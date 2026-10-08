Корреспондент amic.ru проехала почти 900 километров, чтобы узнать, как люди и медведи делят одну территорию и почему паники здесь нет

08 октября 2026, 06:15, Анна Кольченко

В окрестностях села Яйлю летом зафиксировали около 30 медведей / Фото Татьяны и Романа Воробьевых

Этот год нам запомнится как год "нашествия медведей". Сводки о хищниках приходят едва ли не каждый день, регионы один за другим вводят режимы повышенной готовности, а соцсети заполнили кадры косолапых, разгуливающих по улицам сел и городов. В Минприроды России, впрочем, панику не разделяют: по данным ведомства, 2026-й не аномальный - обычно в стране фиксируется 20-30 нападений медведей на людей в год, а рекордным был 2014-й. Ощущение массовости хищников, по мнению ведомства, создает информационный шум — потоком вирусных роликов и недостоверной информации.

Но за этим шумом - настоящая человеческая драма. В ночь на 19 августа в Артыбаше медведь вытащил из палатки туристку и утащил в лес. Спасти ее не удалось.

А что происходит там, где медведи - не новость, а соседи? Корреспондент amic.ru проехала почти 900 километров (путь из Барнаула и обратно - прим.ред.), чтобы добраться до села Яйлю - центральной усадьбы Алтайского биосферного заповедника. Летом в округе здесь насчитывалось почти 30 косолапых. Как люди уживаются рядом с медведями, читайте в нашем материале.

"Мы здесь не главные"

До Яйлю можно добраться двумя способами: на катере по Телецкому озеру из Артыбаша или на машине. Правда, последние 70 километров - узкая гравийка через лес, и ехать по ней не меньше двух часов.

На пропускном пункте охрана заповедника фиксирует каждого. Спрашивают цель визита и срок. Получив добро, едем дальше. Сначала среди деревьев показывается Телецкое озеро, и только потом - село. Здесь живут около 150 человек. Почти все - бывшие или действующие сотрудники заповедника. И здесь же - в этих садах и на этих улицах разгуливают медведи.

В центре села - стенд. На нем вся история этих мест. Тубалары жили здесь задолго до заповедника - это коренной малочисленный тюркоязычный народ. В 1931-32 годах здесь поселились сотрудники метеостанции и заповедника.

Татьяна и роман Воробьевы / Фото Анны Кольченко "Село стоит на самом краю заповедной территории — на берегу Телецкого озера. Он входит в десятку крупнейших заповедников России и занимает почти 900 тысяч гектаров. Медведи здесь столетиями жили. Мы прекрасно понимаем, что это его территория. Мы здесь не главные. И вообще никто здесь не главный", - рассказывают Татьяна и Роман Воробьевы - сотрудники отдела экологического просвещения и познавательного туризма Алтайского заповедника.

Они живут в Яйлю около десяти лет. И сопровождали корреспондента amic.ru во время командировки в заповедное село. В Яйлю Воробьевы приехали как дайверы - чистить озеро от брошенных сетей, а остались насовсем.

Татьяна и Роман Воробьевы / Фото Анны Кольченко, Воробьевых

Яблоневая столовая

Каждый день Воробьевы обходят село и окрестности - их ежедневная рутина. А в сезон медведей они делают это особенно внимательно. Заодно и фотографируют - фиксировать обитателей заповедника, в частности медведей, - это и есть их работа. Воробьевы снимают животных и птиц и для научных отчетов, и для фильмов о природе. В этом году на фестивале "Человек и природа" в Иркутске они представили документальный фильм "Рожденные в прителецкой тайге". В его основу легли пять лет наблюдений за животными заповедника. Мастерство изображения природы Воробьевых отметили почетным дипломом. Теперь этот фильм показывают детям в школах.

"Это первое такое, что нас заметили, куда-то пригласили. Мы, те, которые на чистом энтузиазме, не учась нигде, только на своем опыте режиссируем и снимаем. Они нас пригласили на следующий год участвовать в обучении, чтобы сделать уже это на более профессиональном уровне. Учиться мы готовы всегда", - рассказала Татьяна.

Сначала они просто с коптера снимали природную красоту заповедника - озеро, горы, тайгу. Потом стали замечать зверей на берегу. Постепенно покупали технику получше и учились подходить тише, чтобы сделать интересные кадры. А в этом году медведи пришли сами, говорят, грех было их не поснимать.

Мы идем по яблоневому саду, который медведи основательно "проредили" этой осенью. Этот сад - не просто деревья. Его история началась в 1937 году, когда по инициативе первого директора заповедника Игоря Ливанова сюда завезли саженцы. За ними пешком ходил садовод Дмитрий Рачкин - мичуринец, который три месяца шел в Мичуринск и обратно, чтобы принести будущие яблони на Телецкое озеро. Саженцы выжили, и сад стал одной из достопримечательностей заповедного села.

Яблоневый сад в селе Яйлю / Фото Анны Кольченко

Сейчас эти яблони - медвежья столовая. Татьяна показывает сломанные деревья - следы медвежьих "ужинов".

"Медведи лазают по деревьям, очень хорошо лазают. Правда, долезет до верхушки и падает вместе с веткой. Вот ты на такой ветке повиснешь - не сломаешь. А эти туши умудрялись это все делать", - рассказывает сотрудник заповедника.

Ветки толщиной с руку переломаны, как спички. На земле - медвежий помет, который здесь никого не удивляет.

Фото Татьяны и Романа Воробьевых "Все, что здесь сейчас поломано, это сломано в этом году, - говорит она. - Это сделали медведи. Яблоки уже съедены, но они все равно приходят - по памяти. Знают, что тут кормились".

Мы стоим в полузасохшем саду, где еще недавно висели яблоки сорта Антоновка. На верхушках еще остались единичные плоды, до которых медведь не дотянулся.

"Летом мы здесь ходили, вокруг нас могло быть 10-12 медведей со всех сторон, - продолжает Татьяна. - Мы в маскировочных халатах, чтобы они нас не идентифицировали. Подходили к ним максимально на четыре метра, чтобы сфотографировать".

А еще в сад повадились лошади. Они обгрызали кору на яблонях, и деревья начали засыхать одно за другим.

Фото Татьяны и Романа Воробьевых По словам Романа Воробьева, сад пытались спасти. Он рассказывает, как руководство заповедника предлагало людям брать участки в аренду - бесплатно, с одним условием: ухаживать. Говорит, что взяли многие, а заниматься стали единицы:

"Из всех ялинских знаменитых садов взяли, наверное, треть. А потом побросали практически все".

Свой участок Воробьевы огородили электрозабором. Но и это не панацея.

"За ним тоже надо следить, - говорит Татьяна. - Медведь и колючую проволоку разорвет. А зимой кони прорваться могут".

В засаде

В саду Воробьевы проводили вечера в засаде. С шести часов - и до сумерек. Именно в это время, по их словам, активизируются медведи:

"Днем жарко в августе, а вечером - самое время. Мы их фотографировали, снимали видео: как ходят, как едят, как между собой взаимодействуют".

Фото Татьяны и Романа Воробьевых

Две медведицы с потомством были замечены Воробьевыми в саду этом году. Остальные - взрослые медведи разного возраста. Медведицы с медвежатами держатся отстраненно от общей толпы - берегут потомство.

"Им лучше сохранить медвежат, лучше пойти ягоды пособирать в другом месте, чем лезть сюда, в медвежью толпу", - сообщила Татьяна.

Когда яблоки закончились, медведи переключились на груши - полудикие, мелкие. Пока груши висели, звери лазали за ними по деревьям. Но груши созревают все разом, за три дня. Упали - и интереса к ним не стало. Медведи просто перестали туда ходить.

И пошли искать яблоки по селу. Во дворах жителей тоже растут яблони, и медведи это знают. Ведущий научный сотрудник заповедника, териолог Юрий Калинкин, который сам живет в Яйлю, рассказал amic.ru:

"Свой урожай собираем, можно сказать, наперегонки с медведями. Летние сорта еще как-то собрали, а зимние пришлось просто стрясти. Иначе обломали бы деревья - и все, тогда их восстанавливать два-три года. Сейчас вот единичные, одиночные где-то висят, но тоже страшно: если вкусный сорт, ему нравится, он полезет хоть за одним яблоком. Например, "Медуница" - он даже за одним яблоком лезет. Или "Белый налив". Мы надеялись, что он боярышник не будет есть. Вот несколько дней назад и его заломил. Хотя как бы непривычная для него пища. Ну, видимо, попробовал и понравилось ему".

Фото Татьяны и Романа Воробьевых

В школьный двор, где созрели яблоки и груши, тоже начали наведываться медведи. Сначала втроем, потом остался один.

"Встал вопрос: уберите груши, уберите яблоки, - вспоминает Татьяна. — Говорят: "Мы не будем спиливать!". Не спиливайте, но стрясайте плоды, убирайте, чтобы они туда не шли. Потому что если медведь пришел раз, он будет потом несколько дней туда ходить, искать еду".

Помогло. Груши разом упали, яблоки постепенно собрали. И медведи перестали ходить в школьный двор.

Как снимают медведей

Самая близкая встреча с медведем Воробьевых как раз-таки и случилась прямо в сельском переулке - косолапый выбегал из двора, а наши герои возвращались с работы. Между ними было от силы полтора метра. Они благополучно разминулись, правда, не успев сфотографировать зверя.

Фото Татьяны и Романа Воробьевых

Но, по словам Воробьевых, медведь - зверь пугливый. И подойти к нему близко - целая наука.

"В основном все дикие звери очень трусливые, - объясняет Татьяна. - Если они слышат, что приближается человек, техника, собаки, лай, разговор, - они быстрее убегут, чем будут нападать. Потому что им это не надо".

Поэтому задача у Воробьевых была обратная - не убежать от медведя, а подойти к нему как можно ближе и при этом остаться незамеченным.

Но иногда медведь сам может пойти навстречу. И тогда главное - не побежать.

"Если ты побежишь, то он кинется за тобой, - говорит Роман. — А от него ты не убежишь. Можно даже не надеяться".

Фото Татьяны и Романа Воробьевых

Увидев человека, медведь может встать на задние лапы. Так он не атакует, а показывает, что он большой.

"Это у него как бы такая оборонительная позиция. Смотри, какой я большой! - объясняет Воробьев. - Еще медведь может пшикать - значит, насторожен. Тогда либо стой, либо отходи медленно".

Однажды это и случилось с Романом в лесу.

"Я шел, увидел медведя, и он меня засек. Я не двигаюсь. Думал, что он мимо пройдет. Но тот уже нос кверху — учуял меня и встал на задние лапы. Я в это время просто рюкзак над головой поднял. Ну, и он убежал", - вспоминает наш герой.

Фото Татьяны и Романа Воробьевых

Медведь воспринимает человека как более сильного противника, если тот кажется большим.

А еще Воробьевы рассказывают, что медведи плохо видят, но хорошо чуют. Поэтому они идут, ориентируясь на ветер.

"Если ветер от него к нам - он нас не почувствует. Тогда можно работать", - говорит Роман.

Фото Татьяны и Романа Воробьевых

Но однажды все пошло не по плану. Медведь шел прямо на Татьяну - и не чуял ее.

"Я тихо пытаюсь встать. Он у меня уже просто в объектив не входит, - вспоминает она. - Я вижу только его ухо или что-то. Шепчу: "Рома, надо что-то делать". И тут у Ромы на часах сработала вибрация - кто-то позвонил. Медведь услышал и убежал".

Фотоловушки и коптеры

Ловят медведей не только в объектив фотоаппарата. По всему Яйлю - и в лесу, и в селе - расставлены фотоловушки. Воробьевы говорят, они нужны, чтобы понимать, откуда звери заходят. По пути мы вместе их проверяем.

В одной - пусто. Вторая зафиксировала зверей. Роман показывает кадры: вот медведь идет по тропе, вот кабан, вот лиса проскользнула.

"Они натоптали тропы, - говорит Роман. - И знают, где пригнуться, где пролезть. Если что - куда от собак убежать, куда забежать".

Село Яйлю / Фото Анны Кольченко

Собак на цепи здесь не держат специально.

"Практически сейчас все собаки отвязаны. Ни на цепях, ни в будках сидят. Потому что привязанная собака - это готовый ужин для медведя, - объясняет Татьяна. — А так собаки сами их гоняют. В этом году пострадала только одна собака. Медведь задрал ее. Но пес был уже старенький, плохо передвигался, так и получилось".

Еще медведей считают с воздуха. Поздно вечером мы поднимаемся на террасу над селом. Роман запускает квадрокоптер, и над Яйлю начинается облет. Татьяна в это время стоит рядом и осматривает территорию в тепловизор - чтобы вовремя заметить, если кто-то подойдет слишком близко.

Фото Татьяны и Романа Воробьевых

"Мы делаем облеты не только чтобы посчитать, - объясняет она. - Это и для науки - наблюдаем, как они себя ведут: агрессивные или нет, есть ли между ними конфликты".

Так, с земли и с воздуха, складывается общая картина: кто ходит по селу и когда. По словам Воробьевых, медведи выходят в темноте - днем их тут почти не встретишь. Поэтому в селе и введен комендантский час: с восьми вечера до семи утра жителям не рекомендуется выходить на улицу.

"Если видим, что рядом с домом ходит медведь, звоним людям: пока не выходите. Если есть чем отпугнуть, - применяйте", - говорит Татьяна.

В ту ночь в селе заметили двух медведей. Оба были где-то во дворах домов. Потом ушли, ничего не сломали, ничего не разорили.

Медведи уходят

На облет с нами выходил и Юрий Калинкин. Он изучает медведей около 20 двадцати лет. По вечерам он тоже смотрит, что происходит вокруг.

Юрий Николаевич говорит, что паника - лишнее. Медведи уже уходят.

"Медведей, конечно, стало меньше. Если мы раньше насчитывали около 30 медведей, которые вокруг поселка ходили, то сейчас их около пяти", - рассказывает он.

По его словам, половина этих медведей просто погибла:

"По нашим данным, 15 особей разных возрастов - от взрослых самцов до маленьких медвежат. Часть пострадала в результате каннибализма, кто-то по невыясненным обстоятельствам. Другие медведи просто наелись и ушли в высокогорье, потому что кормовая база в селе снизилась. Яблоки собрали, что-то они сами съели. В тайге кое-что есть — та же рябина. По ручьям сейчас очень много сочной травы, старая полегла, поднимается свежая. Медведи траву такую очень любят. Это поможет им накопить жир, как-то поддержать себя".

Териолог Юрий Калинкин / Фото Анны Кольченко

Юрий Николаевич предполагает, что в ближайшую неделю медведей станет еще меньше. Один-два могут задержаться дольше - до середины ноября, а то и до начала декабря. Но это уже единицы.

"Они достаточно упитанные, - говорит он. — Так что ведут себя мирно".

Фото Татьяны и Романа Воробьевых

И добавляет то, что говорил всем уже не раз:

"Алтайский медведь вообще считается одним из самых миролюбивых. В сибирской части - точно. Это его отличительная черта".

Шанс вернуться в тайгу

С медведями в Яйлю не только соседствуют - здесь их еще и выращивают. Недалеко от села есть "приют", где содержат двух медвежат-сирот. Это огороженный участок леса. По периметру - электрическая изгородь, чтобы косолапые не сбежали, и чтобы к ним взрослый медведь не забрался. Плюс постоянное видеонаблюдение: посмотреть, что делают медвежата, можно в любое время.

По словам Воробьевых, с медвежатами здесь не нянчатся. Наоборот - сотрудники стараются держать дистанцию: лишний раз к вольеру не подходят, кормит всегда один и тот же человек, и то — в разное время. Все для того, чтобы звери как можно меньше видели людей и не привыкали к ним. Задача - вырастить не ручного медвежонка, а дикого зверя, который вернется в тайгу.

И дело тут не в строгости, а в методике. Воспитывают медвежат по системе семьи Пажетновых - известных в России специалистов по реабилитации медвежат-сирот.

"Юрий Калинкин ездил туда, обучался у них: как нужно себя вести, как нужно медведя вырастить так, чтобы он оставался диким. Этой методики мы и придерживаемся", - говорит Татьяна Воробьева.

Медвежонка Мики нашли на реке - он барахтался в воде, его подобрали люди, потом передали в заповедник. Второго - его прозвали "Бомжом" - привезли недели три назад из Артыбаша, когда началась история с отстрелами. Воробьевы предполагают, что их мать застрелили, и он один бегал по поселку.

Фото Анны Кольченко

На волю они отправятся в октябре - точная дата зависит от погоды. До выпадения снега их надо увезти почти за 30 километров по озеру. Там заранее ставят фотоловушки и смотрят, где меньше всего других медведей. Чтобы первое время сиротам было легче адаптироваться. Потом сотрудники заповедника продолжат за ними следить по тем же фотоловушкам.

Что дальше

Пройдет неделя-другая - и медведи уйдут в берлоги. Тропы, натоптанные за осень, зарастут. Медвежата из приюта тоже отправятся в тайгу, чтобы начать свою собственную жизнь.

Но это лишь на время. Медведи здесь жили всегда, и будут жить. И люди в селе будут к этому готовы. Не потому что привыкли бояться, а потому что привыкли жить рядом. Много лет жили. И дальше будут.