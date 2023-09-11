От "Подковы" к "Точно Толковому автосервису": торговая сеть провела ребрендинг

Рассказываем, под каким названием искать бывшую "Подкову"

11 сентября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K64mk

"Точно Толковый автосервис / автомаркет" / Фото предоставлено компанией

Привет всем автовладельцам и автолюбителям. Когда вы вновь поедете за комплектом зимних шин или, например, делать очередное ТО на своем авто, то вместо привычной вывески "Подкова" увидите надписи: ТТ Auto*, TT Service*. Не волнуйтесь, приехали вы по адресу, вас по-прежнему здесь ждут и обслужат на высоком уровне. Торговая сеть "Подкова" провела ребрендинг.

Почему "Подкова" поменяла название?

Торговая сеть "Подкова" работает на рынке уже более 19 лет. За это время компания выросла до 10 филиалов, она активно развивает легковой автосервис и направление по продаже автотоваров. А также, как и ранее, предлагает огромный выбор автошин.

В связи с расширением компании стало тесно в своем первоначальном названии "Подкова", которое у клиентов ассоциируется только с шинами. Поэтому сеть приняла решение о проведении ребрендинга.

Фото: предоставлено компанией

Как теперь называется сеть?

Новое имя – "Точно Толковый автосервис / автомаркет".

Будет два формата точек:

TT Service (Точно Толковый сервис) – здесь есть и автотовары, и легковой сервис;

ТТ Auto (Точно Толковый автомаркет) – формат точки, в котором предлагают автотовары и шиносервис.

Этим названием компания задает себе новую планку уровня работы с клиентами, подчеркивает экспертность и ориентированность на людей. Обновленный логотип стал более современным и динамичным, что соответствует ценностям компании.

Ребрендинг / Фото предоставлено компанией

Адреса автомаркетов и автосервисов "Подкова" / TT Service в Барнауле:

Северный Власихинский пр-д, 67;

Комсомольский пр-т, 118, к. 2;

Космонавтов пр-т, 10/4;

Покровская, 7;

Аносова, 1а;

Попова, 9;

Павловский тр-т, 81.

В Бийске: ул. Шишкова, 47 и ул. Революции, 106;

В Новоалтайске: Строительная, 5/5.

Сайт *ТТ Auto ("ТэТэ Ауто"); TT Service ("ТэТэ Сервис").

ИП Кузнецов А.В.

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