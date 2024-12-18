От тягачей до погрузчиков. Big Machine предлагает автомобили для бизнеса

Можно выбрать стандартную модель или собрать индивидуальную

18 декабря 2024, 09:11, ИА Амител erid: LjN8KTuV8

Тягач Jac K7 / Фото: компания Big Machine

Хотите обновить автопарк компании или начать новый бизнес? Тогда самое время заглянуть в Big Machine*. Здесь в наличии много коммерческих автомобилей и спецтехники от ведущих мировых брендов, таких как Jac*, Sdac*, Daewoo* и Kia*. В компании предложат готовый грузовой автомобиль или соберут вариант под ваш запрос.

Мощный тягач для тяжелых задач

Тягачи Jac K7 – это надежные помощники для перевозки крупногабаритных грузов на дальние расстояния. С мощным двигателем (CUMMINS ISGe5-490) и проверенной временем трансмиссией (ZF, 12TX2621TD) этот тягач станет незаменимым помощником в бизнесе. Высокая грузоподъемность и отличные ходовые характеристики делают его идеальным выбором для логистических компаний.

Универсальный самосвал для строительных работ

Самосвал Jac N350 рассчитан на перевозки грунта, руды, строительного мусора и прочих грузов по любым покрытиям, включая дороги с большим количеством подъемов и спусков. Просторный кузов и мощный двигатель (Weichai*) позволяют эффективно транспортировать внушительные объемы сыпучих материалов. Высокая маневренность самосвала делает его незаменимым помощником при работе в условиях ограниченного пространства.

Самосвал Jac N350 / Фото: Big Machine

Машины для торговли и бизнеса

Kia Bongo* ( Kia К2700 и К4000 ) – это надежные помощники для малого и среднего бизнеса, подходят для водителей прав категории В. Их используют для доставки товаров и оборудования благодаря вместительному кузову и удобной загрузке. Автомобили отличаются высокой экономичностью и надежностью.

Kia Bongo / Фото: Big Machine

Производительные погрузчики

Погрузчики Shtorm ZL20* – мощные машины, способные выполнять сложные задачи на стройплощадке или складе. Они оснащены современными гидравлическими системами и могут работать с различными видами навесного оборудования, что значительно расширяет их функциональность.

Погрузчик Shtorm ZL20 / Фото: Big Machine

Самогруз для всех нужд

Краны-манипуляторы Daewoo Novus * – это универсальное оборудование, которое можно использовать для выполнения многих задач. Они способны поднимать грузы различной массы и размеров, что делает их незаменимыми в строительстве, ремонте и коммунальной сфере.

Самогруз Daewoo Novus / Фото: Big Machine

Изотермический фургон для перевозок

Sdac K7.5 – это идеальный выбор для компаний, занимающихся доставкой продуктов питания и других товаров, требующих поддержания определенной температуры. Изотермические фургоны Sdac обеспечивают надежную защиту груза от внешних температурных воздействий и гарантируют его сохранность на протяжении поездки.

Изотермический фургон Sdac K7.5 / Фото: Big Machine

Шторный грузовой автомобиль для эффективной логистики

Jac N120 – современный шторный полуприцеп, предназначенный для транспортировки больших объемов грузов. Удобная система открывания штор позволяет быстро загружать и разгружать товары с любой стороны, что существенно ускоряет процесс доставки. Автомобиль станет отличным дополнением к вашему автопарку и поможет оптимизировать логистические процессы разнообразных грузов.

Шторный грузовой автомобиль Jac N120 / Фото: Big Machine

В Big Machine широкий выбор коммерческой техники от ведущих мировых производителей. Специалисты всегда готовы помочь выбрать оптимальный вариант для бизнеса и предоставить всю необходимую информацию. Компания предлагает комплексное обслуживание грузовых автомобилей, конкурентоспособные цены, гибкие условия сотрудничества и прозрачность на всех этапах работы.

Big Machine

Адреса в Барнауле: проезд Северный Власихинский, 67; Павловский тракт, 200г

Новоалтайск: ул. Дорожная, 60/2 ("Маяк")

Тел.: 8 800 700 1509

Сайт

*Big Machine ("Биг Машин"); Jac ("Джак"); Sdac ("Сдак"); Daewoo ("Дэу"); Kia ("Киа"); Weichai ("Вейчай); Bongo ("Бонго"); Novus ("Новус"); Shtorm ("Шторм")

ООО "Бигмашин"

Реклама