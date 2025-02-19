От угля до интернета. Депутаты "Справедливой России" решают проблемы Заринского района

Евгения Боровикова и Александр Николайчик провели личные приемы граждан

19 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Встреча Евгении Боровиковой с жителями Заринского района / Фото: altai.spravedlivo.ru

Представители партии "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС провели личные приемы граждан в Заринском районе, пообещав жителям помочь решить их проблемы. Депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета реготделения партии Евгения Боровикова вместе с юристом СРЗП Юрием Майером встретилась с жителями Заринска, а также сел Новомоношкино, Новокопылово, Гоношиха и ст. Шпагино. Депутат АКЗС Александр Николайчик выслушал обращения в Гришино, Верх-Камышенке, Комарском, Новозыряново и Воскресенке.

Мусор, дороги и газ

Многие проблемы, с которыми столкнулись жители, остаются актуальными для всего региона. Например, в Заринске пенсионеры жалуются на сложности с выплатой льгот по капремонту после 70 лет. В Новомоношкино мужчина добивается перерасчета пенсии за сельский стаж, но ему отказали, не засчитав некоторые периоды работы. Для проверки законности отказа Евгения Боровикова направила запрос в прокуратуру.

Жители ст. Шпагино пожаловались на нерегулярный вывоз мусора и плохую уборку дорог. Также их беспокоит нехватка мест на кладбище – скоро, по мнению заявителей, хоронить родственников будет негде. В некоторых деревнях жители ездят за дровами в другие населенные пункты, а житель двухэтажного дома в одном из селений заявил, что платит за капитальный ремонт, но его до сих пор не провели.

В Гоношихе одна из главных проблем – плохое состояние дорог от трассы до села. Также людей волнуют сроки газификации.

Встреча Евгении Боровиковой с жителями Заринского района / Фото: altai.spravedlivo.ru

Отопление, связь и транспорт

На приеме у Александра Николайчика подняли вопросы, связанные с трудностями приобретения угля и получением компенсаций в селе Комарское. Местные жители сообщили о проблемах с поставками твердого топлива от предпринимателя, которого уже оштрафовали за превышение нормативных цен, установленных в Алтайском крае. Однако предприниматель не готов снижать стоимость, так как доставка и продажа угля в селе становятся для него экономически невыгодными. Из-за превышения нормативных цен заявители сталкиваются с трудностями при получении компенсаций. Депутат уже обратился в соответствующие инстанции, чтобы решить эту проблему и разорвать порочный круг.

В Гришино практически нет мобильной связи и интернета. Люди используют стационарные телефоны, но из-за высокой абонентской платы многие от них отказываются. Чтобы поймать сигнал, нужно подняться на гору. В школьной библиотеке интернет есть, но работает плохо.

Также в селах высокие цены на дрова. А еще необходимо оплатить услуги по его заготовке и доставке из отдаленных населенных пунктов. В среднем подготовка к зиме обходится людям в 20 тыс. рублей и выше.

Не менее актуальна транспортная проблема: во многих селах автобусы либо вообще не ходят, либо проезд на них дорожает с пугающей скоростью. Например, в Новозыряново стоимость билета недавно выросла с 200 до 250 руб., а в марте обещают подорожание до 300 руб. Такси в таких местах – не выход: за поездку в один конец приходится платить от 1000 руб.

Пенсионные выплаты и социальные гарантии

Жители обращались к депутатам с вопросами о пенсионных начислениях. Кому-то не засчитали сельский стаж или учебу, у других пенсия оказалась ниже минимального размера, установленного в крае, несмотря на длительный трудовой стаж.

Кроме того, сельчане рассказали о сложностях в получении звания "Ветеран труда", нехватке аптек и задержке получения технических средств реабилитации и т. д. По всем обращениям депутаты дали рекомендации и направили запросы в соответствующие инстанции.