От урологии до детской хирургии. АГМУ провел масштабный форум "Неделя науки – 2025"
Участники из России и ближнего зарубежья представили актуальные исследования в области медицины
21 февраля 2025, 13:45, ИА Амител
С 10 по 15 февраля в Алтайском государственном медицинском университете состоялся научный форум "Неделя науки – 2025", приуроченный ко Дню российской науки. На мероприятии прошли мастер-классы, лекции, экскурсии, семинары, круглые столы, показы научно-популярных фильмов, а также конференция НОМУИС, включающая в себя 29 секций – на десять больше, чем в прошлом году.
Больше докладов и новые секции
В этом году в программу конференции вошли новые научные направления, отражающие современные вызовы медицины и науки. Среди них: урология, проблемы дисплазии соединительной ткани, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Также обсудили актуальные вопросы эпидемиологии и микробиологии, вопросы клинической психологии, гигиенические аспекты здоровьесбережения, детскую хирургию.
С докладами о результатах своих научных исследований выступили более 250 специалистов, что также в два раза больше по сравнению с прошлым годом.
Международное участие и студенческая деятельность
Научный форум объединил не только студентов, ординаторов и молодых ученых АГМУ, но и школьников Барнаула, представителей НАО "Медицинский университет Семей", участников из ближнего зарубежья.
В конце каждого заседания члены жюри (профессора, кандидаты наук, доценты кафедр АГМУ) определяли победителей, а также серебряных и бронзовых призеров определенной секции.
"С каждым годом растет уровень подготовки участников научно-практического форума. В каждой секции были качественно подобраны доклады с проведенными исследованиями, подчеркивающие значимость и актуальность выбранной темы", – комментирует ректор АГМУ, д.м.н., профессор Ирина Шереметьева.
И отмечает, что спустя десять лет в медицинском университете возродили такой вид выступлений, как актовая речь. В СССР актовые речи были апогеем крупным симпозиумов, научно-практических конференций, а также выпускных мероприятий высших учебных заведений, которые читали светила советской науки.
После длительного перерыва с такой речью выступила легенда главной кузницы медицинских кадров региона, почетный профессор АГМУ, д.м.н., заслуженный врач РФ Валентина Гурьева.
14:58:40 21-02-2025
Что людям то толку от ваших сборов? В поликлиниках сидят старики которые в дорогие частные клиники переправляют больных раскошеливаться.
23:17:44 21-02-2025
ВВП на науку пообещял 2 процента ВНП.
Полетели мухи...