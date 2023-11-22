От молекулы до биосферы. Институт биологии АлтГУ открывает новые профили обучения

Они буду доступны для поступающих с 2024 года

22 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба АлтГУ

Биология – наука XXI века. Это область, без которой невозможна современная медицина, сельское хозяйство, промышленность и даже освоение космоса. Уже на протяжении 50 лет институт биологии и биотехнологии АлтГУ – единственный в крае, кто осуществляет подготовку биологов и экологов. Институт занял 16-е место в предметном рейтинге по биологии вузов России RAEX*. С 2024 года в госуниверситете будут доступны два новых профиля подготовки.

Какие направления появились в АлтГУ?

Для студентов, поступивших в 2024 году, будут доступны:

"Биохимия и микробиология". "Биотехнология и биоинженерия".

Как будет проходить обучение студентов по этим направлениям?

Они будут изучать:

генную инженерию;

медицинскую генетику;

медицинскую и фармацевтическую биотехнологию;

энзимологию;

эндокринологию;

санитарную микробиологию;

биохимию ферментов и многие другие дисциплины.

Теоретическая подготовка будет сочетаться с активной практической работой в лабораториях института, а также с полевыми и производственными практиками.

Курсовые, выпускные квалификационные работы они будут выполнять в лабораториях микробиологии, биохимии, биотехнологии, физиологии, агробиологии и агроэкологии, мониторинга биоразнообразия, а также в Алтайском центре прикладной биотехнологии, инжиниринговом центре "Промбиотех", лаборатории биоинженерии и лабораториях Южно-Сибирского ботанического сада университета.

Стоит отметить, что учебные и научно-исследовательские лаборатории института биологии и биотехнологии оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием.

Насколько актуальны и востребованы такие специалисты?

Выпускники института биологии и биотехнологии широко востребованы в разных сферах:

научно-исследовательских учреждениях Российской академии наук;

Российской академии сельскохозяйственных наук;

Минэкологии;

Росприроднадзоре;

Россельхознадзоре;

пищевом и биотехнологическом производстве;

отделах криминалистики МВД;

лабораториях функциональной диагностики и патофизиологии;

СЭС;

учреждениях системы стандартизации фармакологической и пищевой продукции;

предприятиях нефтехимической промышленности;

селекционных станциях;

биотехнологических производствах АПК;

станциях защиты растений;

заповедниках;

ботанических садах;

фирмах ландшафтного дизайна;

общеобразовательных учреждениях.

Выпускники будут готовы к теоретическим и прикладным исследованиям на всех уровнях организации жизни (от молекулярного до биосферного). И способны к реализации проектов, направленных на формирование в Алтайском крае современной системы сохранения биоразнообразия с опорой на уникальный природный потенциал региона и сопредельных территорий.

Узнать более подробную информацию об институте биологии и биотехнологии, об особенностях поступления в 2024 году можно на официальном сайте.

* RAEX ("АрЭйИЕкс")