От урологии до детской хирургии. АГМУ провел масштабный форум "Неделя науки – 2025"

Участники из России и ближнего зарубежья представили актуальные исследования в области медицины

21 февраля 2025, 13:45, ИА Амител

Участники форума "Неделя науки – 2025" / Фото: пресс-служба АГМУ

С 10 по 15 февраля в Алтайском государственном медицинском университете состоялся научный форум "Неделя науки – 2025", приуроченный ко Дню российской науки. На мероприятии прошли мастер-классы, лекции, экскурсии, семинары, круглые столы, показы научно-популярных фильмов, а также конференция НОМУИС, включающая в себя 29 секций – на десять больше, чем в прошлом году.

Больше докладов и новые секции

В этом году в программу конференции вошли новые научные направления, отражающие современные вызовы медицины и науки. Среди них: урология, проблемы дисплазии соединительной ткани, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Также обсудили актуальные вопросы эпидемиологии и микробиологии, вопросы клинической психологии, гигиенические аспекты здоровьесбережения, детскую хирургию.

С докладами о результатах своих научных исследований выступили более 250 специалистов, что также в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

Международное участие и студенческая деятельность

Научный форум объединил не только студентов, ординаторов и молодых ученых АГМУ, но и школьников Барнаула, представителей НАО "Медицинский университет Семей", участников из ближнего зарубежья.

В конце каждого заседания члены жюри (профессора, кандидаты наук, доценты кафедр АГМУ) определяли победителей, а также серебряных и бронзовых призеров определенной секции.

"С каждым годом растет уровень подготовки участников научно-практического форума. В каждой секции были качественно подобраны доклады с проведенными исследованиями, подчеркивающие значимость и актуальность выбранной темы", – комментирует ректор АГМУ, д.м.н., профессор Ирина Шереметьева.

И отмечает, что спустя десять лет в медицинском университете возродили такой вид выступлений, как актовая речь. В СССР актовые речи были апогеем крупным симпозиумов, научно-практических конференций, а также выпускных мероприятий высших учебных заведений, которые читали светила советской науки.

После длительного перерыва с такой речью выступила легенда главной кузницы медицинских кадров региона, почетный профессор АГМУ, д.м.н., заслуженный врач РФ Валентина Гурьева.