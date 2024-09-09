От табуреток до дронов. Спикер АКЗС посетил школу и проверил, как там учат труду
Александр Романенко побывал в 126-й школе Барнаула и обсудил реализацию новых задач
09 сентября 2024, 15:00, ИА Амител
С 1 сентября 2024 года в школах Алтайского края вновь можно услышать стук молотка и шелест ткани – уроки труда, замененные много лет назад теоретическим курсом "Технология", возвращаются в образовательный процесс. Депутаты Алтайского края неоднократно выступали за эти перемены. В частности, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко поднимал вопрос о необходимости трудового воспитания на профильной комиссии Совета законодателей.
"Думаю, большинство родителей, люди старшего поколения согласятся со мной, что те элементы трудового воспитания, которые были в советской и более поздней школе, нужно все-таки возвращать. Это сложно, потому что за прошедшие годы мы потеряли часть материальной базы и профильных кадров в школах", – подчеркнул Александр Романенко.
Голос из регионов был услышан. В 2023 году федеральные власти, пересмотрев отношение к трудовому воспитанию, внесли поправки в Федеральный закон "Об образовании" и скорректировали образовательные стандарты.
В начале учебного года Александр Романенко посетил школу № 126 в Барнауле, чтобы лично убедиться в готовности учреждения к реализации новых задач. В ходе встречи с руководством, педагогами и представителями краевого Министерства образования председатель парламента обсудил детали внедрения обновленной программы.
Особое внимание он уделил общению со школьниками, продемонстрировав им навыки работы на деревообрабатывающем станке и подчеркнув, что умения, полученные на уроках труда, остаются на всю жизнь.
Уроки труда и технологии могут стать для некоторых школьников ступенькой к профильному образованию, уверен Александр Романенко. В качестве примера он привел инициативу СОШ № 126 о создании специализированного класса в сотрудничестве с Сибирской генерирующей компанией, выпускники которого могли бы получить свидетельства о получении технической специальности.
Новый предмет "Труд (технология)" предполагает не только традиционные навыки слесарного дела, кройки и шитья, но и освоение современных технологий: компьютерного моделирования, робототехники, 3Д-моделирования, проектирования и конструирования беспилотных летательных аппаратов. При этом не будет строгого разделения по половому признаку, и каждый ученик сможет выбрать группу по интересам.
В начальной школе (1-4 классы) и в 8-9 классах "Труд (технология)" будут преподавать один раз в неделю, а в 5-7 классах – два. Для учащихся 5-9 классов обязательны будут модули "Производство и технологии" и "Технологии обработки пищевых продуктов", а также три на выбор:
- "Автоматизированные системы";
- "Животноводство";
- "Растениеводство".
К 1 сентября 85% школ Алтайского края готовы к полноценному проведению уроков труда и технологии. Остальные 15% подготавливают классы и оборудование.
"Например, на прошлой неделе после капитального ремонта мы ввели в строй гимназию № 3 в г. Горняке Локтевского района. Там подготовлены кабинеты для данного предмета, но оборудование там пока не привезли. Я полагаю, что в течение 2024-го – к 2025 году мы полностью снабдим все школы Алтайского края всем необходимым оборудованием", – заверил Александр Романенко.
15:53:00 09-09-2024
а смысл ?
Не, я сам за производство дронов, самодельных авто, но.
Где летать ? Знаете сколько заморочек чтобы полетать на квадрике ?
Про авто вообще всё грустно...
15:58:46 09-09-2024
Дроны из табуреток - это круто. А токарные станки - вообще тема классная!
16:39:56 09-09-2024
Гость (15:58:46 09-09-2024) Дроны из табуреток - это круто. А токарные станки - вообще т... То сто на фото - позор позорный. Калхос.
Хотяб патрон бы был.
Не говоря уж что давать сейчас надо токарник 3д.
17:02:06 09-09-2024
Спохватились...А то дети уже не знают какой стороной гвозди забиваются...
17:24:45 09-09-2024
Дюша (17:02:06 09-09-2024) Спохватились...А то дети уже не знают какой стороной гвозди ... А вы сможете на токарнике хоть стопку выточить?
09:25:27 10-09-2024
Musik (17:24:45 09-09-2024) А вы сможете на токарнике хоть стопку выточить?... Я могу...Я токарь...Притом могу и из железа на настоящем токарном...А балясины точить много ума не надо...
18:21:15 09-09-2024
Дюша (17:02:06 09-09-2024) Спохватились...А то дети уже не знают какой стороной гвозди ...
А что в городской квартире прибивать гвоздями?
09:28:25 10-09-2024
Гость (18:21:15 09-09-2024) А что в городской квартире прибивать гвоздями? ... Шапочку к голове, чтобы не спадала...
11:50:05 10-09-2024
Дюша (17:02:06 09-09-2024) Спохватились...А то дети уже не знают какой стороной гвозди ... Гвозди в прошлом, шурик, саморезы. Но в принципе верно.
12:39:18 10-09-2024
Гость (11:50:05 10-09-2024) Гвозди в прошлом, шурик, саморезы. Но в принципе верно.... Саморез гвозди не заменит...Спросите у нормальных кровельщиков...Современные саморезы - порошковое фуфло, годны только гипсокартон удержать на каркасе. При креплении деревянных деталей, особенно на улице легко отбрасывают шляпки и становятся совершенно бесполезными, притом узнаешь об этом когда обрешетка улетает вместе с осенними листьями...
22:10:56 09-09-2024
Директорша филиала 126 школы, которая по Гущина, вместо гнилого пиара лучше бы озаботилась тем, что школьный стадион превращен в место выгула собак. И Романенко бы об этом подумать, а не табуретки мастерить.
12:41:47 10-09-2024
Гость (22:10:56 09-09-2024) Директорша филиала 126 школы, которая по Гущина, вместо гнил... Вся страна превращена в место выгула мигрантов и аферистов...Зачем стадионы, если на Олимпиады не пускают? Зачем труды, если нет ни фабрик, ни заводов?