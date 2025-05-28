От тополей до скейт-парка. Как изменился парк Кирова в Рубцовске за 90 лет

Проголосуйте за обновление – решите, каким станет город в 2026 году

28 мая 2025, 14:30, ИА Амител erid: 2W5zFGnGouz

Фото благоустройства прошлых лет предоставил МБУК "КДО "Прометей"

История рубцовского парка имени С.М. Кирова, заложенного в далеком 1934 году на месте осушенного болота, – яркий пример того, как совместными усилиями можно создавать комфортную городскую среду. От первых тополиных аллей до современных спортивных площадок – каждый этап преображения стал возможен благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Сегодня рубцовчане продолжают традицию и решают, какие уголки города засияют по-новому: до 12 июня 2025 года на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru можно проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2026 году.

История парка

В 1930-е годы центральной улицей Рубцовска была Карла Маркса. Здесь располагались драмтеатр, почта, горисполком, первые тротуары. Именно в этом районе решили заложить парк. Но на его месте было болото – два года потребовалось, чтобы осушить территорию. В 1934 году начали высаживать деревья, в основном тополя, которые хорошо приживались на влажной почве.

Уже к 1935–1936 годам в парке установили ограду, построили входные ворота с кассами со стороны улицы Щетинкина, появились первые аттракционы и танцплощадка. По выходным играл духовой оркестр, а на аллеях кипела торговля сладостями и квасом. В парк приходили семьями, молодежь танцевала, а дети катались на каруселях.

В годы Великой Отечественной войны парк опустел – не до развлечений было. После Победы он вновь стал центром городской жизни. К концу 1960-х здесь работали летний кинотеатр, комната смеха, качели для детей и взрослых.

Фото благоустройства прошлых лет предоставил МБУК "КДО "Прометей"

В 2020 году по федеральному проекту "Формирование современной городской среды" в парке появились детская и спортивные площадки, новое освещение, скейт-парк, обновленные дорожки. А благодаря грантам организации "Рубцовск молодой" установили тренажеры и зоны для активного отдыха.

Парк сегодня

Парк имени С.М. Кирова остается для рубцовчан местом, где пересекаются история и современность. За 90 лет там изменилось многое, но самое важное остается неизменным – парк по-прежнему приносит радость: тенистые аллеи для неспешных прогулок, уютные скамейки для душевных разговоров, праздничную атмосферу во время городских мероприятий. А впереди – новые страницы истории города. Голосуйте за благоустройство любимых мест на zagorodsreda.gosuslugi.ru .

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, ИНН 2225145249

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