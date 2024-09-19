От степей до горных вершин. Чем отличаются Алтайский край и Республика Алтай?
Разбираемся в географических нюансах
19 сентября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KMA6X
На карте России есть два Алтая, которые существенно отличаются друг от друга по климатическим особенностям и природному ландшафту. Это Алтайский край со степной местностью и горная Республика Алтай. Рассмотрим основные различия такого административно-территориального деления.
Географические особенности
Алтайский край – это субъект РФ, расположенный в юго-западной части Сибири. Барнаул – это центральный город данного образования. Кроме Барнаула, на территории находятся и другие крупные города, например, Рубцовск и Бийск.
Республика Алтай – другой субъект России. Причем у нее даже есть особый автономный статус (своя конституция, которая не должна противоречить российскому Основному Закону). В качестве центра по административному делению выступает Горно-Алтайск.
Численность населения края в десять раз превосходит численность граждан в республике.
Расстояние между двумя региональными центрами составляет около 260 километров.
Отличия в ландшафте
Местность в Алтайском крае – степная, есть также лесостепи. Горные рельефы встречаются только ближе к соседней республике. А вот она славится горными массивами и живописной нетронутой природой.
Отличия в климате
Климатические различия не столь сильные, однако горная местность отличается более мягким климатом: горные вершины надежно защищают республику от пронизывающих ветров. Зимы здесь мягкие и снежные, это особенно ценится любителями горнолыжного спорта.
Республика хранит в себе множество достопримечательностей – чистейшие озера, пещеры, река Катунь. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для туристов – от комфортабельных отелей до разнообразных конных, пеших экскурсий, джип-туров.
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14:04:29 19-09-2024
А работают в горном алтае жители края, потому что там работать некому! Пора сделать как было при Советской власти, а не дробить субьект на мелкие кусочки с населением меньше чем в Бийске! А то казахи в Кош-Агаче потребуют создать Республику Казахский Алтай!
14:59:56 19-09-2024
Жители АК почти вырубили ленточные бора, распахали и погробляли степь, даже в Тальменке мусору накидали.
А РА - это полно природных достопримечательностей, потому что именно мало постоянных природогубителей. И не надо.
Мораль - лучше меньше да лучше.
16:37:47 19-09-2024
Musik (14:59:56 19-09-2024) Жители АК почти вырубили ленточные бора, распахали и погробл... К сожалению и в РА уже понаехало. Туристов тьма тьмущая, а цены на услуги уже на уровне СПб и мАсквы.
18:08:59 19-09-2024
Гость (16:37:47 19-09-2024) К сожалению и в РА уже понаехало. Туристов тьма тьмущая, а ц... Тур сезон 2.5 месяца в году
09:30:12 21-09-2024
Musik (14:59:56 19-09-2024) Жители АК почти вырубили ленточные бора, распахали и погробл... Только вот жители РА едут на работу и на учебу в нелюбимый АК, из которого сбежали
Потому что льготы наплакали у фед.правительства, а регион не развивают и на других жалуются.
18:29:00 21-09-2024
Musik (18:08:59 19-09-2024) Тур сезон 2.5 месяца в году... Ну уже нет. Тур сезон начинается с мая-конца апреля и по октябрь. Конечно уже не столько туристов, сколько в июле, но не мало. Да и зимой сейчас едут на ГЛК, на снегоходные туры. Да и за лето столько успевают насвинячить,что волонтеры не успевают до следующего сезона все убрать. Цены для местных рассчитаны на туристов и все забывают, что помимо туристов есть местное население.
А сколько свободных и диких земель под базы разобрали? Сколько леса вырубили, что и у нас теперь бывают сильные ветра? Голые горы не всегда могут укрыть. Да и морозы в северных районах похлеще, чем в соседнем АК бывают.