От ремонта школ до помощи участникам СВО. Единороссы усилят реализацию проектов

Алтайские депутаты и активисты партии намерены ещё активнее поддерживать свои партпроекты

23 марта 2023, 11:00, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

21 федеральный проект партии "Единая Россия" реализуют в Алтайском крае в 2023 году. Это одно из ключевых направлений деятельности ЕР и главный инструмент реализации народной программы партии, сообщил секретарь реготделения партии Александр Романенко на профильном совещании.

"В 2022 году появилось рекордное количество новых проектов – восемь. Это "Зелёная экономика", "Выбирай своё", "Предпринимательство", "Защита животного мира", "Za самбо", "Цифровая Россия", "Женское движение Единой России", "Моя карьера с Единой Россией". Институт партийных проектов – живой механизм, адаптирующийся к реалиям, отвечающий потребностям общества", – сказал Александр Романенко.

При этом особо важными проектами для региона были и остаются "Городская среда", "Культура малой родины", "Детский спорт" и "Безопасные дороги". По инициативе партии в рамках проектов регион получает средства федерального, краевого и местного бюджетов.









Заседание "Единой России" по реализации партпроектов / Фото: пресс-служба партии

Ещё один важный проект – "Новая школа", по которому в прошлом году в регионе отремонтировали 33 учебных заведения, в этом будут ещё 27.

"Депутаты и активисты партии на местах принимают активное участие в реализации проекта вместе с родительской общественностью и самими школьниками", – рассказала координатор партпроекта в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

Марина Понкрашева / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Активно идёт реализация и других проектов. Например, оказание гуманитарной помощи участникам спецоперации, жителям освобождённых территорий в рамках партпроекта "Женское движение Единой России". Его возглавляет депутат БГД Кристина Юстус.

Кристина Юстус / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Партийные проекты затрагивают практически каждую сферу жизни общества, а каждое направление возглавляет профессионал своего дела. Это представители краевого депутатского корпуса, гордумы, Общественной палаты Алтайского края, представители бизнес-сообщества, творческих, общественных, молодёжных объединений. Это люди, которые являются лидерами общественного мнения каждый в своей сфере", – подчеркнула заместитель секретаря реготделения партии Наталья Кувшинова.

Наталья Кувшинова / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В 2023 году единороссы усилят работу по реализации инфраструктурных проектов, добавил Александр Романенко.

"За каждым объектом в рамках партпроекта будет закреплён депутат от "Единой России" для своевременного выявления проблемных моментов в ходе проведения работ и оперативного реагирования, а также для взаимодействия с жителями территорий. Мы уверены, что именно в формате взаимодействия "региональные органы власти – администрация района – депутат – население" мы достигнем всех целей, поставленных перед нами президентом", – заключил Романенко.