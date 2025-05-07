От риелтора до инвестора. Кому и чем будет полезен форум Altai Realestate на Манжероке
Организаторы масштабного мероприятия уверены: каждый участник получит новый взгляд на профессиональный рост в недвижимости
07 мая 2025, 12:10, ИА Амител erid: 2W5zFHKXbVJ
16 и 17 мая 2025 года курорт Манжерок станет центром притяжения для более 500 экспертов в сфере недвижимости со всей страны. Форум Altai Realestate ("Алтай Риалстейт") соберет ведущих специалистов отрасли, чтобы обменяться практическим опытом, наладить деловые связи и обсудить будущее рынка недвижимости в условиях новых вызовов и возможностей. Для каждой профессиональной категории разработали уникальные программы.
Для риелторов
В рамках программы специалистам расскажут, как адаптироваться к изменяющимся потребностям клиентов и нестабильным рыночным условиям. Участники узнают, как эффективно работать с возражениями, повышать цену сделок и искать новых покупателей в условиях падения спроса. Среди спикеров – Мария Мокрышева, директор агентства недвижимости "Аякс-Геленджик", бизнес-тренер с реальными примерами работы на рынке. Форум предложит только практические советы, которые можно сразу применить в своей деятельности.
Для руководителей агентств недвижимости
Руководителей агентств ждут практические рекомендации по расширению бизнеса в 2025 году. Например, какие шаги помогут удержать лучших сотрудников и вывести компанию на новый уровень. На форуме разберут конкретные примеры успешных агентств, а руководители поделятся опытом создания эффективных команд и прибыльных бизнесов.
Для инвесторов
Инвесторы получат шанс ознакомиться с крупнейшими проектами региона. На выставке новостроек будут представлены апарт-комплексы, включая уникальные проекты от СЗ "Горный гектар". Форум предложит актуальную аналитику, подробные данные и возможность наладить контакты с надежными застройщиками, а также задать вопросы экспертам рынка недвижимости.
Что еще интересного?
Изюминкой форума станет выступление Игоря Рызова, признанного эксперта по переговорам. Он проведет глубокий практический разбор эффективных переговорных стратегий, которые будут полезны не только риелторам и руководителям, но и инвесторам, стремящимся повысить эффективность своих сделок.
Одно из главных событий – круглый стол об инвестиционной привлекательности и развитии рынка недвижимости Республики Алтай. Участие подтвердили собственники и топ-менеджеры ведущих девелоперских компаний, представители власти и банковского сектора.
Организаторы учли запрос участников – необходимость обсудить инвестиционный потенциал республики на высоком уровне. Сегодня здесь происходят изменения, которые критично учитывать при реализации проектов. Поэтому на форуме соберутся все те, кому не все равно.
В рамках форума участники получат:
- реальные данные, успешные практики и актуальные кейсы;
- возможность установить новые деловые связи и найти партнеров;
- атмосферу роста, мотивации и обмена опытом.
Присоединяйтесь к форуму Altai Realestate – 2025, который пройдет 16-17 мая в Манжероке. Для подробной информации и регистрации заходите на сайт алтайфорум22.рф.
Возрастное ограничение 12+
Союз "СРО НП "Союз риелторов Барнаула и Алтая"Реклама
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