От табуреток до дронов. Спикер АКЗС посетил школу и проверил, как там учат труду

Александр Романенко побывал в 126-й школе Барнаула и обсудил реализацию новых задач

09 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Урок труда. Школьник / Фото: Дмитрий Черских, пресс-служба АКЗС

С 1 сентября 2024 года в школах Алтайского края вновь можно услышать стук молотка и шелест ткани – уроки труда, замененные много лет назад теоретическим курсом "Технология", возвращаются в образовательный процесс. Депутаты Алтайского края неоднократно выступали за эти перемены. В частности, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко поднимал вопрос о необходимости трудового воспитания на профильной комиссии Совета законодателей.

"Думаю, большинство родителей, люди старшего поколения согласятся со мной, что те элементы трудового воспитания, которые были в советской и более поздней школе, нужно все-таки возвращать. Это сложно, потому что за прошедшие годы мы потеряли часть материальной базы и профильных кадров в школах", – подчеркнул Александр Романенко.

Голос из регионов был услышан. В 2023 году федеральные власти, пересмотрев отношение к трудовому воспитанию, внесли поправки в Федеральный закон "Об образовании" и скорректировали образовательные стандарты.

В начале учебного года Александр Романенко посетил школу № 126 в Барнауле, чтобы лично убедиться в готовности учреждения к реализации новых задач. В ходе встречи с руководством, педагогами и представителями краевого Министерства образования председатель парламента обсудил детали внедрения обновленной программы.

Особое внимание он уделил общению со школьниками, продемонстрировав им навыки работы на деревообрабатывающем станке и подчеркнув, что умения, полученные на уроках труда, остаются на всю жизнь.

Александр Романенко, школьники / Фото: Дмитрий Черских, пресс-служба АКЗС

Уроки труда и технологии могут стать для некоторых школьников ступенькой к профильному образованию, уверен Александр Романенко. В качестве примера он привел инициативу СОШ № 126 о создании специализированного класса в сотрудничестве с Сибирской генерирующей компанией, выпускники которого могли бы получить свидетельства о получении технической специальности.

Новый предмет "Труд (технология)" предполагает не только традиционные навыки слесарного дела, кройки и шитья, но и освоение современных технологий: компьютерного моделирования, робототехники, 3Д-моделирования, проектирования и конструирования беспилотных летательных аппаратов. При этом не будет строгого разделения по половому признаку, и каждый ученик сможет выбрать группу по интересам.

В начальной школе (1-4 классы) и в 8-9 классах "Труд (технология)" будут преподавать один раз в неделю, а в 5-7 классах – два. Для учащихся 5-9 классов обязательны будут модули "Производство и технологии" и "Технологии обработки пищевых продуктов", а также три на выбор:

"Автоматизированные системы";

"Животноводство";

"Растениеводство".

К 1 сентября 85% школ Алтайского края готовы к полноценному проведению уроков труда и технологии. Остальные 15% подготавливают классы и оборудование.

"Например, на прошлой неделе после капитального ремонта мы ввели в строй гимназию № 3 в г. Горняке Локтевского района. Там подготовлены кабинеты для данного предмета, но оборудование там пока не привезли. Я полагаю, что в течение 2024-го – к 2025 году мы полностью снабдим все школы Алтайского края всем необходимым оборудованием", – заверил Александр Романенко.