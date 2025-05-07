От риелтора до инвестора. Кому и чем будет полезен форум Altai Realestate на Манжероке

Организаторы масштабного мероприятия уверены: каждый участник получит новый взгляд на профессиональный рост в недвижимости

07 мая 2025, 12:10, ИА Амител erid: 2W5zFHKXbVJ

Форум Altai Realestate в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

16 и 17 мая 2025 года курорт Манжерок станет центром притяжения для более 500 экспертов в сфере недвижимости со всей страны. Форум Altai Realestate ("Алтай Риалстейт") соберет ведущих специалистов отрасли, чтобы обменяться практическим опытом, наладить деловые связи и обсудить будущее рынка недвижимости в условиях новых вызовов и возможностей. Для каждой профессиональной категории разработали уникальные программы.

Для риелторов

В рамках программы специалистам расскажут, как адаптироваться к изменяющимся потребностям клиентов и нестабильным рыночным условиям. Участники узнают, как эффективно работать с возражениями, повышать цену сделок и искать новых покупателей в условиях падения спроса. Среди спикеров – Мария Мокрышева, директор агентства недвижимости "Аякс-Геленджик", бизнес-тренер с реальными примерами работы на рынке. Форум предложит только практические советы, которые можно сразу применить в своей деятельности.

Для руководителей агентств недвижимости

Руководителей агентств ждут практические рекомендации по расширению бизнеса в 2025 году. Например, какие шаги помогут удержать лучших сотрудников и вывести компанию на новый уровень. На форуме разберут конкретные примеры успешных агентств, а руководители поделятся опытом создания эффективных команд и прибыльных бизнесов.

Для инвесторов

Инвесторы получат шанс ознакомиться с крупнейшими проектами региона. На выставке новостроек будут представлены апарт-комплексы, включая уникальные проекты от СЗ "Горный гектар". Форум предложит актуальную аналитику, подробные данные и возможность наладить контакты с надежными застройщиками, а также задать вопросы экспертам рынка недвижимости.

Форум Altai Realestate в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

Что еще интересного?

Изюминкой форума станет выступление Игоря Рызова, признанного эксперта по переговорам. Он проведет глубокий практический разбор эффективных переговорных стратегий, которые будут полезны не только риелторам и руководителям, но и инвесторам, стремящимся повысить эффективность своих сделок.



Одно из главных событий – круглый стол об инвестиционной привлекательности и развитии рынка недвижимости Республики Алтай. Участие подтвердили собственники и топ-менеджеры ведущих девелоперских компаний, представители власти и банковского сектора.



Организаторы учли запрос участников – необходимость обсудить инвестиционный потенциал республики на высоком уровне. Сегодня здесь происходят изменения, которые критично учитывать при реализации проектов. Поэтому на форуме соберутся все те, кому не все равно.

В рамках форума участники получат:

реальные данные, успешные практики и актуальные кейсы;

возможность установить новые деловые связи и найти партнеров;

атмосферу роста, мотивации и обмена опытом.

Присоединяйтесь к форуму Altai Realestate – 2025, который пройдет 16-17 мая в Манжероке. Для подробной информации и регистрации заходите на сайт алтайфорум22.рф.

Возрастное ограничение 12+

Союз "СРО НП "Союз риелторов Барнаула и Алтая"

Реклама