новые амбиции

Появляется тренд на улучшение качества продукта, сыграли роль пандемия и дешевые ипотеки. Продажи в "Новой Грани" завершены, успешно реализован мини-проект "Завидово", создан и распродан ЖК "Палитра" (590 домов), закладывается огромный ЖК "Ботаника". Последний проект был настолько популярен, что в марте 2024 года провели аукцион по продаже земельных участков.

Важные фигуры этого времени: главный архитектор Станислав Зенков, технический директор Борис Шумилин, коммерческий директор Николай Скрипников. Направления ТСН развилось в специализированную сервисную компанию по обслуживанию общего имущества ТСН, которую возглавил Сергей Абрамов.

ЖК "Палитра" / Фото: "Фирсова Слобода"

2025 год. Новый вызов

Вторая половина 2024 года – отрасль ИЖС снова в кризисе, на этот раз из-за завершения эры дешевых ипотек. Но "Фирсова Слобода", пережившая не один сложный этап, сохраняет оптимизм. ЖК "Ботаника" – готовый к реализации продукт, продуманная стратегия развития по нему уже выстроена.

В честь 20-летия компания объявляет акцию "20-20-20": 20 участков со скидкой 20%.



Предложение действительно на момент выхода рекламы, скидка предоставляется, пока не закончатся участки. Подробности уточняйте в отделе продаж компании (контакты ниже).

ЖК "Новая грань" / Фото: "Фирсова Слобода"

Каждый этап развития компании связан с уникальными специалистами, их видением, стараниями и поддержкой друзей, партнеров и клиентов – за этим стоит двадцатилетний результат, которым "Фирсова Слобода" по праву гордится.

Офис продаж "Ботаника"

г. Барнаул, пр. Ленина, дом 10, офис 210 (посещение офиса продаж осуществляется по предварительной записи)

Тел.: +7 (3852) 22 62 72

E-mail info@palitra22.ru

ИП Булатов Игорь Альбертович

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