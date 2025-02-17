Body Club за два с половиной месяца поможет получить как теоретическую, так и практическую подготовку от опытных наставников

17 февраля 2025, 12:30, ИА Амител erid: 2W5zFGPkVxc

Семинар с Дмитрием Никифоровым / Фото: Body Club

Первый шаг к карьере фитнес-тренера – честно ответить себе, насколько сильно вы любите спорт и готовы превратить свое увлечение в дело жизни. Если спорт – ваша страсть, успех вам гарантирован, уверена основатель и руководитель женского фитнес-клуба Body Club* Марина Палагина.

Обучение с нуля

В Body Club уже два года работает школа фитнеса, где можно освоить профессию тренера даже без опыта. За девять недель вы получите полное теоретическое и практическое обучение: от основ анатомии и физиологии до грамотного построения тренировок. Программа включает все, что нужно для уверенного старта. А после успешной сдачи экзаменов ученикам выдают диплом государственного образца.

Профессиональная среда и опыт наставников

В Body Club работают эксперты с высоким уровнем подготовки, которые постоянно развивают навыки. Так, недавно в клубе прошел масштабный семинар с известным тренером чемпионов из Москвы, профессиональным бодибилдером и одним из ведущих современных экспертов в области фитнеса Дмитрием Никифоровым. Преподаватели получили ценные знания о современных трендах и улучшили навыки, чтобы передавать их клиентам и ученикам.

Для Body Club такие события – бесценный вклад в развитие. Здесь стараются создать лучшие условия как для занятий спортом, так и для профессионального обучения.

Присоединяйтесь:

если вы ищете зал для тренировок – приходите в Body Club по адресам: Барнаул, ул. Ленина, 75 и Власихинская, 166 (ТЦ "Заря", 3 этаж);

если хотите стать тренером – записывайтесь на ближайший поток курса "Фитнес-тренер с 0", который стартует 1 марта 2025 года.

Узнать подробнее об обучении и тренировках можно по телефону +7-913-225‑35‑54.

Иллюстрация предоставлена Body Club

*Body Club (Боди Клаб")

ООО "БП ГРУПП"

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