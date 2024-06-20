Шоумену нужна срочная операция

20 июня 2024, 16:35, ИА Амител

Отар Кушанашвили / Кадр из видео

Шоумен и ведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Несколько дней назад Кушанашвили жаловался в соцсетях на здоровье – он отравился и чувствовал себя плохо, хотя, по его словам, шел на поправку.

Несмотря на кажущиеся улучшения, ему стало только хуже. Сегодня утром после жалоб на сильные боли в области живота и сердца ведущему вызвали скорую и госпитализировали в реанимацию с предварительным диагнозом "цирроз печени, напряженный асцит, двусторонний гидроторакс".

Кушанашвили требуется срочная операция.