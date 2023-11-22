От молекулы до биосферы. Институт биологии АлтГУ открывает новые профили обучения
Они буду доступны для поступающих с 2024 года
22 ноября 2023, 11:00, ИА Амител
Биология – наука XXI века. Это область, без которой невозможна современная медицина, сельское хозяйство, промышленность и даже освоение космоса. Уже на протяжении 50 лет институт биологии и биотехнологии АлтГУ – единственный в крае, кто осуществляет подготовку биологов и экологов. Институт занял 16-е место в предметном рейтинге по биологии вузов России RAEX*. С 2024 года в госуниверситете будут доступны два новых профиля подготовки.
Какие направления появились в АлтГУ?
Для студентов, поступивших в 2024 году, будут доступны:
- "Биохимия и микробиология".
- "Биотехнология и биоинженерия".
Как будет проходить обучение студентов по этим направлениям?
Они будут изучать:
- генную инженерию;
- медицинскую генетику;
- медицинскую и фармацевтическую биотехнологию;
- энзимологию;
- эндокринологию;
- санитарную микробиологию;
- биохимию ферментов и многие другие дисциплины.
Теоретическая подготовка будет сочетаться с активной практической работой в лабораториях института, а также с полевыми и производственными практиками.
Курсовые, выпускные квалификационные работы они будут выполнять в лабораториях микробиологии, биохимии, биотехнологии, физиологии, агробиологии и агроэкологии, мониторинга биоразнообразия, а также в Алтайском центре прикладной биотехнологии, инжиниринговом центре "Промбиотех", лаборатории биоинженерии и лабораториях Южно-Сибирского ботанического сада университета.
Стоит отметить, что учебные и научно-исследовательские лаборатории института биологии и биотехнологии оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием.
Насколько актуальны и востребованы такие специалисты?
Выпускники института биологии и биотехнологии широко востребованы в разных сферах:
- научно-исследовательских учреждениях Российской академии наук;
- Российской академии сельскохозяйственных наук;
- Минэкологии;
- Росприроднадзоре;
- Россельхознадзоре;
- пищевом и биотехнологическом производстве;
- отделах криминалистики МВД;
- лабораториях функциональной диагностики и патофизиологии;
- СЭС;
- учреждениях системы стандартизации фармакологической и пищевой продукции;
- предприятиях нефтехимической промышленности;
- селекционных станциях;
- биотехнологических производствах АПК;
- станциях защиты растений;
- заповедниках;
- ботанических садах;
- фирмах ландшафтного дизайна;
- общеобразовательных учреждениях.
Выпускники будут готовы к теоретическим и прикладным исследованиям на всех уровнях организации жизни (от молекулярного до биосферного). И способны к реализации проектов, направленных на формирование в Алтайском крае современной системы сохранения биоразнообразия с опорой на уникальный природный потенциал региона и сопредельных территорий.
Узнать более подробную информацию об институте биологии и биотехнологии, об особенностях поступления в 2024 году можно на официальном сайте.
* RAEX ("АрЭйИЕкс")
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