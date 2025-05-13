От стереотипов к реальности. Как прокачать имидж промышленного предприятия?
Специалисты Digital-агентства Zavod поделились кейсом по продвижению профессий через сторителлинг
13 мая 2025, 17:45, ИА Амител erid: 2W5zFGMSWZe
Промышленный сектор долгое время оставался вне интереса молодых людей. Рабочие профессии казались обыденными, а производственные площадки – закрытыми и неинтересными. Однако за стенами заводов кипит настоящая жизнь, которая гораздо глубже и интереснее, чем принято думать.
Один железобетонный завод, имеющий 30-летнюю историю, решил изменить этот устоявшийся образ. И с помощью видеопродакшн Digital-агентства Zavod* запустил серию видеороликов о профессиях внутри предприятия.
Фокусировались не на оборудовании или технологии, а на людях. В центре внимания – реальные истории работников, раскрывающие не только профессиональные, но и личные стороны жизни. Герои кадров – неординарные личности, чьи судьбы опровергают стереотипы о заводской рутине.
Посмотреть пример ролика можно по ссылке.
В серии представлены реальные персонажи, создающие мощный эмоциональный контраст с привычным восприятием производственных работников. Девушка-сварщик, воспитывающая двоих детей, – пример сочетания профессиональной квалификации и семейных ценностей.
Молодой формовщик, увлеченный мотоциклами, – иллюстрация современного рабочего, который получает удовольствие от своей деятельности. Руководитель, объединяющий разновозрастную команду, – доказательство того, что управленческая эффективность возможна и в условиях традиционного производства.
"Ключевой особенностью проекта стало доверие к героям. Каждый ролик строился на честном рассказе без сценарного давления. Монтаж и раскадровка опирались на то, что сами сотрудники хотели сказать. Такой подход усилил эффект искренности и позволил аудитории идентифицировать себя с персонажами", – рассказывает руководитель Digital-агентства Zavod Надежда Клаус.
Серия видеороликов стала не просто HR*-инструментом, а полноценной кампанией по переосмыслению образа заводских профессий. Помимо медиаресурсов предприятия, их показали в школе, что подтвердило важность и образовательную ценность проекта.
Отсюда вывод: качественный медиапродукт может представить вашу компанию куда глубже и интереснее, чем стандартные форматы взаимодействия с соискателями.
Digital-агентство Zavod
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WA: +7-983-173-9948
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*Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); HR ("ЭйчАр")
Фото: freepik.com
ИП Шаповалова А. Д.Реклама
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