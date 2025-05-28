От тополей до скейт-парка. Как изменился парк Кирова в Рубцовске за 90 лет
Проголосуйте за обновление – решите, каким станет город в 2026 году
28 мая 2025, 14:30, ИА Амител erid: 2W5zFGnGouz
История рубцовского парка имени С.М. Кирова, заложенного в далеком 1934 году на месте осушенного болота, – яркий пример того, как совместными усилиями можно создавать комфортную городскую среду. От первых тополиных аллей до современных спортивных площадок – каждый этап преображения стал возможен благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Сегодня рубцовчане продолжают традицию и решают, какие уголки города засияют по-новому: до 12 июня 2025 года на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru можно проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2026 году.
История парка
В 1930-е годы центральной улицей Рубцовска была Карла Маркса. Здесь располагались драмтеатр, почта, горисполком, первые тротуары. Именно в этом районе решили заложить парк. Но на его месте было болото – два года потребовалось, чтобы осушить территорию. В 1934 году начали высаживать деревья, в основном тополя, которые хорошо приживались на влажной почве.
Уже к 1935–1936 годам в парке установили ограду, построили входные ворота с кассами со стороны улицы Щетинкина, появились первые аттракционы и танцплощадка. По выходным играл духовой оркестр, а на аллеях кипела торговля сладостями и квасом. В парк приходили семьями, молодежь танцевала, а дети катались на каруселях.
В годы Великой Отечественной войны парк опустел – не до развлечений было. После Победы он вновь стал центром городской жизни. К концу 1960-х здесь работали летний кинотеатр, комната смеха, качели для детей и взрослых.
В 2020 году по федеральному проекту "Формирование современной городской среды" в парке появились детская и спортивные площадки, новое освещение, скейт-парк, обновленные дорожки. А благодаря грантам организации "Рубцовск молодой" установили тренажеры и зоны для активного отдыха.
Парк сегодня
Парк имени С.М. Кирова остается для рубцовчан местом, где пересекаются история и современность. За 90 лет там изменилось многое, но самое важное остается неизменным – парк по-прежнему приносит радость: тенистые аллеи для неспешных прогулок, уютные скамейки для душевных разговоров, праздничную атмосферу во время городских мероприятий. А впереди – новые страницы истории города. Голосуйте за благоустройство любимых мест на zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, ИНН 2225145249Социальная реклама
14:37:02 28-05-2025
Скейтеры в Рубце сидят довольно колоритные.
14:55:25 28-05-2025
От тополей уже ничего не остаётся, а новых деревьев не садят. Оголили даже центральную площадь.
15:04:25 28-05-2025
Гость (14:55:25 28-05-2025) От тополей уже ничего не остаётся, а новых деревьев не садят... Там сейчас на площади стелу поставят.
18:03:10 28-05-2025
Кхм... (15:04:25 28-05-2025) Там сейчас на площади стелу поставят.... Ага, в память об разрушенных заводах.
15:07:00 28-05-2025
Гость (14:55:25 28-05-2025) От тополей уже ничего не остаётся, а новых деревьев не садят... Если бы еще с тех тополей не было столько пуха
15:25:03 28-05-2025
Гость (15:07:00 28-05-2025) Если бы еще с тех тополей не было столько пуха ... Вместо тополей можно посадить много других полезных и красивых деревьев. 🌳
15:49:42 28-05-2025
Гость (15:25:03 28-05-2025) Вместо тополей можно посадить много других полезных и красив... На "болоте" нельзя. Потому что другие деревья не вытягивают влагу из почвы так, как тополь. Их и сажали-то по всему краю специально: тополь быстро растет и осушает низины.
16:54:27 28-05-2025
Кхм... (15:49:42 28-05-2025) На "болоте" нельзя. Потому что другие деревья не вытягивают ... Так они ничего взамен не садят, ни тополей, ничего. Есть виды тополей без пуха.
17:36:16 28-05-2025
Гость (16:54:27 28-05-2025) Так они ничего взамен не садят, ни тополей, ничего. Есть вид... Есть.
Но именно этот великолепно приживается и работает, как насос.
19:07:29 28-05-2025
Кхм... (17:36:16 28-05-2025) Есть.Но именно этот великолепно приживается и работает, ... Проконсультируйте рубцовских озеленителей, пожалуйста🙂.
20:47:13 28-05-2025
Гость (19:07:29 28-05-2025) Проконсультируйте рубцовских озеленителей, пожалуйста🙂.... Думаю, я никакой тайны не открыл. Биология, пятый-шестой, вроде, класс общеобразовательной школы.
15:03:04 28-05-2025
"...По выходным играл духовой оркестр, а на аллеях кипела торговля сладостями и квасом. В парк приходили семьями, молодежь танцевала, а дети катались на каруселях..."
А как же"тишина"? Ведь в парках же должна быть тишина!
😁
17:09:03 28-05-2025
Кхм... (15:03:04 28-05-2025) "...По выходным играл духовой оркестр, а на аллеях кипела то... Кхм, дедушка лет 75-90? В парках есть танцплощадка.
17:39:54 28-05-2025
Гость (17:09:03 28-05-2025) Кхм, дедушка лет 75-90? В парках есть танцплощадка. ... Да пока рановато мне в дедушки. Хотя... В свете последних "законотворчеств" в области демографии уже не стану зарекаться.
А по поводу "тишины" - это я местных любителей "тихих парков" хотел чуток потроллить.🤣