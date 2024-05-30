В компании "ТаймЛизинг" рассказали, почему это выгоднее приобретения за наличные

30 мая 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KRDTv

Лодка в лизинг / Фото: severboat.ru

Нужны снегоболотоходы, аэролодки и квадроциклы? В ООО "ТаймЛизинг" эту и подобную технику можно приобрести в короткие сроки. Как для коммерческого использования (работ в сельском и рыболовном хозяйстве, охоты, транспортировки грузов в труднодоступные места и населенные пункты), так и для отдыха или небольших путешествий. В "ТаймЛизинг" рассказали об основных экономических преимуществах покупки мототехники в лизинг.

Почему покупать мототехнику в лизинг выгоднее?

"Если вы работаете по общей системе налогообложения, то сможете вернуть до 40% от общей суммы лизинговых платежей", ­– приводят главный аргумент, почему покупка мототехники в лизинг выгоднее приобретения за наличные в ООО " ТаймЛизинг" .

Какие есть особенности приобретения мототехники в "ТаймЛизинг"?

Их несколько:

1. Страхование не обязательно

При оформлении лизинговых сделок услуги страхования часто являются неотъемлемой составляющей. На этом этапе бизнес сталкивается с трудностями. Но уже более года в ООО "ТаймЛизинг" договор финансовой аренды на мототехнику заключают без страхования.

2. Условия финансирования

Оформить договор финансовой аренды можно только на новую и бывшую в употреблении не более одного года технику. Минимальный авансовый платеж составляет 20%, максимальный срок заключения договора лизинга ­– 36 месяцев.

Лодка в лизинг / Фото: severboat.ru

3. Крупный кейс ­– финансирование аэролодки на сумму 14,2 млн рублей

Финансирование новой аэролодки "Север 750К long"* 2023 года выпуска ­– одна из самых крупных сделок ООО "ТаймЛизинг" в данном сегменте.

"В " ТаймЛизинг " обратился поставщик аэролодок "Север" и передал запрос клиента на приобретение аэролодки "Север 750К long" в лизинг. Сделку нужно было заключить срочно. ­Мы оперативно подготовили необходимые документы и осуществили поставку предмета лизинга. Общая сумма договора составила 14,2 млн рублей", ­– говорит о нестандартной сделке ведущий менеджер по работе с клиентами "ТаймЛизинг" Сания М.

По ее словам, не все страховые компании заключают договоры по мототехнике. Поэтому у клиента могли возникнуть сложности. Однако за счет того, что в ООО "ТаймЛизинг" есть опция финансирования мототехники без страхования, сделка прошла успешно. Клиент остался доволен, получив предмет лизинга в эксплуатацию уже через два дня.

4. Оформление сделки за пять часов

Если предмет лизинга нужен буквально в течение пары дней, следует оформить покупку по программе "Скоринг". Благодаря ей можно все провести всего за пять часов, а иногда и быстрее. Для этого нужна лишь анкета лизингополучателя, паспорт и два учредительных документа.

Как приобрести мототехнику в "ТаймЛизинг"?

Для этого нужно заполнить заявку на сайте . Специалисты ООО "ТаймЛизинг" всегда готовы предложить индивидуальные условия финансирования любой мототехники (мотоциклы, гидроциклы, снегоболотоходы, аэролодки и др.) и посоветовать надежного поставщика.

"ТайЛизинг"

Адрес: Барнаул, пр. Строителей, 45, 227 офис, 2 этаж

Тел.: +7 (3852) 23‒01‒73

Сайт*long ("Лонг")

ООО "ТаймЛизинг"

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