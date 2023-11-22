НОВОСТИНаука и образование

От молекулы до биосферы. Институт биологии АлтГУ открывает новые профили обучения

Они буду доступны для поступающих с 2024 года

22 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба АлтГУ
Фото: пресс-служба АлтГУ

Биология – наука XXI века. Это область, без которой невозможна современная медицина, сельское хозяйство, промышленность и даже освоение космоса. Уже на протяжении 50 лет институт биологии и биотехнологии АлтГУ – единственный в крае, кто осуществляет подготовку биологов и экологов. Институт занял 16-е место в предметном рейтинге по биологии вузов России RAEX*. С 2024 года в госуниверситете будут доступны два новых профиля подготовки.

Какие направления появились в АлтГУ?

Для студентов, поступивших в 2024 году, будут доступны:

  1. "Биохимия и микробиология".
  2. "Биотехнология и биоинженерия".

Как будет проходить обучение студентов по этим направлениям?

Они будут изучать:

  • генную инженерию;
  • медицинскую генетику;
  • медицинскую и фармацевтическую биотехнологию;
  • энзимологию;
  • эндокринологию;
  • санитарную микробиологию;
  • биохимию ферментов и многие другие дисциплины.

Теоретическая подготовка будет сочетаться с активной практической работой в лабораториях института, а также с полевыми и производственными практиками.

Курсовые, выпускные квалификационные работы они будут выполнять в лабораториях микробиологии, биохимии, биотехнологии, физиологии, агробиологии и агроэкологии, мониторинга биоразнообразия, а также в Алтайском центре прикладной биотехнологии, инжиниринговом центре "Промбиотех", лаборатории биоинженерии и лабораториях Южно-Сибирского ботанического сада университета.

Стоит отметить, что учебные и научно-исследовательские лаборатории института биологии и биотехнологии оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием.

Насколько актуальны и востребованы такие специалисты?

Выпускники института биологии и биотехнологии широко востребованы в разных сферах:

  • научно-исследовательских учреждениях Российской академии наук;
  • Российской академии сельскохозяйственных наук;
  • Минэкологии;
  • Росприроднадзоре;
  • Россельхознадзоре;
  • пищевом и биотехнологическом производстве;
  • отделах криминалистики МВД;
  • лабораториях функциональной диагностики и патофизиологии;
  • СЭС;
  • учреждениях системы стандартизации фармакологической и пищевой продукции;
  • предприятиях нефтехимической промышленности;
  • селекционных станциях;
  • биотехнологических производствах АПК;
  • станциях защиты растений;
  • заповедниках;
  • ботанических садах;
  • фирмах ландшафтного дизайна;
  • общеобразовательных учреждениях.

Выпускники будут готовы к теоретическим и прикладным исследованиям на всех уровнях организации жизни (от молекулярного до биосферного). И способны к реализации проектов, направленных на формирование в Алтайском крае современной системы сохранения биоразнообразия с опорой на уникальный природный потенциал региона и сопредельных территорий.

Узнать более подробную информацию об институте биологии и биотехнологии, об особенностях поступления в 2024 году можно на официальном сайте.

* RAEX ("АрЭйИЕкс")

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров