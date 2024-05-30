От мотоциклов до снегоходов. Где купить мототехнику в лизинг с выгодой до 40%?
В компании "ТаймЛизинг" рассказали, почему это выгоднее приобретения за наличные
30 мая 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KRDTv
Нужны снегоболотоходы, аэролодки и квадроциклы? В ООО "ТаймЛизинг" эту и подобную технику можно приобрести в короткие сроки. Как для коммерческого использования (работ в сельском и рыболовном хозяйстве, охоты, транспортировки грузов в труднодоступные места и населенные пункты), так и для отдыха или небольших путешествий. В "ТаймЛизинг" рассказали об основных экономических преимуществах покупки мототехники в лизинг.
Почему покупать мототехнику в лизинг выгоднее?
"Если вы работаете по общей системе налогообложения, то сможете вернуть до 40% от общей суммы лизинговых платежей", – приводят главный аргумент, почему покупка мототехники в лизинг выгоднее приобретения за наличные в ООО "ТаймЛизинг".
Какие есть особенности приобретения мототехники в "ТаймЛизинг"?
Их несколько:
1. Страхование не обязательно
При оформлении лизинговых сделок услуги страхования часто являются неотъемлемой составляющей. На этом этапе бизнес сталкивается с трудностями. Но уже более года в ООО "ТаймЛизинг" договор финансовой аренды на мототехнику заключают без страхования.
2. Условия финансирования
Оформить договор финансовой аренды можно только на новую и бывшую в употреблении не более одного года технику. Минимальный авансовый платеж составляет 20%, максимальный срок заключения договора лизинга – 36 месяцев.
3. Крупный кейс – финансирование аэролодки на сумму 14,2 млн рублей
Финансирование новой аэролодки "Север 750К long"* 2023 года выпуска – одна из самых крупных сделок ООО "ТаймЛизинг" в данном сегменте.
"В "ТаймЛизинг" обратился поставщик аэролодок "Север" и передал запрос клиента на приобретение аэролодки "Север 750К long" в лизинг. Сделку нужно было заключить срочно. Мы оперативно подготовили необходимые документы и осуществили поставку предмета лизинга. Общая сумма договора составила 14,2 млн рублей", – говорит о нестандартной сделке ведущий менеджер по работе с клиентами "ТаймЛизинг" Сания М.
По ее словам, не все страховые компании заключают договоры по мототехнике. Поэтому у клиента могли возникнуть сложности. Однако за счет того, что в ООО "ТаймЛизинг" есть опция финансирования мототехники без страхования, сделка прошла успешно. Клиент остался доволен, получив предмет лизинга в эксплуатацию уже через два дня.
4. Оформление сделки за пять часов
Если предмет лизинга нужен буквально в течение пары дней, следует оформить покупку по программе "Скоринг". Благодаря ей можно все провести всего за пять часов, а иногда и быстрее. Для этого нужна лишь анкета лизингополучателя, паспорт и два учредительных документа.
Как приобрести мототехнику в "ТаймЛизинг"?
Для этого нужно заполнить заявку на сайте. Специалисты ООО "ТаймЛизинг" всегда готовы предложить индивидуальные условия финансирования любой мототехники (мотоциклы, гидроциклы, снегоболотоходы, аэролодки и др.) и посоветовать надежного поставщика.
"ТайЛизинг"
Адрес: Барнаул, пр. Строителей, 45, 227 офис, 2 этаж
Тел.: +7 (3852) 23‒01‒73
Сайт*long ("Лонг")
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