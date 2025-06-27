От Москвы до Беларуси. Куда ездит отдыхать молодежь и сколько тратит

Эксперты оценили предпочтения россиян до 35 лет

27 июня 2025, 19:00, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Молодые жители страны стали активнее путешествовать. С начала 2025 года россияне в возрасте от 18 до 35 лет совершили на 11% больше поездок, чем годом ранее. А если говорить про траты, то больше всего денег у этой категории граждан уходит на супермаркеты, транспорт, кафе и рестораны. Такое исследование провели ВТБ и сервис путешествий "Туту".

Полетели в Москву!

В список самых популярных городов России для путешествий вошли:

Москва (20%);

Краснодарский край (10%);

Санкт-Петербург (8%);

Ростовская область (4%);

Свердловская область (2%).

Кроме того, всё чаще молодежь ездит в Тульскую, Костромскую и Вологодскую области.

А вот список стран, где предпочитают путешествовать молодые россияне:

Беларусь (35%);

Узбекистан (19%);

Таджикистан (7%);

Казахстан (7%);

Киргизия (7%).

Растет популярность Японии и Вьетнама.

"В этом году молодежь стала чаще путешествовать. При этом мы видим поколенческие различия и в частоте поездок, и в предпочтительных направлениях. Так, например, на зумеров приходится 60% путешествий по стране и 51% за границу", – рассказала руководитель отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий "Туту" Ольга Котельникова.

И добавила, что зумеры (люди до 30 лет) чаще ездят в Адыгею (73% от всей молодежи, путешествующей в этот регион) и Карачаево-Черкесскую Республику (68%).

А вот миллениалы (старше 30 лет) чаще выбирают исследовательский и экспедиционный туризм на Камчатке (61%). Из заграничных направлений у зумеров популярнее ЮАР (73%), Марокко (61%) и Казахстан (60%), у миллениалов – Шри-Ланка (73%), Мальдивы (70%) и Азербайджан (64%)

Еда, развлечения и одежда

Эксперты отмечают рост и по тратам среди этой категории россиян. Так, по данным ВТБ, люди до 35 лет стали больше тратить и чаще покупать. У молодых людей 26-35 лет средний чек вырос на 7%.

Россияне 18-25 лет в основном оставляют деньги в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также тратят на транспорт, хобби, одежду и обувь. У аудитории постарше – 26–35 лет – предпочтения немного иные: сначала супермаркеты и продукты, затем транспорт, покупки для дома, кафе и рестораны, а также медицинские услуги и салоны красоты.