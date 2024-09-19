От степей до горных вершин. Чем отличаются Алтайский край и Республика Алтай?

Разбираемся в географических нюансах

19 сентября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KMA6X

Высокие горы и холмы, покрытые лесами / Фото: wirestock / freepik.com

На карте России есть два Алтая, которые существенно отличаются друг от друга по климатическим особенностям и природному ландшафту. Это Алтайский край со степной местностью и горная Республика Алтай. Рассмотрим основные различия такого административно-территориального деления.

Географические особенности

Алтайский край – это субъект РФ, расположенный в юго-западной части Сибири. Барнаул – это центральный город данного образования. Кроме Барнаула, на территории находятся и другие крупные города, например, Рубцовск и Бийск.

Республика Алтай – другой субъект России. Причем у нее даже есть особый автономный статус (своя конституция, которая не должна противоречить российскому Основному Закону). В качестве центра по административному делению выступает Горно-Алтайск.

Численность населения края в десять раз превосходит численность граждан в республике.

Расстояние между двумя региональными центрами составляет около 260 километров .

Отличия в ландшафте

Местность в Алтайском крае – степная, есть также лесостепи. Горные рельефы встречаются только ближе к соседней республике. А вот она славится горными массивами и живописной нетронутой природой.

Отличия в климате

Климатические различия не столь сильные, однако горная местность отличается более мягким климатом: горные вершины надежно защищают республику от пронизывающих ветров. Зимы здесь мягкие и снежные, это особенно ценится любителями горнолыжного спорта.

Республика хранит в себе множество достопримечательностей – чистейшие озера, пещеры, река Катунь. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для туристов – от комфортабельных отелей до разнообразных конных, пеших экскурсий, джип-туров.

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